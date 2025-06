“The Bear” de FX sirve otro curso de intensidad de ensueño en la cuarta temporada | TV/transmisión

Uno de mis momentos favoritos en la temporada 4 de “The Bear” es una especie de ballet delicado antes del caos, una secuencia sin diálogo que dura casi tres minutos. Con la cámara se abalanzó de manera elegante sobre la cocina, Sydney de Ayo Edebiri prepara un plato de vieira chamuscada, con los sonidos inquietantemente hermosos de “Slow Disco” de St. Vincent que proporciona una exuberante banda sonora (¿Estoy pensando en lo que todos están pensando? Estoy tan contento de haber venido, pero no puedo esperar para irme …). Los colores de fondo cambian de tonos estilizados de azul a púrpura y magenta, promoviendo el ambiente tranquilo y de ensueño.

Debes tener confianza en el nivel de afecto y fe que has alcanzado con tu audiencia para lograr una escena tan silenciosamente audaz, y el creador de “The Bear” Christopher Storer y su equipo de artistas muy talentoso que no cuestionan sin duda esa confianza en el curso de una serie que ha obtenido más premios en sus primeras tres temporadas que cualquier otra comedia en el mismo tiempo que ha valido el mismo tiempo. (El argumento sobre si “el oso” es una comedia ha terminado; no lo es, pero debido a que la mayoría de los episodios son más cortos que una hora, y debido a que la gente de FX la posiciona sabiamente como una comedia cuando se somete a premios, una comedia es lo que se etiqueta oficialmente).

“The Bear” es también una de las series más intensas de la década, independientemente del género; Conozco a algunas personas que aman el programa, pero no pudieron atravesar el episodio de flashback de la víspera de Navidad “Pescados” porque golpeó demasiado cerca de casa y fue demasiado estresante. Mientras que la cuarta temporada de 10 episodios no tiene escasez de desempaquetado de equipaje pesado, incluido un episodio que se desarrolla en confines ajustados y se desarrolla como algo que vería en el escenario en el Teatro Steppenwolf, el tono general es relativamente más ligero esta vez, destacado por un episodio de estrellas invitados que rompe el patrón más corto, durante 1 hora y 9 minutos. Incluso este episodio contiene un par de momentos dramáticos contundentes, pero en general es una de las piezas de televisión más boyantes y alegres que he experimentado en años.

El oso-Temporada 4-En la foto: (LR) Ebon Moss-Bachrach como Richard ‘Richie’ Jerimovich, Jeremy Allen White como Carmen ‘Carmy’ Berzatto. CR: FX

A lo largo de la carrera del programa, la trituradora presión del tiempo ha sido un tema constante. Tengo que construir el nuevo restaurante en 12 semanas. Tengo que preparar la casa a tiempo para que se abran las puertas. Tengo que hacer ese plato en menos de cinco minutos. Tengo que asegurarme de que los clientes se sirvan de manera oportuna. Tengo que apresurar al mercado del agricultor, tengo que pagar las facturas a tiempo (o al menos hacer un pago suficiente para comprar un poco más de tiempo). Literalmente tenemos un reloj de tiempo en el primer episodio de la temporada 4, cuando el respaldo financiero del restaurante, el tío Jimmy (Oliver Platt), y su computadora financiera (interpretada por Brian Koppelman, co-escritor de “Rounders” y “Ocean’s Thirteen”)), y la computadora se conecta a un reloj digital enorme en la pared. El reloj se establece en 1,440 horas, es decir, 60 días, y cuando se agote, el restaurante dejará de operar, a menos que se produzca un milagro. Los recordatorios de tiempo de tiempo se rocían durante todo el programa, desde tiros exteriores de relojes en edificios de Chicago hasta la repetición del mantra “cada segundo conteo” hasta ciertas películas que se reproducen en televisores, por ejemplo, una película de bucle de tiempo de la década de 1990, y una escena de un occidental de los años 50 donde un personaje dice a otro, “Squeezin” que verá no va a detener la hora “.”.

Como de costumbre con el clan Berzatto extendido (así como la “familia laboral” de los empleados), casi todos la vida de todos está en un estado de flujo, con problemas de los padres con frecuencia en juego. Carmy de Jeremy Allen White está tratando de manejar su ira mientras continúa manteniendo a raya a su madre (Jamie Lee Curtis). Syd está contemplando una oferta para saltar a un nuevo restaurante. Richie de Ebon Moss-Bachrach está lidiando con el inminente matrimonio de su ex, Tiffany (Gillian Jacobs), con el rico y molesto Frank (Josh Hartnett). El azúcar de Abby Elliott, Ebraheim de Edwin Lee Gibson, Marcus de Lionel Boyce, Tina de Liza Colón-Zayas y los barridos de Corey Hendrix tienen sus respectivos desafíos. (El elenco principal es una vez más excelente, y sí, hay algunas estrellas invitadas que regresan más bienvenidas, y un par de novatos de la lista A también. La escritura en “The Bear” hace que los actores brillantes sea aún mejor, y hace que los grandes actores quieran entrar en el juego).

El diálogo se cree y see uneño, ya sea un monólogo dolorosamente honesto que debe haber tomado dos páginas de un guión, o las frases de una sola observación, como cuando Richie le dice a Carmen: “¿Puedo encerrar o eso va a interrumpir a tu depasión?” O cuando un personaje adyacente de Berzatto explica a la familia a un recién llegado: “Son muchas personas con personalidades muy específicas y únicas las que sienten las cosas con mucha fuerza”. Diré.

The Bear-Temporada 4-En la foto: (LR) Ayo Edebiri como Sydney Adamu, Liza Colon-Zayas como Tina. CR: FX

El trabajo de cámara y la edición siguen siendo de primer nivel, ya que la serie continúa encontrando formas nuevas y únicas de mostrar el caos coreografiado de la cocina, mientras celebra el oficio de cocción y cocción elevada. También nos aventuramos afuera para desvíos perspicaces, como cuando Carm conduce a Oak Park, o con un episodio absolutamente encantador y cálido escrito por Edebiri & Boyce que muestra las raíces del vecindario de Sydney y su vida fuera del restaurante. Showrunner Storer es un maníaco cuando se trata de caídas de agujas, ya sea que sean devoluciones de llamada por expertos en canciones de temporadas anteriores, o está aumentando ciertos momentos con selecciones que van desde “Ese es el camino” por Zeppelin a “La mayor parte del tiempo” (¡Tiempo!) Por Bob Dylan a “It’s Magic” por Doris Day hasta “Throw Your Arms Around Me” por Ed Sheeran. (La totalidad del episodio 2 es un ritmo como un musical, pero no te preocupes, los personajes en realidad no estallan en la canción).

Todavía no sabemos si habrá una temporada 5 de “The Bear”. Supongo que sucederá, y ciertamente hay una gran cantidad de historias que aún no se han resuelto. Aún así, si dejáramos los personajes donde están al final de la temporada 4, aún vivirían en nuestra imaginación en los próximos años. Conocemos a estas personas. Son tridimensionales, son apasionados, son profundamente defectuosos, son capaces de generosidad impresionante y una mezquindad irritantemente pequeña. Sus vidas son ruidosas, divertidas, desgarradoras y caóticas, y nos encanta verlos pasar por todo.

Los 10 episodios de la temporada 4 de “The Bear” fueron examinados para su revisión.