El glorioso año de Morgan Freeman | Características

Para aquellos de nosotros lo suficientemente mayores como para haber estado allí para experimentarlo de primera mano, 1989 fue un año bastante glorioso para el cine.

Un gran número de cineastas experimentaron un renacimiento creativo a fines de la década de 1980; Afortunadamente, en ese momento, los estudios de Hollywood eran más aptos para darle a muchos de ellos la luz verde para hacer sus proyectos de pasión. Esa sabia inversión arrojó un tesoro de clásicos cinematográficos modernos que continúan dando un acorde.

Tim Burton le dio al mundo su opinión audaz sobre el cruzado con capa en “Batman”, protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. Oliver Stone hizo la segunda entrega de su trilogía de cine de la era de la Guerra de Vietnam de larga duración con “Born el 4 de julio”, protagonizada por Tom Cruise, en una actuación nominada al Oscar, cuando el veterano de la guerra de la vida real se convirtió en activista contra la guerra Ron Kovic.

“Do lo correcto” de Spike Lee lanzó un foco visceral (todavía) profundamente relevante en el estado de las relaciones raciales en los Estados Unidos a través del lente perceptivo de los ciudadanos en su mayoría negros en el vecindario de Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, Nueva York, que se desarrolla en el día más popular del año.

Otros ejemplos incluyen: “Delitos y delitos menores” de Woody Allen, la “Sociedad de Poetas Dead” de Peter Weir, “My Left Foot” de Jim Sheridan, “Sex, Lies, y Vidocotape” de Steven Soderbergh, y “When Harry Met Sally …” de Rob Reiner … solo por nombrar algunos.

También fue el año en que Morgan Freeman solidificó su influencia de la pantalla grande, y se convirtió en una estrella de cine de buena fe, gracias a su aclamado trabajo en una trifecta de películas ahora clásicas: “Lean on Me” de John G. Avildsen “,” Glory “de Edward Zwick y Bruce Beresford,” Driving Miss Daisy “. Los dos últimos figurarían prominentemente en la carrera de los Oscar de ese año, ganando un total de 14 nominaciones, ganando siete entre ellos.

Hasta finales de la década de 1980, Freeman había sido un actor de oficial durante un cuarto de siglo antes de que el estrellato de la película llamara.

Inicialmente, a mediados de la década de 1960, comenzó su comienzo como bailarín, luego se convirtió en actuar, cuando rápidamente se dio cuenta de que este último era su esfuerzo creativo preferido.

El tiempo de Freeman como miembro del elenco de la serie educativa de PBS Children’s, “The Electric Company”, en la década de 1970, obteniendo a Freeman su primer gusto de la fama.

También hizo teatro en Nueva York durante años, ganando tres premios OBIE por su trabajo fuera de Broadway (incluido uno para crear el papel de ‘Hoke Colburn’ en el Premio Pulitzer de Alfred Uhry, ganador de un solo acto, “Driving Miss Daisy”, en 1987) y una nominación de Tony de 1979 (para “The Mighty Genty” de 1979 Wesley), a lo largo de la manera.

Después de interpretar una serie de papeles destacados en cine y televisión, Freeman anotó su primera nominación al Oscar por su fascinante actuación como Black Fast Black, un proxeneta encantador pero completamente despiadado que intentaba patinar por cargos de asesinato, en “Street Smart” de Jerry Schatzberg, frente a Christopher Reeve y Kathy Baker. Freeman ha seguido el disco diciendo que considera rápido en el avance de su gran avance de la pantalla y su papel de película favorita.

Dos años después de su avance en “Street Smart”, Freeman se encontró No. 1 en la hoja de llamadas protagonizada por “Lean On Me”, una película biográfica de pantalla grande sobre Joe Clark, un director de secundaria de la vida real en Paterson, New Jersey, que cada vez más poco convencional, lo que cada vez es una escuela es una escuela básica. Clark Gamely asume el establecimiento, convirtiéndose en un héroe popular y una controvertida sensación de medios en el proceso.

Freeman sabía que tenía un papel primo en sus manos y más que se eleva a la ocasión, encarnando el papel con tal gusto y carisma, no se puede quitar los ojos de él. En resumen, él es la película. Lo que podría haber sido un especial bien intencionado y bien activo después de la escuela está elevado por el turno de estrella de la Fuerza Tour de Freeman.

No uno para descansar en sus laureles, o para dejar una gran parte en un proyecto importante, Freeman se convirtió en un papel de apoyo destacado en la “gloria” del director Edward Zwick, un relato histórico de la formación y el legado duradero del 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts, uno de los primeros regímenes voluntarios del ejército de la Unión, durante la guerra civil.

La película representa la valentía y el heroísmo del regimiento antes de su participación en la segunda batalla de Fort Wagner en Carolina del Sur. En la película, Freeman interpreta a John Rawlins, un recluta mayor cuyas habilidades de liderazgo impresionan a su comandante de décadas al comandante, el coronel Robert Gould Shaw (Matthew Broderick), que Shaw finalmente promueve a Rawlins al rango de sargento mayor.

“Glory” fue nominado para cinco premios de la Academia, ganando tres estatuillas, incluido el mejor actor de apoyo para el coprotagonista de Freeman, Denzel Washington, Playing Trip, un compañero recluta. Se considera ampliamente una de las mejores películas de la era de la Guerra Civil jamás realizada. La película es tan apreciada, que se ha utilizado como una herramienta educativa para los estudiantes.

Freeman corrió a 1989 protagonizando la adaptación cinematográfica de “Driving Miss Daisy”, frente a Jessica Tandy y Dan Aykroyd, que se convirtió en una de las películas de mayor recaudación de 1989.

Freeman recrea su galardonado papel escénico de Hoke Colburn, un chofer negro, que va a trabajar para una viuda judía rica y mayor (Tandy) en Atlanta después de ser contratado por el hijo empresarial (Aykroyd) en el sur de Jim Crow-Era South, alrededor de 1948.

En esencia, “conducir a la señorita Daisy” es una historia de amor poco convencional sobre dos personas que aparentemente son opuestos polares. Lentamente, pero seguramente, encuentran un terreno común en el transcurso de su relación de décadas, ya que Jim Crow da paso al surgimiento del movimiento de derechos civiles.

La película fue nominada para 9 Premios de la Academia, la Mejor Película ganadora, la Mejor Actriz de Jessica Tandy, mejor guión adaptado para Alfred Uhry (quien adaptó su propia obra para la pantalla) y el mejor maquillaje. Morgan Freeman recibió su segunda nominación al Oscar (la primera en la categoría de Mejor Actor) y Dan Aykroyd fue nominado al Mejor Actor de Reparto.

Gracias al cable, los medios físicos, Internet y el advenimiento de los servicios de transmisión, los cinéfilos de todas las edades ahora pueden aventurarse en la madriguera del conejo y desenterrar todas estas grandes películas de finales de los años 80.