50 años después, Cooley High sigue vivo | Semana de los escritores negros

“Cooley High” abrió en dos teatros en Manhattan el 25 de junio de 1975, menos de una semana después de “Jaws”. Ambos teatros, el Cinerama en Times Square y el RKO Twin en 86th Street, eran conocidos por mostrar películas de BlaxPloitation. Si el clásico drama de Michael Schultz puede clasificarse como una película de BlaxPloitation es discutible, pero mi respuesta es “bueno, sí y no”.

Ese mismo día, “Cornbread, Earl and Me”, otra película sobre adolescentes negros que pueden o no calificar como BlaxPloitation, abrió en el área de Nueva York, incluso en el Teatro Stanley en mi ciudad natal de Jersey City. Este desgarrador drama fue el debut de un joven actor llamado Laurence Fishburne III (como se le acredita). Es posible que lo conozca por roles como Morpheus en “The Matrix”, y ese niño negro fuera de lugar en el bote en “Apocalypse Now”.

Tanto “Cornbread” como “Cooley” están inextricablemente unidos en mi memoria porque, como mencioné en mi revisión de “All Things Must Pass: The Rise and Fall of Tower Records” aquí en este mismo sitio, vi ambas películas en una doble función en el PIX Theatre. Ese fue nuestro teatro de segunda carrera. Fue una de las tardes más tristes que pasé en una casa de rutina.

Me gustaría pensar que el difunto John Singleton, que era solo 2 años mayor que yo, también vio esta doble función en South Central en algún momento. Aunque no puedo probar por ninguna medida que lo hizo, puedes encontrar estas dos películas cosidas en el ADN de su obra maestra, “Boyz n the Hood”.

El propio Furious Styles está registrado que dice “Boyz” fue directamente influenciado por “Cornbread”, y estoy de acuerdo, pero la puesta en escena del clásico de Singleton se siente tanto como “Cooley High” que la película casi se reproduce como una remake. Los ritmos y las pausas, la amplia comedia y la inmersión total en el vecindario se sienten como un homenaje amoroso para la película de Schultz.

Sin mencionar el trágico evento que rompe ambas películas en fragmentos agridulce que perforan el corazón del espectador. “Boyz” tenía a Ricky (Morris Chestnut) y “Cooley” habían COCHISE (Lawrence Hilton-Jacobs), dos héroes deportivos cuyo escape casi garantizado fue usurpado por una muerte innecesaria.

A través de la pantalla de la película, llegué a conocer a South Central de Singleton de la misma manera que “Cooley High” me informó sobre el vecindario de Chicago, cerca de los recuerdos del guionista Eric Monte. Se sintieron vividos, y tan familiares como la colina, la capucha que me dio forma y me hizo quien soy.

Tre Styles de Cuba Gooding Jr. tiene algunas cosas en común con el protagonista de “Cooley High” Predach, interpretado por un Turman Glynn de 28 años. Al igual que yo, estas eran almas sensibles que jugaron duras o actuaron tontas como mecanismos de defensa contra los elementos más duros de sus existencias. Predach era un escritor de poeta y aspirante, un personaje que conocí al mismo tiempo que había decidido que yo también quería ser escritor.

Todas estas coincidencias se unen en mi mente y en mi alma. Iba a escribir que “Boyz n the Hood” era el “Cooley High” de mi generación. A decir verdad, el “Cooley High” de mi generación es “Cooley High”.

¿Quieres pruebas? Mi ceremonia de graduación de octavo grado presentó a mis compañeros de clase y cantaba la canción original de la película, “Es tan difícil decir adiós a ayer”, 10 años antes de que los hombres de Boys II publiquen “Cooleyhighharmony”.

Cuando se abrió “Cooley High” (se estrenó en el Teatro Chicago, por cierto), los críticos se refirieron a él como “The Black ‘American Graffiti'”. La pieza de memoria nominada al Oscar de George Lucas se abrió dos años antes, y al igual que el guión de Monte, fue una mirada semiautobiográfica a la adolescencia del cineasta. Ambas películas terminan con explicaciones en pantalla de los destinos de sus personajes sobrevivientes.

También fueron construidos de pared a pared con música de la época. Ambientada en 1964, dos años después de la película de Lucas, “Cooley High” fue repleta de clásicos de Motown, principalmente del canon Holland-Dozier-Holland. No puedo imaginar cuánto dinero costarían los derechos de estas canciones hoy, pero en 1975, el precio apenas hizo mella en el presupuesto de $ 900,000 de las imágenes internacionales estadounidenses.

