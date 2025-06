Las 5 películas más esperadas de junio

Estamos en el meollo de la temporada de películas de verano ahora, calientes de los talones de Lilo y puntada acumulando el mayor recorrido de fin de semana del Día de los Caídos. June tampoco es holgazán, con muchos títulos grandes que van desde la acción de adrenalina hasta comedias extravagantes y golosinas animadas.

Le pedimos que votara por su película más esperada de junio, y para la sorpresa de nadie, las películas más grandes del mes fueron las cinco primeras. ¡Siga leyendo para la lista completa!

No. 1

28 años después

(2025)

Fecha de lanzamiento: 20 de junio de 2025

Técnicamente, no han pasado 28 años desde el lanzamiento de 28 días despuésque se lanzó en 2002, pero solo tenemos cinco años de descanso, y considerando 28 semanas después También se abrió unos cinco años más tarde de lo que sugeriría la línea de tiempo de su título, estamos en buena forma. Además, esta vez, Danny Boyle y Alex Garland están regresando a sus papeles originales como director y escritor, lo que solo aumenta el factor de bombo. La nueva película se centra en un dúo padre-hijo que deja la seguridad de su refugio de la isla para visitar el continente infectado y se encuentra con todo tipo de cosas malas. Desafortunadamente, se informó en enero que, al contrario de los rumores esperanzados, Jim de Cillian Murphy no aparecerá en la película, pero eso no ha silenciado una anticipación para la película.

No. 2

Cómo entrenar a tu dragón

(2025)

Fecha de lanzamiento: 13 de junio de 2025

Los remakes de acción en vivo de los queridos clásicos animados han sido impredecibles, y cuando parecía que la nueva versión de Cómo entrenar a tu dragón Sería una recreación casi disparada del original, los gritos de “¿Realmente necesitamos esto?” intensificado. Pero las primeras proyecciones de la película han resultado en una recepción entusiasta en las redes sociales, por lo que las esperanzas son altas para Hiccup y compañía. No lo suficientemente alto como para derrotar 28 años después en nuestra encuesta, pero sería una tontería apostar contra Httyd convertirse en uno de los éxitos más grandes del verano.

No. 3

F1 la película

(2025)

Fecha de lanzamiento: 27 de junio de 2025

El tercer lugar fue decidido por solo tres votos, y cuando el polvo se había asentado, era el drama de acción de la Fórmula Uno F1 Eso tomó la delantera. Brad Pitt interpreta a un ex piloto que sale de la jubilación a pedido de un amigo que quiere que sea mentor de un novato prometedor, y gracias a su poder estelar, así como a la promesa de una acción inmersiva de carreras de alto octanaje por cortesía de Top Gun: Maverick El director Joseph Kosinski, no es sorprendente ver este en la lista.

No. 4

Bailarina

(2025)

Fecha de lanzamiento: 6 de junio de 2025

Justo detrás de F1tenemos el John Wick escindir Bailarinaprotagonizada por Ana de Armas como asesino entrenado por Ruska Roma (la organización encabezada por Anjelica Huston en John Wick: Capítulo 3 – Parabelosi recuerdas) para vengarse de las personas que asesinaron a su padre. Además de que Huston repita su papel, la película también presenta apariciones de Ian McShane como Winston, el fallecido Lance Reddick como el Charon Concierge del Hotel Continental y, por supuesto, Keanu Reeves como él mismo Baba Yaga. Las primeras reacciones sociales a la película han entusiasmado la acción, incluso si la historia es familiar, y seamos honestos: no hay película en el John Wick Canon sería digno de inclusión sin algunas escenas de acción de Kickass, entonces, ¿qué más necesitas realmente?

No. 5

El esquema fenicio

(2025)

Fecha de lanzamiento: 6 de junio de 2025

Después Bailarinahubo una caída significativa en los votos para las elecciones restantes, pero la película que atrajo la mayor atención del grupo fue la última de Wes Anderson. Como de costumbre, el elenco está absolutamente lleno de talento, desde Benicio del Toro a la cabeza hasta Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray y más en roles de apoyo. La extensa comedia oscura sigue a un hombre de negocios con conexiones subterráneas que intentan apuntalar sus asuntos en medio de múltiples intentos de asesinato y esquemas financieros hostiles. Espere una gran cantidad de la marca y el humor irónico de Anderson, así como las actuaciones irónicas de su elenco de juego.

