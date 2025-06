Taquilla de fin de semana: cómo entrenar a tu dragón repeticiones con el segundo fin de semana sólido

(Foto de © DreamWorks/© Universal Pictures)

Hubo un momento en que una secuela de una película de terror producida de forma independiente habría sido golpeada de manera fácil por una nueva película de Pixar. Este no es ese momento. Si bien las cosas continúan aumentando en la dirección correcta para los remakes de acción en vivo, una película totalmente original de la aclamada compañía de animación simplemente no pudo atraer al público. Eso no es necesariamente una acusación sobre el apetito de los espectadores por los títulos que no son de IP, sino quizás el último capítulo en su desinterés en la ciencia ficción animada.

Rey de la cosecha: Cómo entrenar a tu dragón Repita con el segundo fin de semana sólido

Liderando el camino nuevamente esta semana fue la edición 2025 de Cómo entrenar a tu dragón. Para la quinta semana consecutiva, una nueva versión de acción en vivo de una película animada ha liderado la taquilla, ganando $ 37 millones para llevar su total de 10 días a $ 160.4 millones. Eso ocupa el puesto 19 en la lista de todos los tiempos para los lanzamientos de junio en ese período, antes de Harry Potter y el prisionero de Azkaban ($ 157.9 millones) y detrás Universidad de monstruos ($ 170.4 millones). Dragón’S 56.3% caída pone su segundo fin de semana más cerca de Monstruos Pero justo en línea con Transformers: Edad de extinciónque también fue de $ 15 millones por delante de su ritmo. La semana pasada referimos a que Transformadores Película como la película más taquillera entre las 20 aperturas principales de junio ($ 245.4 millones). Dragón’s Las gotas en el futuro deberían ser mejores que Extinciónpero ciertamente tiene algo de terreno que compensar para evitar convertirse en el nuevo bar bajo para las 20 mejores aperturas de junio. Pondremos su carrera final en el rango de $ 240-260 millones. En todo el mundo, la película supera los $ 358 millones, se dirigió a las ganancias y probablemente se convierte en la cuarta noNe zha 2 Lanzamiento para llegar a medio mil millones.

Cuentos del Top 10: 28 años después Tops ElioEl abridor más bajo de Pixar

Danny Boyle’s 28 días después sigue siendo el 13º lanzamiento doméstico más taquillero en la historia de Searchlight Pictures (anteriormente Fox Searchlight). Ganó más de $ 45 millones en 2003. La secuela, 28 semanas despuéslanzado bajo el sello de Fox Atomic, no lo hizo tan bien, recaudando $ 28.6 millones en mayo de 2007. Ahora, 22 años después del lanzamiento original, obtenemos 28 años despuésrespaldado por Sony con un regreso del director original Danny Boyle y el escritor Alex Garland. El costo reportado es de $ 60 millones, más alto que el presupuesto más alto de Boyle (La playa – $ 50 millones) y más de 2.5 veces más alto que el costo combinado ($ 23 millones) de Días y Semanas. En sus primeros tres días recaudó $ 30 millones. No demasiado mal.

Para el próximo fin de semana será la tercera película más taquillera de Boyle detrás de su ganador del Oscar Slumdog millonario ($ 141.3 millones) y su última película, Ayer ($ 73.2 millones). A Sony puede gustarle la estimación de Shinier de $ 30 millones, pero solo ha habido cinco películas con clasificación R que se abren en junio por menos de $ 32 millones para alcanzar $ 100 millones nacionales en los últimos 20 años (Golpeado, mal maestro, espía, este es el finaly Conductor de bebé). ¿A dónde fuiste, comedias de verano con clasificación R? Una gran caída la próxima semana podría terminar la discusión de nueve dígitos más rápido que las personas infectadas de la ira en la película, pero la película ha ganado $ 60 millones a nivel mundial, casi tanto como Semanas‘Total, con Días en alcance. Si el total internacional puede mantenerse por delante del total nacional, Años Debería poder obtener ganancias durante su carrera teatral.

