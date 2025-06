Cure su insomnio con “Countdown” de Prime Video | TV/transmisión

La primera serie de servicios de transmisión que se transmitió en los Estados Unidos fue el drama político oscuro y sin restricciones de Netflix “House of Cards”. Su llegada sembró la idea de que estas nuevas plataformas podrían ofrecer historias y ejecución que rivalizaron con la de los incondicionales de cable como HBO y Showtime. Prime Video tuvo un comienzo desigual, con una serie como “Bosch” y “Alpha House”, pero ganó elogios y aclamaciones por “One Mississippi” y “Transparent”. Durante un tiempo, la producción colectiva de Netflix, Hulu y Amazon proporcionaron televisión que parecía más allá del alcance e intereses de la televisión transmitida.

No me gusta informar que el sonajero de muerte confirmado de esa época ha sido grabado, en forma de la “cuenta regresiva” asombrosamente genérica, creada y escrita por Derek Haas, que ahora se transmite en Video Prime. Haas es mejor conocido por sus ventosas franquicias de NBC centradas en la ciudad, incluidas Chicagos “Med”, “Justice”, “PD” y “Fire”. En este nuevo esfuerzo con sede en Los Ángeles, Haas ha creado algo tan aburrido que se necesitaron dos gafas altas de cerveza fría fuerte y sin diluir para superar una serie sin historia discernible, desarrollo de personajes o sentido de propósito. Haas ha recibido creador/historia/escrito por crédito en más de 800 episodios de televisión de transmisión, por lo que es difícil decir lo peor: que él, después de todo este tiempo, no puede escribir un diálogo o personajes que valgan la pena, o esto es lo mejor que puede encontrar.

Prepare sus tarjetas de bingo, estamos entrando en la tierra de los estereotipo de procedimiento policial: “cuenta regresiva” se trata de vigilancia, pero no todos son policía. Algunos son agentes de la DEA, algunos son agentes del FBI y todos son rudos. Mark Meachum (Jensen Ackles) es un vaquero arrogante, sin miedo a ir encubierto en la prisión estatal, pero esquiva el tratamiento para su glioblastoma, descubrió nueve meses antes. Sin embargo, no se preocupe, su cáncer no está dañando su delicioso cabello, ni es incapaz de acelerar y estrellar su SUV durante las persecuciones de automóviles. La agente de la DEA, Amber Oliveros (Jessica Camacho) se presenta en un montaje donde golpea a algunos malos que sostienen su rehén, todo mientras una (terrible) canción de rock pesada se resopla en el fondo: “Las chicas no pueden tocar la guitarra/es biológicamente imposible”.

Amber Oliveros (Jessica Camacho), Keyonte Bell (Elliot Knight) y Evan Shepherd (Violett Beane) en cuenta regresiva Foto: Elizabeth Morris © Amazon Content Services LLC

Ansioso e inexperto Evan Shepherd (Violett Beane) es el jinete de escritorio: experto en cibercrimen—De Quantico, que recibe exactamente diez minutos totales de desarrollo del personaje en 10 horas de televisión. Pero le va mejor que Luke Finau (Uli Latukefu) y Keyonte Bell (Elliot Knight); La historia de fondo del primero es inexistente, pero tiene una hermosa esposa y dos adorables hijos, mientras que el segundo murmura vagamente por el legado de su padre. Los cinco son reclutados por Nathan Blythe (Eric Dane, cargado con absolutamente nada que hacer) en un grupo de trabajo federal que debe localizar a los miembros del cartel que asesinaron a un agente de fronteras y aduanas.

Los miembros del cartel hacen mucho amenazador y brillante pero poco más; Los otros tipos malos, con planes absurdos y nefastos de venganza contra Estados Unidos, son todos bielorrusos, que nunca pierden la oportunidad de alejarse con calma después de prender fuego a un automóvil, un apartamento o edificio. Nadie se acerca al chico malo principal hasta que la temporada casi termina, por lo que durante más de 8 horas, el elenco simplemente persigue a un sospechoso al siguiente. En caso de que esto no suene lo suficientemente aburrido, la historia cambia de un lado a otro entre los investigadores actuales y los pecados pasados ​​del villano, lo que solo amplifica la naturaleza confusa y sin rumbo de la narrativa.

Dado que la escritura es ejecutable, se roba una pieza set directamente de la primera temporada de “caballos lentos” y el diálogo esterlino incluye gemas como, “Soy su salvavidas, y lo dejo ahogar”, ¿qué deben hacer los actores? El cabello perfectamente peinado de todos baila alrededor de sus caras mientras recitan un diálogo inerte que siempre está estructurado de la misma manera: primero, dos personajes hablan de negocios, sobre un plomo, método de investigación o sospechoso, y luego revelan vacilantemente una anécdota personal, para indicar que estos policías son humanos, después de todo. Si me hubiera quedado energía, me habría sacado los ojos.

Damon Drew (Jonathan Togo) y Nathan Blythe (Eric Dane) en la cuenta regresiva Foto: Elizabeth Morris © Amazon Content Services LLC

En cuanto a la música, imagine el peor bar de buceo en el que jamás haya estado, o piense en esos videos de reparación de automóviles vintage de bricolaje en YouTube, es donde “Cuenta regresiva” de las que saca sus señales musicales. Ruidoso, estridente, pero completamente vacío, las gotas de aguja de metal de alguna manera amplifican la naturaleza hueca de la escritura y la dirección. El diseño de producción no existe; Gran parte de la serie se dispara al aire libre en diferentes vecindarios de Los Ángeles, y cuando entra, casi no hay decoración establecida para hablar; El cuartel general del grupo de trabajo podría ser la oficina de un contador, o incluso las salas de personal en un centro de Kumon. Los espectadores que están familiarizados con “NCIS” o “CSI” se darán cuenta rápidamente de que no hay un solo ritmo aquí, visual o musicalmente, que ninguno de nosotros no ha visto antes. (El promedio de Boomer no podrá distinguir entre esta y la serie de transmisión a la que asienten cada noche). A veces está bien si se hace bien. Pero la “cuenta regresiva” es más perezosa, pero también más hinchada, que los zombis lentos bajos de “28 años después”.

Ninguna de las decisiones creativas de Haas tiene sentido para mí. Si Prime Video me estaba cortando un cheque para hacer un programa de televisión, me dirijo al suelo para asegurarme de que fuera lo mejor que podría ser, y ciertamente ninguno de mi esfuerzo se gastaría creando televisión que se sintió fresca en 2002. A menudo comparo las series de televisión con entradas en un menú de restaurantes. Mi plato ideal de series de comida/televisión es delicioso, cambia la vida, algo que desafía mis percepciones y me hace mirar el mundo de manera diferente. Sé que este no siempre será el caso, así que como mínimo, espero sabor, estilo y algo de alimento. “Countdown” hace que Soylent Green se vea como una fiesta con estrellas Michelin.

Serie completa proyectada para su revisión.