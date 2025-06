Tiempo en la carne: una correspondencia extraña este

Temporalidades del dolor

Por Soumya Sharma

¿Qué sucede cuando el pasado no se va, pero persiste: tranquilo, sin resolver y pesado? En queer East 2025El dolor y la memoria parecían atormentar no solo las narraciones sino también la estructura de las películas mismas, escritas en su ritmo, silencios y repeticiones. En Wang Ping-wen y Peng Tzu-hui’s Un viaje en primavera El duelo es diferido, estirado y evitado a través de la resolución rígida de un hombre que continúa viviendo de acuerdo con su rutina diaria junto con el cuerpo fallecido de su esposa, en negación de su muerte. En Akihiro Suzuki’s Buscando un ángella película rastrea la vida de una joven estrella porno que murió violentamente a través de los recuerdos de quienes lo conocieron. En el primero, el dolor está formado por el dolor tranquilo de perder a una pareja de toda la vida que se había vuelto inseparable de uno propio; En este último, está moldeado por un futuro que podría haber sido, interrumpido antes de que se pudiera experimentar por completo. Ambos están formados por el peso de ausencia no resuelto; Sin embargo, uno llora el final de toda una vida compartida, mientras que el otro contiene con la brutalidad de la borrado. Lo que emerge es una sensación de inquietud emocional, ya que los personajes luchan con una ruptura inducida por el dolor en la temporalidad de la vida cotidiana.

Ubicada en una exuberante ladera de lluvia verde un poco más allá de Taipei, Un viaje en primavera se desarrolla en un hogar tranquilo y tradicional, aparentemente intacto por la modernidad. Khim-Hok (Rey Jieh-Wen), un hombre conservador y envejecido, y su esposa Siu-Tuan (Kuei-Mei Yang, conocido por su papel icónico en Vive L’Amour) Ventúrese arriba y abajo de la montaña hacia la ciudad para completar los recados antes de regresar a su morada aislada. Su vida doméstica está marcada por disputas y breves menciones de su hijo queer separado. Cuando Siu-Tuan muere de repente, Khim-Hok coloca su cuerpo en un congelador, incapaz de enfrentar su fallecimiento, y continúa con sus días como si todavía estuviera allí. Gran parte de su emoción es retenida; Él arregla la fontanería, consigue un trabajo en una tienda de fideos y se sienta en silencio solo. Uno de los pocos momentos en los que su rutina viene cuando abre el congelador para agregar más hielo. Él se detiene, la mira y se extiende tiernamente para tocar su rostro. El primer plano captura sus características a través de las suaves texturas de la película 16MM MEDM, prestando un calor que se siente íntimo y frágil. Esta quietud, emparejada con su grito, rompe el ritmo ocupado que hasta ahora ha mantenido a raya la emoción de Khim-Hok. Es un gesto de sorprendente vulnerabilidad que rompe su negación, lo que hace que el dolor sea imposible de suprimir más.

Cuando su hijo regresa, el aislamiento que hasta ahora le permitió a Khim-Hok continuar viviendo con su esposa está invadido, interrumpiendo la frágil suspensión temporal de su dolor. Mientras se preparan para el funeral, la relación entre Khim-Hok, su hijo y el compañero del hijo sigue siendo lacónico y acérrimo. En varias escenas, los tres hombres ocupan espacialmente el marco, pero a menudo se separan, a menudo al padre en el fondo y a la pareja en primer plano o viceversa. La composición en sí refleja su desconexión: tres personas que se mueven a través de los mismos rituales a través de planos espaciales y temporales completamente diferentes. Esta intrincada coreografía contrasta con escenas anteriores, donde Khim-Hok y su esposa se mudaron con suave sincronización. A menudo caminan un poco separados, todavía se seguían, ocupando el marco con un ritmo que se sentía habitual e interdependiente. Su presencia compartida basó el marco con una intimidad tranquila que ahora se siente notablemente ausente. Justo antes de la cremación, Khim-Hok coloca el cuerpo de su esposa en un camión y la lleva a un viaje final y le habla como si todavía estuviera viva. Su presencia no es mórbida, sino reconfortante, Marcar un cambio de la escena anterior del congelador donde su negación se sintió desesperada. Ahora hay ternura, un intento tranquilo de mantenerse cerca y decir adiós en sus propios términos. Al final, la película vuelve a su inauguración: Khim-Hok se sentó ante la cascada que su esposa había deseado visitar juntos, ahora llevando todo el peso de sus recuerdos compartidos y su fallecimiento. La vida continúa, pero él permanece suspendido en el dolor, y su vida cotidiana está moldeada por la ausencia: no del tipo que se desvanece, sino del tipo que se acomoda y persiste.