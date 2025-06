Feliz cumpleaños celestial, Roger Ebert: 18 de junio de 1942 – 4 de abril de 2013 | Homenajes

¡Roger disfrutó celebrar su cumpleaños! Fiesta de cumpleaños? ¡Seguro! Sorpresa de cumpleaños? ¡Aún mejor! El secreto es que simplemente disfrutaba saborear la vida, y un cumpleaños fue solo otra ocasión para la celebración. Entre estas ocasiones estaba su escritura, que hizo prolíficamente, y también como una especie de celebración. Pensé en eso hoy, 18 de junio, que habría sido su 83 cumpleaños. Comenzó temprano, con personas que me enviaron notas, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales que me recuerdan. Así que decidí escribir un breve artículo para celebrarlo.

Los hechos principales que probablemente sepan: nació en Urbana, Illinois, la ciudad gemela de Champaign, Illinois, hogar de la Universidad de Illinois, donde se enamoró del periodismo. Su mamá y su papá eran Annabel y Walter. Su padre era electricista en la universidad. Era el deseo de su padre ver a Roger asegurar un puesto como profesor en la universidad algún día, para poder “sentarse con los pies en el escritorio, pipa en la boca, pontificando a los estudiantes” en lugar de trabajar tan duro como los electricistas. Su madre, una contadora y ama de casa, idolatraba a su único hijo. Al principio, reconocieron su intelecto y su don para las comunicaciones. Más tarde, el mundo también lo haría.

En cierto modo, Roger cumplió el deseo de su padre al enseñar una clase nocturna en la Universidad de Chicago durante 37 años, dando conferencias a los estudiantes sobre algunas de las mejores películas jamás hechas. Asumió este papel solo un año después de ser contratado como crítico de cine para el Chicago Sun-Times en 1967. Su regalo fue evidente en la primera oración de su primera revisión para la imagen de otro modo olvidada, “Galia”, de la cual escribió, “”[It] Se abre y cierra con tomas artísticas del océano, madre de todos nosotros, pero en el medio está bastante claro que lo que está lavando a tierra es la nueva ola francesa “. Más tarde ese año, mientras que muchos de sus colegas fueron desconcertados por la violencia incómoda en “Bonnie y Clyde”, Roger sin sabor sintió que sería aclamado como un clásico al ver el debut, “Llamo primero”, en el Festival Internacional de Cine, Roger predijo que su director, Martin Scorsese, demostró ser un cine del cine.

En 1975, las ideas poco comunes de Roger y la capacidad de transmitir ideas complejas de manera accesible y atractiva lo llevaron a convertirse en el primer crítico de cine en recibir el Premio Pulitzer. Fue un elogio que regularmente acompañó su nombre en los primeros años de su programa de revisión de películas, que comenzó en noviembre de ese año y lo emparejó con su rival, Tribune de Chicago Critic Gene Siskel. A medida que el programa evolucionó en la exitosa serie, “Siskel & Ebert” (y más tarde “Ebert & Roeper”), impulsando a los dos críticos del medio oeste a un estrellato poco probable, se hizo claro para los espectadores que sus incansables análisis se debían a su amor por la forma de arte. Más tarde, se hizo evidente para mí que los ardientes argumentos de Roger con Siskel en el aire fueron alimentados por lo que él creía que era el gran potencial de lo que el cine podría lograr. Para Roger, las películas también fueron una puerta para comprender a las personas que compartieron este viaje terrenal con nosotros.

Lo que más me impresionó de Roger, además de su intelecto, fue su “bondad!” Tenía un sincero deseo de contribuir al mundo de una manera que lo mejoraría. Para Roger, la película en su más alto nivel era una máquina capaz de generar empatía, invitando al público a experimentar el mundo a través de la perspectiva de otro. Su forma de empatía honró a la humanidad al romper las barreras, iluminar la unidad de todos los seres vivos y celebrar las cualidades que nos hacen únicos a cada uno. Ya sea a través de su escritura o su humor, fue divertido estar cerca. Su profundo amor por la humanidad era innegable. Como fue su amor por mí y nuestros nietos …

Roger nunca perdió su asombro con los ojos muy abiertos por lo que podría experimentarse, no solo a través de la lente de una cámara. En sus últimos momentos, escribió la crítica más profunda de su vida. Poco antes de fallecer, habló de que este mundo era “un engaño elaborado”. Describió una inmensidad inimaginable para el cerebro humano promedio. Sin embargo, era un lugar de esperanza donde el conocimiento, sin juzgar, se impartió al instante. Y donde al final solo hay amor. Sus palabras luego inspiraron al cantante Clem Snide a escribir su poderosa canción, “Roger Ebert”. No me sorprende que lo que sea “fuera” para nosotros fue algo positivo para Roger. Espero que donde sea que esté, sea un lugar brillante, feliz y lleno de esperanza, donde nuestros sueños se hacen realidad. Donde Roger es celebrado y celebrado en su cumpleaños. Y donde solo hay amor.