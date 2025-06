The Running Man: Fecha de lanzamiento, elenco, trailers y más

Hay docenas y docenas de películas basadas en Stephen King ‘S Libros, y no parece que las adaptaciones se desaceleren en el corto plazo, y el protagonista del El hombre corriendo, Una nueva versión de uno de los trabajos anteriores del gran autor de terror tampoco disminuirá, ya que está siendo cazado por deporte en un programa de juegos distópicos.

(Foto de Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

El hombre corriendo, dirigido por Edgar Wrightestá listo para correr en los cines este noviembre. Protagonista Glen Powelles la segunda adaptación de la novela de King, que se publicó originalmente en 1981. La primera versión de la película de la historia protagonizó Arnold Schwarzenegger y salió en 1987; La versión 2025 parece ser bastante diferente. Aquí está todo lo que necesita saber sobre el próximo remake de Stephen King’s El hombre corriendo – Y luego corre, no camine, al teatro.

¿Cuándo se lanzará?

El hombre corriendo Se abrirá en los cines el 7 de noviembre de 2025. La película estaba originalmente programada para abrir unas semanas más tarde, el 21 de noviembre, pero se trasladó en parte para que no competiría contra Malvado: para siempre. De acuerdo a Fecha límite, Esto abre la posibilidad de que El hombre corriendo Jugará en pantallas IMAX que de otro modo habrían sido ocupadas por el musical de set Oz.

(Foto de Wilson Webb/© Tristar Pictures)

¿Quién está detrás de la nueva adaptación?

Edgar Wright, un querido cineasta de género conocido por películas como Shaun de los muertos, Fuzz calientey Scott Pilgrim vs. the Worlddirigirá la próxima película. Wright ha tenido el ojo de rehacer El hombre corriendo por un tiempo. En 2019, Llamó a la película cuando un fanático de X (anteriormente Twitter) le preguntó qué película le gustaría rehacer. Sin embargo, cuando las noticias se supo en 2021 que Paramount estaba haciendo El hombre corriendo Con Wright como director, la historia aclaró que no era un remake de la película de Schwarzenegger de los 80, tanto como una nueva adaptación de la novela original de King, y más fiel.

Wright coescribió el guión con Michael Bacallcon quien anteriormente colaboró ​​en Scott Pilgrim vs. the World. Bacall también fue un guionista para 21 Jump Street y su secuela 22 Jump Street. Simon Kinberg y Parque de nira Únete a Wright como productores.

¿Quién está en él?

(Foto de Taylor Hill, Jamie McCarthy, Axelle/Bauer-Griffin, Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images)

Glen Powell, posiblemente el actor en ascenso más popular que sale del éxito de Top Gun: Maverick, Cualquiera menos tuy Twistersprotagonizará El hombre corriendo. Noticias del casting de Powell en bancarrota en la primavera del año pasado. Interpretará a Ben Richards, el protagonista de la novela de King, un hombre que se registra para un reality show mortal en lo que entonces era un futuro distópico.

Powell se unirá Katy O’Brianquien estalló interpretando a un culturista en El amor yace sangrando y quien coprotagonizó con Powell en el año pasado Twisterstambién. Más recientemente, O’Brian apareció en Misión: Imposible – El cálculo final. En El hombre corriendointerpretará a otro concursante, como lo hará Daniel EzraEstrella de la serie de drama deportivo CW Todo americano.

A medida que el personaje de Powell corre por su vida, se encontrará con varios actores notables. Thanos mismo, Josh BrolinJuega el acertadamente llamado Dan Killian, el productor del programa de juegos mortal. Ritmo de Leeotro alumno de MCU que tuvo un giro memorable Cuerpos cuerpos Hace unos años, interpreta a uno de los cazadores encargados de encontrar y matar a Ben. Karl Glusman (Gaspar Noé Amar) juega a otro cazador.

Coda estrella Emilia Jones interpreta a una mujer privilegiada que Richards encuentra durante su carrera, mientras que Scott Pilgrim‘s Michael Cera juega a un rebelde que trabaja contra el gobierno distópico que lo ayuda. Fargo‘s William H. Macy interpreta a otro hombre que ayuda a Richard.

Domingo de Colmanen un papel que parece hecho a medida para mostrar el carisma y la amenaza sutil que mostró en Zolainterpreta a Bobby Thompson, el presentador del programa de televisión mortal. Jayme Lawson (Pecadores), David Zayas (Diestro), y Sean Hayes (Will & Grace) completan el elenco.