La historia se hizo este fin de semana con lo último de Disney/Pixar. Su película animada de ciencia ficción, Elioterminó en tercer lugar con la apertura más baja de la compañía de animación en $ 21 millones. El original Historia de juguete abrió a $ 29.1 millones en 1995. Sin embargo, ninguna película de Pixar se había abierto a más bajo que eso desde entonces, Elemental Se acercó en 2023 con $ 29.6 millones. Esto también es solo un año después Inside Out 2 se convirtió en una de las 10 liberaciones domésticas más recompensas de todos los tiempos.

La gente señalará cómo los analistas saltaron por todo el comienzo bajo de Elementalsolo para verlo bruto más de cinco veces su apertura ($ 154.4 millones) y apenas menos de mil millones de millones en todo el mundo. En el mejor de los casos, nadie podría referirse a ella como una bomba, ni siquiera un perdedor financiero de ningún tipo, aunque todavía era uno de los más bajos en el margen de ganancias de Pixar frente a los presupuestos. Elio llega con un costo reportado de $ 150 millones, menos que Elemental‘S $ 200 millones y en realidad más bajo que cualquier lanzamiento de Pixar desde 2007 Ratatouille.

Lo que debe señalarse es cómo, con la excepción de Pixar’s Paredla ciencia ficción animada basada en el espacio ha tenido problemas para atraer al público a lo largo de los años. No busques más que Pixar’s Año luz En 2022, recaudando solo $ 118 millones, lo que sigue siendo la película de menor recaudación de la compañía que no fue cerrada por la pandemia (Adelante). Pero veamos de todos modos títulos como Escape From Planet Earth, Planet 51, Treasure Planet, 9, Space Chimps, Titan AEy Marte necesita mamás. Solo una de esas películas recaudó más de $ 50 millones.

Elio quisiera evitar esa lista (y muy probablemente lo hará), pero la última vez que se abrió una película animada en junio a menos de $ 25 millones y aún llegó a $ 100 millones Corrido de pollo En 2000. A pesar de los problemas animados de ciencia ficción, también tenga en cuenta que Elementaluna vez que la segunda apertura de Pixar más baja de todos los tiempos, sigue siendo la mejor apertura para una película animada original desde Adelante en 2020. Más allá de eso, tienes Encanto ($ 27.2 millones), Abominable ($ 20.6 millones), y Desear ($ 19.6 millones). Entonces eso hace Elio La tercera mejor apertura animada original desde la pandemia. ¿Vidrio lleno? Pixar solo ha tenido tres películas que no pudieron criar tres veces su primer fin de semana (Año luz, Autos 2y Autos 3). Sus dos mayores múltiplos de todos los tiempos son Historia de juguete y Elemental. Así que no descartemos nada todavía, pero Elio solo es de $ 35 millones en todo el mundo.

Después de tres semanas en la parte superior, Disney’s Lilo y puntada ha enfrentado características familiares consecutivas; Uno de ellos de la casa del mouse mismo. Ahora en el cuarto lugar, la película ganó $ 9.7 millones en su quinto fin de semana, llevando su total nacional a $ 386.7 millones increíbles, bien en su ritmo para alcanzar los $ 400 millones en las próximas dos semanas. Eso convertirá en la 48ª película de la historia en lograr ese hito, y pensar que hubo ocho películas que lo lograron antes de 2010. Puntada También alcanzó el hito global de $ 900 millones ($ 910.3 millones), la 15ª película que lo hizo desde que comenzó la pandemia en 2020. ¿Puede convertirse en la décima película desde entonces para alcanzar mil millones? Parece que no golpeará Minecraft Números a nivel nacional, por lo que solo tiene alrededor de otros $ 30 millones más o menos bajo la manga. El público internacional tendrá que intensificar para hacerlo.

Después de una caída sólida la semana pasada, Misión: Imposible – The Final Reckoning Toma otro esta semana, un 38% a $ 6.5 millones. Eso lleva su total de 31 días a $ 178.3 millones, lo cual es cierto con lo que el animado original Cómo entrenar a tu dragón tuvo en ese período ($ 178.3 millones). No es sorprendente que Ethan Hunt debería tener más en común con Toothless y Skrat que sus homólogos humanos, porque M: Yo final es una tendencia cerca de Edad de hielo: el colapsoque tuvo un quinto fin de semana de $ 7.2 millones y un total de $ 177.8 millones 31 días. Si eso se adhiere, la película está mirando un final en el hogar doméstico de $ 195 millones. Actualmente en $ 541 millones en todo el mundo, la película debería poder pasar Cálculo muerto‘S $ 567.5 millones Global Total (aprobó su total nacional esta semana) para convertirse en la cuarta película más alta en la franquicia, que se está instalando en una toma general de $ 4.6 mil millones desde 1996 y más de mil millones de lo que tiene ganancias.

