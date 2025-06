Burbujas de sangre y jabón en la superficie de “The Waterfront” de Netflix | TV/transmisión

Hay algo en una saga familiar del crimen envuelta en traición e imprudencia que hace que sea difícil mirar hacia otro lado. “The Waterfront” de Netflix capitaliza. El 19 de junio, la serie de ocho episodios sirve un cuento gótico frito del sur ambientado en la encantadora pero nefasta ciudad costera ficticia de Havenport, Carolina del Norte. Piense en ello como un retroceso a los jabones nocturnos de los años 80 y 90, como “Dallas” o “Falcon Crest”, pero actualizado para nuestra era de transmisión. Pueden surgir comparaciones con la “sucesión”, pero es más como “Melrose Place” en los mares, con menos gruñidos, más tiburones y una porción de “reglas de Vanderpump”. Si estás imaginando un jabón en horario estelar cruzado con un drama criminal. Lo tienes. Vamos a saltar.

El último del creador Kevin Williamson, “The Waterfront”, se inspira en los verdaderos eventos. Algunos elementos son autobiográficos, lo que refleja las conexiones de su padre con la industria pesquera. Sin embargo, los orígenes del crimen brutal que sirve como motor de la historia sigue siendo un misterio, un secreto que Netflix mantiene por ahora. La serie se centra en la familia Buckley, que está luchando para mantener a flote su imperio pesquero. Pero sus problemas no son comerciales como de costumbre, y sus problemas son alimentados por la desesperación. A medida que el negocio familiar vacila, los resentimientos enterrados burbujean hasta la superficie como el petróleo crudo, lucativo pero volátil.

Williamson, considerado por “Scream”, “Dawson’s Creek” y “The Vampire Diaries”, lleva su estilo característico a “The Waterfront”. Los dos primeros episodios están dirigidos por Marcos Siega (“Dexter: New Blood”, “You”), con Liz Friedlander (“Bad Monkey”, “The Lincoln Lawyer”) dirige el tercero. El esmalte visual es innegable, capturando la duplicidad entre la respetabilidad iluminada por el sol de los Buckleys y las manchas de sangre justo debajo de la superficie.

Esta familia no solo se ensucia. Prosperan en él. La honestidad les parece desagradable, como si hubieran nacido para el lodo y el barro. Su principal Hellraiser es Harlan Buckley (Holt McCallany), un patriarca amante del whisky que construyó la compañía de pesca de la familia en los años 80 con su propio padre, a menudo por el esquivar la ley. Después de dos ataques cardíacos, Harlan supuestamente ha dado un paso atrás del negocio, dejando a su hijo Cane (Jake Weary) a cargo. Pero no dejes que la jubilación de Poppa Buckley te engañe. Cuando comienza a morder el agua, está claro que se está volviendo loco en sus viejos caminos.

El paseo marítimo. Holt McCallany como Harlan Buckley en el episodio 102 de la costa. Cr. Dana Hawley/Netflix © 2025

Al lado de Harlan se encuentra Momma Buckley, Belle (Maria Bello), un restaurante que irradia la energía de Vanderpump en el hogar. Ella gobierna en silencio a la familia con observaciones astutas e influencia de seda. Mientras tanto, Cane está descendiendo a una espiral de pérdida de inocencia. No solo reintrodució a la familia al tráfico de drogas, sino que, por la cuerda entre su matrimonio con Peyton (Danielle Campbell) y los sentimientos no resueltos por su novia de la escuela secundaria Jenna (Humberly González), este hombre hombre está tambaleando al borde de la autodestrucción.

Luego está Bree Buckley (Melissa Benoist), la hija aguda y de mal genio que está saliendo de un matrimonio contencioso mientras lucha por mantenerse sobrio. Sus intentos de reconectarse con su hijo adolescente, Diller (Brady Hepner), se complican por sus visitas supervisadas y empeoran una vez que Diller se une al negocio familiar. Idoliza a su abuelo, pero solo muestra resentimiento por su madre. Cirling a su alrededor está el agente de la DEA Marcus Sánchez (Gerardo Celasco), a quien no le importa esperar a los Buckleys para cometer un error. Tal vez más personas deberían llamar a los federales y convertir la evidencia del estado cuando las cosas van de lado, pero ¿dónde está el drama en eso?

Son los Buckleys. Son el drama, pero también lo es toda la ciudad de Havenport. Todos son desordenados, escandalosos y propensos a la adicción. Cada episodio está repleto de giros de la trama y volteos en perspectiva, desde corredores de drogas que se esconden detrás de caras familiares hasta traiciones que amenazan con volar a este imperio frágil y ya fracturando a la familia. Y justo cuando te atreves a ponerse cómodo, el episodio uno termina con un giro jugoso que establece el tono para que el estragos venga … pero todo es tan jabonoso.

El paseo marítimo. (L a R) Jake Weary como Cane Buckley, Rafael Silva como Shawn West en el episodio 102 de la costa. Cr. Cortesía de Netflix © 2025

Espero que no sea un indicador de mi propia villanía reprimida, pero lo mejor de “The Waterfront” es una serie de asesinatos verdaderamente espectaculares y bien coreografiados que harán bombear su schadenfreude. Es porque los diversos enredos románticos no se calientan lo suficiente como para chisporrotear. Si bien estos personajes de burla están repletos de escándalos, salacidez y secretos, les faltan las complejidades que nos arremanían en dramas más adictivos. Sí, sus transgresiones pasadas se abalanzan en ellas repetidamente, pero no tienen las peculiaridades de carácter: los detalles inesperados, los anhelos o los hábitos extraños, que atraen ni siquiera a los Walter Whites y Logan Roys. La historia más interesante, hasta ahora en el trío de episodios enviados a la prensa, es ver a Cane Buckley entregar su inocencia mientras se aferra a su autoproclamado estado de héroe de la ciudad (aunque nadie más lo está comprando).

“The Waterfront” es tan bonito como un plato servido en uno de esos restaurantes de la cadena del sur, donde todo está frito dorado, goteando en mantequilla y generoso en los lados, pero si bien se ve bien, no tiene mucho sabor. Aún no. Puedes confiar en mí en esto; Soy una chica de Carolina del Norte. Sé cómo se ve la cocina casera, y tal vez el espectáculo llegue allí; Tiene los ingredientes necesarios.

He visto tres episodios, y lo confesaré: si no fuera por ti, querido lector, me habría detenido después del primero, incluso con su final jugoso y bien planificado. Como periodista, me imagino que esta construcción de melodrama de estilo horneado en el horario estelar es una audiencia que disfruta de los buckleys anárquicos y los estragos que causan en Havenport, NC, una ciudad ubicada en algún lugar entre “Ginny & Georgia” y “Ozark” con una hoja de ruta “Melrose”. Si vas a visitar, vuelve y cuéntanos cómo te gustó.

Tres episodios proyectados para prensa. Ahora en Netflix.