QUÉ ES El hombre corriendo ¿ACERCA DE?

(Foto de © Tristar Pictures cortesía de la colección Everett)

Publicado originalmente en 1982 bajo el seudónimo de King Richard Bachman (Disolvente y La larga caminata son algunos de los otros libros que King publicó bajo este apodo), El hombre corriendo fue ambientado en el entonces futuro de 2025. (¡WUH Oh!) Ben Richards vive en este mundo distópico donde la economía ha colapsado y Estados Unidos es un estado totalitario, y cuando su hija gravemente enferma necesita ayuda que no puede brindar, recurre a la red de juegos, el canal de televisión del gobierno que hace shows violentos de realidad.

Él compite en El hombre corriendouna serie con una premisa bastante simple: después de una iniciativa de 12 horas, los concursantes deben evitar a los sesgos contratados que intentan rastrearlos y matarlos todo el tiempo que puedan. Cuanto más sobrevive Richards, más dinero obtendrá su familia, y si de alguna manera hace 30 días, ganará $ 1 mil millones y los cazadores serán cancelados … o eso reclama la red de juegos.

Interpretantemente presciente, dado que llegó más de dos décadas antes de que la televisión de realidad realmente explotara en Estados Unidos (para no decir nada de la cultura de Internet y las diversas formas en que las personas se degraden a una audiencia por dinero), El hombre corriendo Parece una historia natural a la que volver en este momento.

(Foto de © Tristar Pictures cortesía de la colección Everett)

La película de 1987 dirigida por Arnold Schwarzenegger fue una adaptación bastante suelta. En lugar de intentar escapar de la captura en el mundo, el personaje de Schwarzenegger se postula para su vida en una zona de juego especial y trata con los éxito de éxito extravagantes, como un asesino llamado Buzzsaw que usa una motosierra y otro que luce un tema de hockey sobre hielo. Es más absurdo que el de thriller de King (relativamente) castigado, y también cuenta con un final mucho más feliz. La película de Wright estará mucho más en línea con la novela, y el director lo comparó con una “película de carretera” en una entrevista con Imperio:

“Una de las cosas sobre el libro que me encantó fue el hecho de que Ben Richards está en el mundo por su cuenta, por lo que es como el juego más mortal de Hide and Seek”, dijo Wright. “Ben se está moviendo a través de diferentes entornos y conociendo a diferentes personas mientras trata de sobrevivir 30 días en la naturaleza”.

¿Hay remolques?

(Foto de Ethan Miller/Getty Images)

No hay remolques para El hombre corriendo han sido lanzados todavía. La película que Comenzó orgulloso en el Reino Unido en noviembre del año pasado y envuelto A fines de marzo de 2025, aún no ha publicado ningún material promocional al público. Sin embargo, en Cinemacon, una convención anual a la que asistió periodistas de entretenimiento y propietarios de teatro donde los estudios promueven su próxima lista de películas, Paramount mostró un primer aspecto de algunas imágenes.

De acuerdo a informes de periodistas Quien estuvo presente, el trailer muestra al ejecutivo de televisión de Brolin hablando de Richards de Powell para que acepte competir en el reality show. Más adelante en el metraje, el anfitrión de Domingo se ve furioso de que Richards está sobreviviendo más tiempo de lo esperado, gritando: “Esto es Estados Unidos, maldita sea, y no soportamos sin toros, ¡tuerzan! ¡Él.

El metraje también contenía una secuencia en la que el luchador de resistencia de Cera electrocuta a algunos cazadores que lo persiguen con una pistola de agua.

“Nunca he trabajado más duro en una película en mi vida”, dijo Powell durante una aparición en el escenario en Cinemacon.

Es El hombre corriendo relacionado con La larga caminata?

(Foto de Murray Close/© Lionsgate)

Una pregunta comprensible, pero no! Ambas películas saldrán en 2025, ambas se basan en los libros que King escribió bajo su seudónimo de Richard Bachman, hay algunas similitudes sueltas en las premisas y ambos tienen un modo de transporte bípedo en sus nombres. Pero, aparte de eso, no están relacionados. La larga caminata es una historia distópica sobre una competencia en la que las personas necesitan caminar hasta que solo quede una restante: los que se detienen o simplemente no pueden continuar son disparados. Francis Lawrence está dirigiendo la adaptación cinematográfica de Lionsgate, que se lanzará para un lanzamiento el 12 de septiembre. Paramount El hombre corriendo Abre un poco menos de dos meses después.

El hombre corriendo despegue en los cines el 7 de noviembre de 2025.

