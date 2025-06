Ataque de tiburones: “Jaws” sigue siendo tan entretenido como lo fue hace 50 años | Características

Tantas veces como he visto “Jaws” ya que lo experimenté por primera vez como un niño hipnotizado, aterrorizado y emocionado de 15 años en el verano de 1975, cada revisión produce algo nuevo, algo que no se registró completamente conmigo la primera vez que lo vi. Desde hace mucho tiempo el punto en el que me sorprenderé ese primer tirón en el cañón flaco de la noche, Chrissie Watkins, o la aparición de salto de la cabeza cortada de Ben Gardner, o el momento en que el tiburón aparece detrás del Jefe Brody y lo vemos justo antes de que lo haga. Ahora, sin embargo, se trata de atrapar algo que solo resonaría en visitas repetidas, y de apreciar las capas de brillantez en las actuaciones de Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, et al.

Quizás fue la tercera o cuarta vez para mí cuando noté algunos bloqueos en una escena temprana que había escapado de mi atención. Después de que el jefe de policía de Amityville de Scheider, Martin Brody, reciba una llamada del inspector médico y tipos de “ataque de tiburón” bajo “causa probable de muerte” para Chrissie, Brody camina rápidamente a través de la plaza del pueblo, casi parecen mantener el tiempo con la banda que se puede escuchar en la distancia mientras ensaba la 50ª regata anual de la ciudad. En el camino, la cámara del director de fotografía Bill Butler captura brevemente algunos negocios de fondo reveladores. Primero, vemos a un hombre con un traje gris que resulta ser el inspector médico (interpretado por Robert Nevin, un médico de la vida real); A continuación, vislumbramos el editor de The Amity Gazette, One Harry Meadows, interpretado por el co-escritor de “Jaws” Carl Gottlieb. Ambos hombres están emergiendo de sus lugares de trabajo, para reunirse con el alcalde Larry Vaughn (Murray Hamilton).

Avance a unos momentos después. Brody está en el ferry cuando un Cadillac Coupe de Ville de 1974 en Terracotta Firemist con un letrero de “Vaughn’s Realty” en la puerta se detiene. Sin duda, Vaughn lidera el esfuerzo de disuadir a Brody de cerrar las playas, pero a Meadows lo respalda, que minimiza la posibilidad de un ataque de tiburón (“… nunca hemos tenido ese tipo de problemas en estas aguas”) y por el inspector médico, que está de acuerdo con la teoría de Vaughn, Chrissie, podría haber sido cortado por un apuntalante de botes, diciendo, diciendo, bien, bien, creo que un acento de Touration. Cuando Brody dice: “Eso no es lo que me dijiste por teléfono”, el MI responde: “Estaba equivocado. Tendremos que enmendar nuestros informes”.

Se ha hecho mucho de los paralelos (intencionales o no) entre Watergate y “Jaws”, que se filmó en 1974 y se lanzó menos de un año después de que Richard Nixon renunció, y cómo los temas de paranoia y desconfianza del gobierno atravesaron la película Los hombres “, el llamado reportero en” Jaws “, así como el inspector médico, también son cómplices en el encubrimiento y la negación de los hechos. Cuando la madre de Alex Kintner (Lee Fierro) ofrece una recompensa de $ 3,000 por la captura del tiburón que mató a su hijo, Meadows le dice al alcalde: “Es una pequeña historia. Voy a enterrarlo tan profundo como pueda”. Más tarde, Vaughn le dice a un entrevistador de televisión: “Estoy contento y feliz de repetir la noticia de que de hecho hemos atrapado y matado a un gran depredador que supuestamente hirió a algunos bañistas …”

La corrupción desmesurada te deja sin aliento. (Que Vaughn todavía era el alcalde en “Jaws 2” ha inspirado innumerables memes). Larry Vaughn se ubica entre los villanos más dignos de sesos en la historia del cine, y con razón. Sin embargo, no actuó solo. Gran parte de la ciudad, especialmente los operadores comerciales de clase alta, se negó a reconocer que había un depredador que acecha en las aguas frente a la playa hasta que Chrissie Watkins, Alex Kintner, Ben Gardner y el hombre del estuario habían sido engullidos en rápida sucesión. Solo entonces, el Vaughn de Vaughn se inició el ceco de Shaw’s Quint persiguiendo al gran tiburón blanco. Incluso Brody, un hombre de familia decente y un buen policía, capitula a Vaughn et al., Aceptando mantener las playas abiertas demasiado tiempo. Cuando la Sra. Kintner rompe a Brody en la cara, lo tiene venir.