Caer del tercero al sexto esta semana está Celine Song’s Materialista. A pesar de las fuertes críticas críticas, la película recibió una calificación bastante apagada de la multitud de cinemascore (“B-“) y su segundo fin de semana disminuyó casi un 50% a $ 5.8 millones. Habiendo depositado $ 23.9 millones, eso lo clasifica como el tercer mejor recorrido de 10 días para un lanzamiento A24 antes de Háblame‘S $ 22.1 millones y detrás Hereditario‘S $ 27 millones. Materialistas El fin de semana está un poco atrasado Háblame‘S $ 6.31 millones, pero parece destinado a dejar más rápido, lo que pone su número final probablemente en el rango de $ 30-35 millones para que finalmente sea el octavo lanzamiento doméstico más alto en la historia de la compañía.

En su tercera semana, Bailarina se ha reducido al séptimo lugar con $ 4.5 millones. Ha tardado 17 días en alcanzar los $ 51.1 millones, un número el tercero John Wick La película llegó en tres días y la segunda película solo dos. Según los informes, la producción de $ 90 millones ha superado los $ 100 millones en todo el mundo, que es solo aproximadamente la mitad de lo que necesita para comenzar a contar ganancias. Tuvimos la película en el rango de $ 50-55 millones la semana pasada, pero ahora parece que terminará en algún lugar cerca de $ 60 millones nacionales. Eso es mejor que Karate Kid: Legendsque todavía está al sur de $ 50 millones con $ 2.4 millones este fin de semana. Dicho esto, con solo la mitad del presupuesto de Bailarinarecuperando más de $ 100 millones a nivel mundial (como está cerca de lograrlo), lo pone mucho más cerca de salir del rojo durante su carrera teatral, incluso si aún necesita sus ventas de VOD y videos.

Completar el top Ten es Destino final: líneas de sangre con $ 1.9 millones en su sexto fin de semana. Sus $ 134.8 millones nacionales y más de $ 280 millones en todo el mundo lo colocan entre las 25 principales películas de terror más recompensas desde 2000. Finalmente, la película india de tres horas, Kuberaarompió la lista esta semana con $ 1.7 millones, expulsando un par de versiones de plataforma ampliada.

Más allá de los 10 mejores: Pecadores Ojos un récord

Wes Anderson’s El esquema fenicio ganó $ 1.4 millones. Su total es de $ 16.2 millones, pasando El despacho francésy aún debería superar Rushmorepero será su quinta película para obtener menos de $ 20 millones y la segunda de sus últimas tres películas. El lanzamiento de Neon de Mike Flanagan La vida de Chuck Rápidamente cayó del top 10 después de su expansión limitada la semana pasada a 1,072 teatros. La película recaudó $ 1.01 millones, lo que elevó su total a $ 4.68 millones. Novia duraluciendo un escaso puntaje de tomatómetro con solo un puñado de críticas, se abrió a solo $ 932,000. Ryan Coogler’s Pecadoresque se transmitirá el 4 de julio, todavía cobra $ 820,000, lo que eleva su total a $ 277.2 millones. Eso está a solo $ 100,000 de la superación La resaca como la película original de todos los tiempos a nivel nacional.

En la vid: F1, M3GAN 2.0y un festival querida

Brad Pitt se une a Top Gun: Maverick Director Joseph Kosinski, que va de Jets a autos de carrera en F1: la película. Según los informes, la película presupuestada de $ 300 millones necesitará más de la mitad de eso. Pistola dinero para recuperar eso. Universal y Blumhouse tuvieron un éxito sorpresa en enero de 2023 y esperan duplicarlo con él con M3GAN 2.0. A24 también está abriendo una de las películas más elogiadas de Sundance este año, Eva Victor’s Lo siento, bebé. La película ya está certificada de nuevo en 96% en el tomatómetro.

Lista completa de resultados de taquilla: 20-22 de junio, 2025

