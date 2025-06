Tercera temporada transformadora de “The Gilded Age” de HBO Dazzles and Delights | TV/transmisión

En el episodio final de la segunda temporada de “The Gilded Age” de HBO, la familia Van Rhijn casi lo perdió todo. La víctima de una estafa elaborada, Oscar (Blake Ritson) perdió la mayor parte del dinero de la familia, dejando a su madre Agnes (Christine Baranski) temerosa de que la familia tenga que vender sus pertenencias y mudarse de la gloriosa sociedad que ayudó a construir. Pero, se salvaron en el último minuto por el dinero que el difunto esposo de su hermana Ada (Cynthia Nixon), Luke Forte (Robert Sean Leonard) se fue, presentando un cambio en la dinámica de la familia. A pesar de esto, se envolvió un arco muy unido en el principal conflicto de la temporada, como a menudo sucede con los principales jugadores de esta serie jabonosa.

La temporada 3 inmediatamente comienza a desatar este arco, con Agnes y Ada enfrentando mientras dos mujeres luchan por el poder en su propia casa. Al otro lado de la calle, Bertha (Carrie Coon) está buscando más poder del que ya tiene como la afluente Sra. Russel, que intenta y, a veces, falla, controlar las perspectivas románticas de su hija Gladys (Taissa Farmiga). Decidida a su hija que ocupara su lugar legítimo en la sociedad al lado de Héctor, duque de Buckingham (Ben Lamb), Bertha comienza a contraerse a sí misma y a su familia hasta el punto de no retorno. A su lado, su esposo George (Morgan Spector) está intentando construir un ferrocarril a través del país, a pesar de una inminente recesión que lleva a los bancos y acciones por asalto. Aunque creen que sus aspiraciones separadas son para el mejoramiento de sus familias, sus egos se interponen en el camino de cualquier sentido verdadero.

El seguimiento de “Downton Abbey” de Julian Fellowes siempre ha sido un drama entretenido, aunque aireado, la temporada 3 se transforma lentamente en una serie emocionante donde los cambios de poder amenazan a cada uno de estos personajes y sus lugares en la sociedad. A medida que cada personaje intenta escalar escaleras diferentes de éxito, ya sea que sean perspectivas románticas, empresas comerciales o transformaciones personales, cambian ante nuestros ojos en personas que al final de la temporada, ya no se reflejan a los que nos presentamos en la temporada 1. A medida que cada relación cambia en el curso de 8 episodios, está claro que “la edad dorada” finalmente está dando un paso adelante, incluso algunos de sus personajes aparecen de sus personajes. Se dan a los monólogos que rivalizan el diálogo ligero previamente de la serie, y los jabs se intercambian de ida y vuelta a un ritmo vertiginoso.

“Ganar en negocios y ganar en la sociedad están vinculados”, le dice Bertha a su esposo durante uno de sus muchos argumentos esta temporada. La línea es estridente entregada por un magnífico Carrie Coon, que continúa imbuyendo una verdadera fragilidad en un personaje que, si es realizado por otro actor, puede sentirse bastante trivial. En cambio, Coon y los escritores tejen Bertha en uno de los personajes más interesantes en la pantalla este año, un testimonio de cómo este programa continúa sobresaliendo más allá de sus límites de género jabonoso. Con Coon, Spector interpreta a George con una arrogancia frenética esta temporada mientras continúa estirándose en sus esfuerzos comerciales, dándole una visión de túnel por la que se lo consume.

Cada vez que estos dos comparten la pantalla, su química estalla con una magnetización que no vemos a menudo entre las parejas modernas en pantalla. Mientras que “la edad dorada” a menudo lo juega seguro en las formas en que muestra el deseo y la sexualidad, Coon y Spector irradian un calor entre ellos que hace que esta falta de sexo no sea aparente. Se rodean con una febificidad embriagadora, solo para dejar las habitaciones más frustradas que cuando entraron. El velo de la sacarina que una vez estuvo encubierto estos personajes finalmente se ha retirado, ya que se hacen avances para explorar sus fallas, abordando ciertos temas con una descarga de la que esta serie anteriormente no parecía capaz.

Con la temporada 3, es evidente que este espectáculo se está transformando en una serie que no tiene miedo de desafiar a sus espectadores. Más que nunca, los personajes se ven obligados a considerar la política que existen dentro de la burbuja de la alta sociedad, a pesar de que muchos de ellos intentan protegerse de las verdades que hace mucho tiempo enterraron bajo su dinero y vestidos. En el corazón de esta temporada hay dos historias; Uno centrado en Peggy Scott (Denée Benton) y uno que se centra en Oscar van Rhijn. Aquí, el programa comienza a abordar el colorismo y la rareza no solo dentro de la sociedad educada, sino también dentro de las comunidades íntimas, estos dos personajes han creado para ellos mismos. El examen de estos temas y la forma en que el programa desafía ciertos ideales a veces es asombroso en un programa que a menudo se siente servil, pero es un cambio que es bienvenido y es necesario para que el programa sea más audaz que sus compañeros.

A menudo se ha sentido que “la edad dorada” se sentía cómoda permaneciendo dentro de los límites de su empalagoso capullo, y aunque eso no es necesariamente algo malo, la seriedad de esta temporada ha transformado el espectáculo para siempre. Es una serie innegable mejor, una que permite a sus actores la gracia del consumo de material ingenioso, transformándolo en comentarios mordaces sobre riqueza, comunidad y deseo a medida que fluye de sus bocas. El esquema y la política en la que estos personajes participan finalmente tienen algunas consecuencias pesadas no solo para ellos mismos, sino para cómo procederá el programa si una cuarta temporada está iluminada. La supuesta bajo cada decisión y deseo está un aire de destrucción de que cuando finalmente llega, amenaza las vidas que estos hombres y mujeres han construido para ellos mismos y deja su futuro colgado en el equilibrio.

Todos los episodios fueron seleccionados para su revisión.