Ossie Davis y Ruby Dee | Características

Es una alegría escuchar a Ossie Davis contar la historia de origen de su asociación de 57 años con Ruby Dee. “Me casé por dinero”, afirma con un brillo de buen humor en sus ojos.

La historia, que se regaló para el archivo de la televisión estadounidense en 1999, comienza con los dos apareciendo en una producción de gira de “Anna Lucasta” en 1946. Dee finalmente tocaría el liderazgo en la obra de Philip Yordan antes de embarcarse en la ciudad de Nueva York para hacer una película con el boxeador Joe Louis.

Davis se quedó para terminar la carrera de la obra para poder ganar dinero para asistir a la Universidad de Columbia para estudiar la dramaturga. Una vez que regresó a la ciudad de Nueva York para matricularse, Dee lo recibió en Grand Central Station. Ahora, en este momento, su relación era puramente platónica. Dee le dijo que la película de Louis, titulada “La lucha nunca termina”, se estaba llevando a cabo en el laboratorio debido a que los productores se quedaron sin dinero.

Dee golpeó a Davis por $ 3,000, prometiéndole que, una vez que la película comenzó a ganar dinero, obtendría el retorno de su inversión. En pocas palabras, la película permaneció en Hock en ese momento a pesar de la contribución de Davis a su libertad; Nunca volvería a ver su dinero.

Cuando Dee le dijo las malas noticias, Davis dijo: “¡Espera, hermana Ruby! ¡Tomaste mi dinero! ¿Cómo voy a proteger mi inversión?” Finalmente se casaron. “Hasta el día de hoy, si Ruby aparece con $ 3,000, ¡es libre de ir!” Él le dice al entrevistador. “Pero cincuenta años [later]¡El niño no lo ha logrado! ”

Por supuesto, Davis solo estaba bromeando. Pero, mientras giraba este hilo, pude ver a Ruby Dee tan claro como el día. De hecho, no puedo pensar en uno sin el otro, y apuesto a que tú tampoco puedes. Al igual que “Brackettandwilder”, la representación de una palabra de la asociación de Billy Wilder y Charles Brackett, Ossie Davis y Ruby Dee se convirtieron en “Ossiedavisandrubydee” para nosotros los negros. No eran solo una entidad estadounidense talentosa de expresión artística, eran una pareja de poder negro, literal y figurativamente.

Como acabamos de reconocer los 20th Aniversario de los pases de Davis en febrero pasado, está en orden un vistazo al arte creado por “Ossiedavisandrubydee”. Su asociación profesional les permitió tocar en las cajas de arena de cine, televisión y el escenario, trabajando para artistas tan variados como Joe Mankiewicz, Spike Lee y Stephen King. Por separado, aparecieron en películas dirigidas por Sidneys Lumet y Poitier, Don Coscarelli, Ridley Scott y Jules Dassin.

Su afiliación de décadas recuerda a otra pareja de poder casado, John Cassavetes y Gena Rowlands.

Al igual que Cassavetes, Davis ocasionalmente escribía partes para su esposa, sobre todo su sátira de escenario triunfante, “Purlie Victorious”. También como Cassavetes, actuó en pantalla frente a su amado en numerosas ocasiones, y no siempre tan personajes románticamente involucrados. Comenzando con la amarga carrera de 1950, “No Way Out”, donde Dee interpretó a la esposa de Sidney Poitier en su debut, Davis y Dee fueron miembros del elenco en numerosas ocasiones.

A veces, aparecían en cameos sorpresa en los conciertos del otro. Dee interpretó una vieja llama del personaje de Davis, Ponder, en un episodio de la comedia de CBS de Burt Reynolds, “Evening Shade”. Y Davis apareció en un momento no acreditado de parpadeos en la comedia abismal de Reynolds “Cop and At Half”, una película que obtuvo tres estrellas de nuestro amado mentor y fundador del sitio, Roger Ebert.

Incluso incursionaron en el género de terror, y ambos aparecieron en la adaptación de la miniserie de televisión de la novela de Stephen King, “The Stand”. Por separado, la dama vudú de Dee fue lo mejor en la nueva versión de “Gat People” de Paul Schrader, mientras que Davis brilló como John F. Kennedy frente a Elvis Presley de Bruce Campbell en el impresionante “Bubba Ho Tep”. (¡No preguntes!)

