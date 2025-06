Death Stranding 2: en la playa es una conmovedora historia sobre el amor y la pérdida | Juegos de vídeo

En 2019, el autor de videojuego Hideo Kojima y su estudio, Kojima Productions, lanzaron su muy esperado juego, “Death Stranding”. Fue un juego muy divisivo, con algunos críticos elogiando su universo de ciencia ficción, mientras que otros criticaron su glorificado juego de “simulador de entrega”. Los conceptos de su historia estaban completamente fuera de la caja, y posiblemente solo Kojima tendría las agallas para crear una mecánica de juego tan laboriosa para desafiar a los jugadores.

Su secuela, “Death Stranding 2: On the Beach”, es prácticamente la misma melodía. Se expande en el entorno post-apocalíptico y cuenta una historia reveladora sobre el protagonista Sam Porter Bridges que se ocupa de amor y pérdida. También proporciona nuevas mejoras de juego para hacer que el transporte de carga sea mucho menos frustrante que en su predecesor.

Debido a un evento llamado Muerte Stranding que fusionó el mundo de los vivos y muertos juntos, ocurrieron explosiones mortales que destruyeron los entornos del mundo y colapsaron la sociedad moderna. Sus ciudadanos ahora viven en bunkers subterráneos aislados y evitan la mayor cantidad de contacto humano posible. “Death Stranding 2” tiene lugar 11 meses después de los eventos del primer juego, en el que Sam conectó toda América del Norte a la red quiral, un sistema de nodos que conecta los diferentes bunkers en todo el continente y permite que la transferencia de datos y sus habitantes vuelva a conectarse entre sí.

Esta vez, Sam lleva sus talentos a Australia, donde debe pasar por el mismo proceso y llevar al país a la red quiral global. En el camino, Sam tendrá que evitar que otro evento de extinción se haga realidad. Casi es latido por la misma trama que el primer juego, pero se centra mucho más en los orígenes de Lou, el bebé adoptivo de Sam.

El pasado de Lou ha estado encubierto en Shadow, pero esta secuela finalmente ayuda a establecer de dónde vino y cómo finalmente se familiarizó con Sam. Esto agrega un toque mucho más personal a la historia de Sam que antes.

En cuanto al juego, los jugadores tendrán que entregar carga y artículos en un gran mundo abierto a diferentes lugares, el camino pavimentado con barreras naturales como montañas, ríos y tundras. La entrega en sí es la jugabilidad. Sam puede llevar una cantidad limitada de carga, con cada artículo produciendo su propio peso y dimensiones, y depende de usted descubrir cómo equilibrarlos en su cuerpo. Hay una calidad de rompecabezas en el proceso para asegurarse de optimizar la cantidad de espacio que tiene. Mientras viaja a través del terreno, tendrá que estar al tanto de su entorno, y no resbalar y caer, potencialmente dañando la carga.

Se piensa mucho en cada entrega, incluido qué traje para usar para camuflarse de los enemigos, así como qué tipo de botas usar para que sus pies no sangren y drenen su HP. Hay una inmensa cantidad de satisfacción al completar una larga caminata a través de las montañas hasta su destino. Cada entrega es diferente, lo que hace que el viaje se sienta fresco a pesar de hacer lo mismo cada vez.

Lo que también ayuda a cada entrega es la cantidad de estructuras edificables que puede construir, que van desde carreteras hasta tirolinas. Construir estas estructuras puede ayudar a facilitar el transporte de carga, y crear una red gigante entre diferentes ciudades se siente muy satisfactoria. No hay nada como ver a Sam atravesar fácilmente las montañas en minutos que podrían tardar horas en cruzar a pie. “Death Stranding 2” también incorpora algunas estructuras nuevas, como un transportador instantáneo que le permite viajar rápidamente de regreso a cualquier ciudad, aunque su carga no vendrá con usted, por supuesto, ya que eso sería demasiado fácil. Todavía tienes que hacer el trabajo manual. Estas nuevas incorporaciones son suficientes para que la jugabilidad de la secuela se sienta un poco más evolucionada que las de su predecesor, incluso si no cambia en gran medida.

“Death Stranding 2” también tiene más acción y momentos cinematográficos que antes. Sam tiene una variedad de armas, desde pistolas, ametralladoras y cohetes para luchar contra los ladrones de carga hostiles y los BT, la última de las cuales son entidades sobrenaturales sombrías que se extienden entre la vida y la muerte. En particular, BTS requiere un enfoque mucho más sigiloso, ya que entrar en contacto con uno puede hacer que su carga se deslice en un charco de alquitrán. Estos tiroteos y encuentros proporcionan momentos de emoción y tensión entre las tareas de entrega monótonas.

Sin embargo, los controles de tiro se sienten increíblemente endeble. El proceso de equipamiento de armas del menú es engorroso, y ha habido numerosos casos en los que intenté empujar el gatillo izquierdo para apuntar a las miras y mi controlador no respondió. Estos fueron problemas en el primer juego, y es decepcionante que no se hayan abordado adecuadamente aquí, haciendo que el combate se sintiera torpe. Por otro lado, el juego hace un gran uso de las características de comentarios hápticos del controlador Dualsense. Puedes escuchar la lluvia, llamada TimeFall, tocar ligeramente a través de los altavoces del controlador y sentir los pequeños golpes mientras Sam camina en terreno rocoso. TimeFall es un tipo especial de lluvia que envejece rápidamente y degrada cualquier cosa que toque. Recibiré una notificación de que mis elementos se deterioran y al mismo tiempo lo sienten literalmente a través del controlador. El nivel de inmersión aumenta la atmósfera del mundo post-apocalíptico, lo que te hace sentir una conexión más fuerte con sus elementos de ciencia ficción.

“Death Stranding 2: On the Beach” es más de lo mismo, por lo que si no disfrutaste el primer juego, es poco probable que esta secuela cambie de opinión. La narración y la atmósfera son inigualables, y el juego será tan divisivo como su predecesor. Varias mejoras ayudan a aliviar algunos de los elementos más frustrantes en el juego de entrega de carga, pero el combate todavía está obsoleto a veces. Es un juego en el que necesitarás hacer mucho trabajo para sentir cualquier satisfacción. Si mantienes una mente abierta, experimentarás uno de los mejores universos de ciencia ficción jamás creados.

El editor proporcionó una copia de revisión de este título. Está disponible exclusivamente para la PS5.