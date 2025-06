Luego aprenderán: La verdad detrás de Juneteenth | Características

Como nativo de Texan, Juneteenth estaba en mi ADN, y el de todos los estadounidenses negros en el estado, especialmente los niños, mucho antes de que esa fecha atrapara los titulares nacionales.

Demasiado joven para abrazar su significado histórico, participamos alegremente en eventos festivos y fanfarria en escuelas, parques e iglesias en todo Houston. Y la propagación de alimentos, pollo frito, ensalada de papa, barbacoa, era innegable y atractiva, sin mencionar el agua de refresco rojo esencial y del símbolo de la lucha.

La segregación y Jim Crow reinaron cuando crecía a fines de la década de 1950 y principios de los años sesenta. Fui autobús más allá de las comunidades blancas a mi escuela secundaria totalmente negra, Phillis Wheatley. Bebí de fuentes de agua “coloreadas” en espacios públicos, experimentó baños “coloreados” en estaciones de servicio, me senté en asientos de balcón del segundo piso solo para negros en los cines blancas.

Sin embargo, lamento que la dolorosa historia de origen de Juneteenth se perdiera en la ráfaga de esas festividades. Nuestros maestros no articularon a sus estudiantes de primaria los detalles complicados de ese período.

¿Cómo sucedió realmente?

Lo que se ha informado, que llevó al 19 de junio decretado un feriado federal en 2021, fue que el general del ejército de los Estados Unidos, Gordon Granger, cabalgó en la isla de Galveston acompañada de 1.800 tropas para “informar” a las 250,000 personas esclavizadas que estaban libres.

Así es la historia, incluso hoy.

Sin embargo, una mordedura de sonido nunca captura toda la saga.

Es exacto que Granger llegó a Galveston el 19 de junio de 1865, 2.5 años después de que el presidente Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación y dos meses después de que los confederados se rindieron después de la batalla en Appomattox. La noticia de la Orden General No. 3, para poner fin a la esclavitud, se extendió por todo el estado.

Lo que es inexacto es la implicación de que esas personas esclavizadas, tanto africanas como birraciales, desconocían su inminente libertad.

Las noticias viajaron rápido, incluso durante esos tiempos. Las personas esclavizadas permanecieron informadas, incluso antes de que Granger llegara, según el historiador y periodista Web Du Bois. Sabían de la Guerra Civil, la Proclamación posterior y esa libertad estaba cerca. Hay narraciones y entrevistas con ex esclavos para apoyar esto.

Otros historiadores, después de Du Bois, han corregido esa implicación errónea. Henry Louis “Skip” Gates, profesor de la Universidad de Harvard, mencionó en una nota que Booker T. Washington calificó el modo de comunicación por parte de personas esclavizadas como el “telégrafo de uva”, también desacreditó que las personas negras no estaban al tanto.

Annette Gordon-Reed, profesora de Harvard, autora de En junio decimotor Y un nativo de Texan, escribió que Galveston era la ciudad más grande de Texas en ese momento y un puerto importante para enviar su algodón al resto del mundo. “Las ciudades portuarias son vehículos perfectos para la transmisión de información a personas de todos los grados de alfabetización”.

Seguí la columna del diario de Richard Prince desde 2024 titulada “Los propietarios, no los esclavizados, necesitaban una llamada de atención. ” Príncipe, un ex Washington Post reportero, cubre problemas de diversidad en los medios de comunicación.

Prince entrevistó a Gregory P. Downs, profesor de historia de la Universidad de California en Davis, quien había escrito un informe en 2015 sobre el mito del origen de Juneteenth. Entre las especialidades de Downs se encuentran el impacto transformador de la guerra civil y el fin de la esclavitud en la sociedad.

Escribió hacia abajo: “El conflicto interno y la institución de la esclavitud no podían y no terminaron perfectamente en Appomattox o en la isla de Galveston. Terminar la esclavitud no era simplemente una cuestión de emitir pronunciamientos. Se trataba de obligar a los rebeldes a obedecer la ley”.

Granger fue enviado a Galveston para sofocar la revuelta de los plantadores blancos que querían continuar la esclavitud. Las esclavistas blancas de otros estados como Arkansas, Louisiana y Tennessee ya habían marchado su carga humana a Texas para huir de la nueva ley.

Texas fue la última frontera, la última espera. Los plantadores blancos no querían “renunciar a la esclavitud”. Además, tenían cultivos a los que tuvieron que ser atendidos. Era su sustento.

Finalmente, se enviaron 50,000 soldados estadounidenses más a Texas y se publicaron en todo el estado para hacer cumplir la libertad de los negros. La Oficina de Libertos se estableció ese mismo año, una agencia federal para proporcionar a las personas anteriormente esclavizadas en el sur servicios como alimentos, refugio, atención médica, asesoramiento legal y educación durante el período de reconstrucción.

La libertad no fue fácil. El Ejército de la Unión tardó un año (y informó 40 puestos de avanzada) para cumplir su misión de desmantelar las instituciones de los plantadores blancos en Texas. Pero los negros sufrieron aún más en esos pocos años. Los tejanos blancos se molestaron en tener que liberar a cualquiera. La brutalidad aumentó. Muchos negros ahora libres fueron asesinados, hicieron ejemplos de. Alejarse podría significar la muerte.

Pero la resistencia de un pueblo está allí, en cada página y nota al pie.

En retrospectiva, ¿cómo podrían nuestros maestros o padres negros compartir esa historia con sus crías? ¿Incluso una pequeña parte? ¿Una historia de libertad que no se encuentra en los libros de texto en ese entonces? Es impactante y molesto. Podría asustar a los niños negros jóvenes. Pero la resistencia de un pueblo está allí, en cada página y nota al pie.

Déjelos crecer primero.

Es mejor dejarlos celebrar ese día y hacerlo suyo.

Y luego aprenderán.