Dejando a un lado las comedias y las películas espeluznantes, Dee podría estar tan cruda como Rowlands, solo presenciar su pequeño pero memorable papel como la esposa de Poitier en la película de 1957 de Martin Ritt, “Edge of the City”. Interpretó una poderosa escena de ira en esa película, impactante simplemente porque era raro ver a una mujer negra que se le permitiera habitar tan completamente ese nivel de dolor y pérdida. El personaje de Dee arremete contra, de todas las personas, John Cassavetes, quien interpretó al amigo y compañero de trabajo de Poitier.

Ese mismo nivel de intensidad condujo a la única nominación al Oscar de Dee para el “Gangster” de 2007. Después de interpretar a la esposa de Sidney Poitier cuatro veces, Dee ahora interpretaba a la madre del heredero de Poitier, Denzel Washington. Su gran escena, donde se viste a su brutal hijo de gángster, golpeó un acorde en cualquiera que tuviera una mamá negra que tuviera suficiente de tu desastre. Siempre he pensado que si hubiera tenido una escena más, que Oscar habría sido suyo. (Sin embargo, recibió el Premio a la Mejor Actriz de Reparto del Gremio de Actores de Pantalla).

Davis tampoco se quedó atrás, una triple amenaza como actor, escritor y director. Sam Goldwyn Jr. contrató a Davis para dirigir el clásico de comedia de 1970, “Cotton Come to Harlem” después de que Gordon Parks se convirtió en el primer director negro en dirigir una película de estudio. Casualmente, fue Cassavetes quien estableció la cita inicial entre Parks y Warner Bros., lo que sugiere que Parks fue la mejor persona para adaptar las memorias de Parks, “El árbol de aprendizaje” en 1968.

Para “Cotton”, no solo el director Davis adaptaba la novela de Chester Himes con Arnold Perl, sino que también escribió la letra de la canción de los créditos de apertura cantada por Melba Moore, “Ain’t Now (lo suficientemente negro)”. Fue Dee quien convenció a su esposo de que sería un buen director de este material, porque él conocía a Harlem como el dorso de su mano. Tenía razón: la película fue un éxito y es ampliamente considerada la primera película oficial de BlaxPloitation.

En mi libro, “Black Caesars y Foxy Cleopatras: A History of Blaxploitation Cinema“, Argumento que, si bien” Cotton “puede ser el comienzo” oficial “de la época de la película Blaxploitation, el plan para muchas de las películas que siguieron podría remontarse a” Up Tett “de 1968, una versión negra de” The Informer “de John Ford que fue co-escrita por Ruby Dee. Incluso separado,” Ossiedavisandrubydee “logró cambiar el mundo en el mundo!

El amor de Spike Lee y el respeto eterno por el dúo es evidente en las dos películas en las que las eligió, “Haz lo correcto” y “Fiebre de la jungla”. En este último, son los padres casados ​​de Wesley Snipes y Samuel L. Jackson; Dee está igualado, mientras que Davis es un Hothead que finalmente tira a su hijo en una de las secuencias más poderosas de Lee.

En el primero, es una vieja madre de mal humor, el perro guardián del vecindario que odia, odia, odia el agradable pero perpetuamente borracho vecindad de Wino, Da Mayor. Es encantador ver a estos dos jugar entre sí, fingiendo estar en desacuerdo mientras lucha simultáneamente como una vieja pareja casada. En un momento, Da Mayor intenta atraer a la Madre Hermana mientras se sienta en su ventana de vigilancia ofreciéndole algunas flores. ¡La forma despreciada de que Dee mira esas plantas fue suficiente para hacer que sus pétalos se cayeran!

“Haz lo correcto” y “Purlie Victorious” son las dos obras maestras que siempre pienso primero cuando conjuro Ossie y Ruby, pero hay otra cosa que hicieron juntos que nadie con quien he hablado recuerda. Juro por una pila de Biblias que los dos una vez organizaron un programa donde presentaron películas negras en la televisión nocturna. Recuerdo claramente haberlos visto los fines de semana cuando no podía dormir.

Si recuerdas este programa, ¡guarde mi cordura diciéndome que no inventó esto! Hasta entonces, celebremos que Ruby Dee nunca se le ocurrió a esos tres grandes para “ganar” su libertad. Como resultado, las colaboraciones de “Ossiedavisandrubydee” siguen sin precio.