“A nadie le importaba estas canciones sino a nosotros”, dijo Schultz durante un Q&A en el TCM Film Festival.

Lo que los críticos no notaron con su perezoso “Es un negro [fill in the blank with White movie title]”Cliché era que, a diferencia de” Cooley High “,” American Graffiti “tenía un montón de precedentes. Hubo innumerables películas antes de 1973 que se centraron en los adolescentes blancos, desde” rebelde sin causa “hasta” la jungla de pizarra “, que al menos tenía Sidney Poitier de 27 años como un adolescente.

Numerosas películas de estudio se centraron en los recuerdos de la infancia de sus protagonistas blancos. Demonios, los niños blancos incluso tuvieron que ser adolescentes y boogie con Frankie Avalon y Annette Funicello en la playa.

En comparación, las películas que se centran en adolescentes negros o los recuerdos de los protagonistas negros eran prácticamente inexistentes en el momento de “Cooley High”. No había “bingo de manta de playa negra” o “rebelde sin una causa de color”. Y estamos seguros de que no nos habían convertido en lujuriosas bestias adolescentes.

De hecho, la primera película en la que puedo pensar que puso los recuerdos de un protagonista negro en la pantalla con el fervor de las reminiscencias de una película blanca es “The Learning Tree”, la película de Parques de Gordon de 1969 que rompió la barrera de color de director en Hollywood. También podemos lanzar “Sounder” y las primeras escenas de “Lady Sings the Blues”.

Además del racismo obvio y la falta de imaginación en la parte de Hollywood que contribuyen a este déficit de los recuerdos de temas negros, otra razón por la cual “Cooley High” parecía tan fresca e importante como una pieza de memoria es su fusión exitosa de todos los aspectos de la vida negra, es decir, la alegría y el trauma. Demasiadas películas se centran en esto último, incluso hasta el día de hoy.

Hay una cuidadosa calibración de los dos en “Cooley High”. Schultz, Monte y el elenco le dan a la película la textura relajada que tuvieron los días perezosos cuando eras un adolescente. Predach y su equipo juegan a Hooky y van al zoológico de Lincoln Park, donde, en la escena más divertida de la película, uno de los muchachos se arroja con caca de mono. El pobre tipo nunca vivirá esto: se le recordará en las reuniones y comas de la escuela secundaria hasta el tiempo inmemorial. ¿Qué tan identificable es eso?

Aún más identificable es la escena que he llevado conmigo durante décadas. El maestro de Garrett Morris, el Sr. Mason, se enfrenta a predicar sobre su tonto. Morris, quien hizo esta película justo antes de convertirse en uno de los miembros originales del reparto de “Saturday Night Live”, es muy convincente en su papel de maestro porque, antes de ser elegido, estaba enseñando a niños en la PS 71 en la Avenida A y la Sexth Street de Manhattan’s East Village. Y, sin embargo, el estudio no creía que fuera un maestro creíble, porque querían un “tipo Poitier Sidney”.

“Todavía no he visto un tipo de Sidney enseñando una clase”, agregó Schultz cuando Morris contó esta historia en una proyección. Un escenario de la vida real “para señor, con amor” definitivamente haría que los niños presten atención.

Pero me estoy desviando. El Sr. Mason le pregunta a predicar una pregunta muy apremiante: “¿Qué quieres? ¿No quieres algo?” Si has visto esta película, sabes la respuesta inmortal de Predach:

“¡Quiero vivir para siempre!”

Cada adolescente piensa que van a vivir para siempre. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de lo ridículo que era para mi valiente yo más joven pensar que sería posible. Pero Turman entrega esa línea tan memorablemente como llevaba el sorprendente y poseído Conk que lucía en “JD’s Revenge” un año después.

“Predach fue a Hollywood y se convirtió en un guionista exitoso”, dice la descripción de su destino al final de “Cooley High”. También lo hizo Eric Monte. Hizo esta película, sin mencionar que también creó “buenos tiempos”, inventó a George y Weezy Jefferson, y aconsejó sobre la contraparte de TV de esta película, “¡¿Qué está pasando?!”

Predach puede no vivir para siempre, pero “Cooley High” ciertamente lo hará.