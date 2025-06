La gran y mágica creación de esta realidad: Mariana Treviño en “Stick” | Entrevistas

Mariana Treviño está protagonizada por la serie Appletv+ “Stick”, interpretando a la madre de un joven golfista talentoso pero vulnerable (interpretado por Peter Dager). Owen Wilson y Mark Maron coprotagonizan como ex golfista profesional y su caddie/entrenador, que están tratando de guiarlo.

En una entrevista con Rogerebert.comella nos habla sobre hacer una elección inusual en una de las mejores escenas de la serie hasta el momento, y sobre el mejor consejo que jamás haya recibido sobre la actuación.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y duración.

¿Cómo llegó el papel de Elena a ti?

Solo “conocí” a Elena cuando estaba llegando a Vancouver para dispararlo. Obtuve la audición mientras terminaba un espectáculo en México, y todo sucedió tan rápido. Hice cuatro audiciones en Zoom, y luego volé a Los Ángeles, leí una química con Peter. Y justo después de eso, estaba terminando mi otro espectáculo, y estaba dentro.

Estaba tan feliz y sorprendido. Pero luego perdí mi pasaporte. Perdí mi, así que no pude volar de inmediato, esperaba que no perdiera el trabajo por eso. Afortunadamente, todo se alinó y pude llegar a Vancouver un poco apresuradamente, pero una vez que llegué allí, me puse en línea con todo lo que estaba sucediendo en el set.

Todos fueron realmente acogedores, muy dulces desde el primer día. Debo decir sinceramente que me facilitó mucho establecerme y concentrarme en conocer a Elena. Afortunadamente, tuve algunos días en los que no filmé donde tuve tiempo de leer todo, hacer el trabajo y reunirme con Peter para hablar sobre nuestros personajes. No tenía meses; Todo sucedió bastante rápido.

¿Cómo crearon los dos esa química ese ritmo, esa familiaridad entre sí que hace que la audiencia les crea como madre e hijo?

Como actores, a veces sucede y a veces no sucede. Hay un lenguaje que es solo el lenguaje de los corazones que intenta conectarse, solo sensibilidades humanas que intentan crear una verdad en el momento. Todo parece artificial cuando estás filmando. Ves las cámaras y los sets. El RV no es un RV. Está en un set, y sabes todo esto. Para la gran y mágica creación de esta realidad, esta representación teatral de lo que es la vida, el mismo centro tiene que ser una conexión real.

Creo que realmente está haciendo el trabajo de abrir tu corazón y tratar de conectarse con la sensibilidad que tienes, esa conexión no verbal y no racional que ocurre porque hay un intercambio de alma, energía y de dos almas que se unen y queren contar la misma historia e intentando encontrar una verdad común. Esa magia ocurre si nos acercamos entre sí con la sensibilidad correcta, cuán abierto eres y cuán receptivo eres para los otros actores.

Owen como productor y [showrunner] Jason Keller y todo el elenco crearon eso para nosotros. Todos nos sentimos muy bienvenidos todo el tiempo. Y eso solo te hace abrir más fácilmente.

Apple TV+

Mi escena favorita hasta ahora es una en la que el personaje de Marc Maron, Mitt, le dice a Elena que inadvertidamente dijo algo terriblemente hiriente al personaje de Owen Wilson, Pryce. Muchos actores habrían tenido una reacción muy grande, pero el tuyo era aún más significativo porque era muy sutil e interno.

También fue una de mis escenas favoritas. Me encanta ese momento para Elana porque es el momento en el que ella ve, de alguna manera, no racionalmente, sino a través de su corazón, lo que Pryce está pasando, el dolor que está llevando. Ella no sabía al principio cómo medirlo. Ella es muy dudosa y está muy vigilante, defendiendo a su hijo de esta influencia. Me encanta que hayas notado que el movimiento allí está sentado. Así es como quería proyectarlo porque es un momento de realización en el corazón del personaje.

Ese momento para Elena es donde detiene sus travesuras de estar a la defensiva y dice: “Está bien, voy a tener un enfoque diferente”.

Gracias por notar, porque para mí, fue un momento hermoso, y con Marc, lo construimos juntos. Ambos estábamos trabajando en una línea muy delgada allí, y suspendimos allí, y la mantuvimos. Era hermoso, y al final, estábamos abrazando. Estábamos en la misma página, y eso se sintió realmente bien.

¿Qué aprendemos sobre Elena de la ropa que usa?

Los artistas del departamento de vestuario querían darle esta sensación de Elena de que era una madre muy común en el sentido de que querían crear una imagen común de ella que fuera muy accesible para todos los que la vean. Es una madre con los pies en la tierra, una madre normal que compra su ropa donde sea que pueda, pero tiene sus momentos de libertad, con pequeños detalles femeninos, un poco de estilo.

Muchas mamás latinas todavía usan los tipos de faldas de lápiz y pantimedias de los años 80, y eso es lo que Elena usa cuando va al banco.

Apple TV+

¿Cuál es el mejor consejo que hayas obtenido sobre ser actor?

Cuando era joven, jugué Puck en El sueño de una noche de verano. Estaba vestido como un elfo, todo en verde. Recuerdo que estaba hablando, hablando y hablando con otro actor en el backstage antes de continuar. Uno de los actores mayores que tuvo toda esta experiencia vino y él me hizo a un lado y dijo: “Mantenga su energía para las escenas. No lo desperdicie. Y haga su trabajo en el escenario”. Ese fue un gran, gran consejo que siempre recordé porque es cierto. Cada actor tiene sus propias formas de prepararse para entrar en una escena. Algunos necesitan estar hablando, o necesitan saltar, o ir y hacer ejercicio, y todo tipo de preparaciones diferentes. Pero pensé que era tan sabio decir que no desperdicias tu energía porque requiere mucha energía, mucha atención, mucha energía emocional para realizar.