“Zola”, “Anora” y el Dei Mirage | Características

Ver los Oscar de 2025 fue supremamente irritante por una variedad de razones, pero lo que más me agravó no fue el Tributo al azar de James Bond o incluso el Mejor ganador de la canción original (Aunque eso se acerca), fue el abrazo de la academia de “Anora”, un drama sobre una stripper que tiene un torbellino y condenado romance con el hijo de un oligarca ruso. Subrayó lo poco que ha cambiado en los cuatro años transcurridos desde que “Zola”, otra historia aclamada por la crítica, oscuramente humorística, fue ignorada por completo. “Anora” ganó cinco Oscar, incluida la Mejor Película, mientras que “Zola”, una película superior en términos de escritura y desarrollo de personajes, no recibió una sola nominación.

“Zola”, dirigida por la cineasta Janicza Bravo (una mujer panamana-estadounidense negra que también es una actriz y director de teatro), es una adaptación de 2021 aguda, retorcida e inventiva de la historia viral de Twitter 2015 de una bailarina exótica que hace un viaje por carretera a Florida que sale terriblemente mal. Para mí, esto es indicativo de un problema mayor en Hollywood: que el talento y el ingenio de las cineastas negras a menudo se pasan por alto y subestiman a favor de las narrativas que favorecen una perspectiva masculina claramente blanca.

Sean Baker (un hombre cisgénero blanco), que hizo gemas como “The Florida Project”, es un cineasta supremamente talentoso; Sin embargo, “Anora” carece de la empatía y el cuidado que hizo que esa película se destaque. Ani, también conocida como Anora, interpretada por Mikey Madison (que se llevó a casa a la mejor actriz Oscar), carece de agencia y representa una amalgama de los tropos de la mirada masculina. A pesar de la armadura de niña dura que usa a lo largo de la película, está muy objetiva, y tampoco vemos mucho de su vida interior, vulnerabilidades o motivaciones, un hecho frustrantemente familiar que a menudo sucede con los personajes de las mujeres escritas por hombres.

“Zola”, sin embargo, es un soplo de aire fresco. La exuberante cinematografía de Ari Wegner hace que los rosas, los rojos y las naranjas estén en todo momento. El puntaje de Mica Levi es atractivo y ligeramente desagradable, lo que resalta que algo está mal en el mundo de Zola. La edición, que acelera, ralentiza, se congela y bucles para que coincida con los cambios en las voces en off de Zola, es excelente, gracias al editor nominado al Oscar detrás de “Moonlight”, Joi McMillon.

Y a pesar de las situaciones cada vez más locas, Zola (un Magnetic Taylour Paige) se encuentra gracias a las maquinaciones de un nuevo amigo que resulta ser un lobo en la ropa de oveja (Riley Keough, quien, entre esto, “American Honey” y “Dixieland”, está construyendo una fascinante etnografía de la basura de los arquetipos blancos), todavía tiene la agencia, algo que Aniiieland “. Lo que también hace que “Zola” sea fascinante es su crítica de la blancura y con qué frecuencia las personas blancas que cosplazan la cultura negra fingen no saber sobre la dinámica de poder en juego hasta que es hora de armarselos.

El hecho de que “Anora” recibió una campaña de Oscar Darling Downg, mientras que “Zola” no lo hizo, a pesar de que ambas fueron distribuidas por las compañías de Buzzy Neon y A24, respectivamente, parece indicativo de una crisis de Dei más grande en Hollywood y los Estados Unidos en general. Recuerda las consecuencias de #OscarsSowhite ¿Hace una década y cómo Hollywood prometió cambiar sus caminos? Bueno, un reciente Estudio de Iniciativa de inclusión de USC Annenberg Encontró que solo el 5.3 por ciento de las películas más recaudantes de 2024 estaban dirigidas por mujeres de color. Hace dos años, varias películas dirigidas por mujeres negras y dirigidas recibieron cero nominaciones, a pesar de lograr el éxito crítico y de taquilla.

Estas películas incluyen “The Woman King”, una épica histórica protagonizada por Viola Davis y dirigida por Gina Prince-Bythewood. Príncipe-bythewood escribió un ensayo para The Hollywood Reporter Sobre cómo esta falta de reconocimiento afecta a toda la tripulación por debajo de la línea, no solo quién está en la silla del director: “Tener un premio de la Academia o cualquiera de estos premios del Gremio en sus currículums, la próxima vez que suban a un trabajo, no tienen que tener esa pelea”, dijo. “Pero cuando no nos permiten este tipo de reconocimiento, muchos de ellos tienen que comenzar en el cuadrado uno”. “Till” y “Saint Omer”, también dirigido por Black Women, lanzados ese mismo año, tampoco recibieron nominaciones.

También vale la pena señalar que en los 98 años de historia de los Premios de la Academia, ningún cineasta de mujeres negras ha sido nominada para un Oscar al Mejor Director. No Julie Dash. No Dee Rees. No Ava Duvernay, quien se acercó cuando su película de 2014 “Selma” fue nominada a la Mejor Película, pero ella también fue acusado de tergiversar a Lyndon B. Johnson.

Es esencial reflexionar sobre lo que Hollywood dice con estos desaires. Y vale la pena preguntar, ¿quién llega a ser un experto? ¿Quién llega a ser un autor? ¿Quién puede contar de qué historias y quién puede enmarcar cómo se habla el tema tabú dentro del zeitgeist cultural? ¿Y qué perdimos nosotros, la audiencia, cuando solo se otorga, elogia, elogia, y se les da las oportunidades y los cheques en blanco para contar más historias?