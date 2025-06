El elenco de 28 años después comparte sus momentos más aterradores en el set

Actores Ralph Fiennes, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnsony Alfie Williams unirse al director Danny Boyle y escritor/productor Guirnalda de Alex Para una conversación con el corresponsal de Rotten Tomatoes, Mark Ellis, para discutir su nueva película 28 años después.

En la entrevista, el elenco se abre sobre los momentos más aterradores que experimentaron mientras filmaban, incluida su inolvidable primer vistazo al inquietante conjunto de templos de huesos. Boyle y Garland reflexionan sobre lo que los atrajo al mundo que ayudaron a crear, y cómo esta nueva entrega se basa en el legado de 28 días después y 28 semanas después. Desde momentos detrás de escena hasta revisar una franquicia tan querida, el equipo comparte ideas para dar vida al tercer capítulo.

28 años después ahora está jugando en los cines.

Mark Ellis para Rotten Tomatoes: Hay mucho miedo y ansiedad en este mundo. Quiero decir, tengo 40 años y estaba aterrorizado de ver esta película. Entonces, Alfie, tengo curiosidad por ti … está esta secuencia en este vagón de tren en un tren abandonado. Y eso fue tan intenso. ¿Cómo fue estar en el set para eso? ¿Fue un día aterrador para filmar?

Alfie Williams: Esa fue probablemente la escena más intensa que probablemente hice. Cuando uno de los infectados me perseguía, tenía que cerrar las puertas detrás de nosotros y era una locura, ya sabes, fue una locura. Y, también fue divertido, me puse de bombear adrenalina y me encantó.

Mark Ellis para Rotten Tomatoes: Aaron, ¿puedes guiarnos a través de lo que es trabajar con un director como ese? [Boyle]?

Aaron Taylor-Johnson: Eres muy afortunado y afortunado cuando estás en manos de alguien como Danny Boyle, que ha tenido años de experiencia, y es un cineasta que no tiene miedo de hacer columpios audaces. Quiero decir, estamos filmando esto en iPhones y todo se sintió nuevo y fresco y estaban construyendo nuevas plataformas para estas cámaras. Todo se sintió innovador, y también fue emocionante para la tripulación. Simplemente gotea hacia abajo. Tiene este increíble entusiasmo. Te da un espacio para poder jugar y ser creativo y experimentar. Y fue fantástico y brillante con Alfie. Estás en la mejor mano.

28 años después ahora está jugando en los cines.

¿En un dispositivo Apple? Sigue a Rotten Tomatoes en Apple News.