Hablando de víctimas, ¡también seríamos negligentes por no mencionar a Pippit the Dog! Para el gran crédito de Spielberg, aumentó las apuestas cuando el tiburón mató a un perro y a un niño. A partir de ese momento, sentimos que nadie estaba a salvo en el agua.

Given the level of intensity and the amount of blood spilled, it might come as something of a surprise “Jaws” was given a PG rating—but it was either that or an “R,” as the PG-13 designation wasn’t implemented until the summer of 1984. The well-chronicled problems with the mechanical shark no doubt inspired Spielberg to amp up his game, from the tracking shots shown from the POV of the shark, to the legendary dolly Zoom en la cara del Jefe Brody mientras presenta un ataque desde la orilla, al uso creativo de los disparos al nivel del agua. “Jaws” también es una clase magistral en ritmo y sonido, con la partitura icónica de John Williams (posiblemente la más imitada y parodiada en la historia de las películas), la edición de Verna Fields y el equipo de sonido de John Carter, Roger Heman, Robert L. Hoyt y los premios de la Academia de la Academia Earl Madery. (Barra lateral: es una locura que Spielberg no fuera nominado al mejor director, Scheider no fue nominado al Mejor Actor, y ni Shaw ni Dreyfuss recibieron el actor de apoyo. Todo gran respeto a James Whitmore “Give ‘Em Hell, Harry, Harry y Burgess Meredith en” The Day of the Locust “, pero cuándo fue el último tiempo que escuchó a cualquiera que hablara sobre esas películas y el rendimiento y el desempeño y el desempeño?” nominaciones.

Otro elemento que he llegado a apreciar sobre las repetidas visitas es cómo Spielberg y los guionistas Peter Benchley (que se camina como el periodista de televisión que entrevista a Vaughn) y Gottlieb, con una gran asistencia del director de casting Shari Rhodes, creó una porción tan auténtica de vida de verano. Hay momentos, especialmente al principio, cuando es casi como si estuviéramos viendo una comedia americana de Preston Sturges o Frank Capra, como cuando la residente local de Martha’s Vineyard, Peggy Scott, hace un turno de escena como la secretaria de Polly, quien le dice al jefe: “Ahora recibimos un montón de llamadas sobre esa escuela Karate. Parece que el año nineico de la escuela ha sido Kareting que elige el pico de la escuela que ha sido Karet, que elige el pico de Karet, que se ha costado a la escuela. Parte haciendo pequeñas chuletas de karate. (También inolvidable: Alfred Wilde como el antiguo coot “Bad Harry”, y el pescador local Hershel West como el compañero de Quint, Salvatore). Hay algo oscuro en el momento en que Brody y Hooper (Dreyfuss encajar en un lavavajillas.

Even after the body count increases, “Jaws” finds room for sly humor, as when Hooper shows up uninvited at the Brody house with two bottles of wine, and Brody uncorks the red and pours it right into his nearly finished glass of what appears to be whiskey, ignoring Hooper pleas for him to “let that breathe…”Gottlieb’s background included writing for smart comedies such as “The Smothers Brothers Comedy Hour,” “The Bob Newhart Show “y” All in the Family “, y esas chuletas son evidentes en el diálogo aquí.

Es casi imposible quedarse sin cosas de las que hablar cuando diseccionamos “Jaws”. Cómo la referencia de Quint a su amiga “Herbie Robinson, de Cleveland”, siendo “mordido por la mitad, debajo de la cintura” por un tiburón después de que el USS Indianapolis hundió la desaparición de Quint. La escena en la que las olas de los turistas descienden sobre Amityville el 4 de julio, tragando metafóricamente la isla. Cómo las películas que van desde “alienígenas” hasta “señales” hasta “un lugar tranquilo” a “no” son descendientes cinematográficos de “Jaws”. La sabia elección de los cineastas no para mantener la trama secundaria del libro sobre un breve asunto entre Hooper y la esposa de Brody, que habría cambiado toda la película al revés. Todavía no estamos seguros de si ese hombre con cara sombría que acompaña a la Sra. Kintner al muelle es su padre o su hermano, o tal vez un abogado o una directora de funerarias.

Tal vez encuentre una pista en mi próximo rewatch.