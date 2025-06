Juego de calamar: Temporada 3 Primeras críticas: un final retorcido, desgarrador y digno

Después de hacer que los fanáticos esperen tres años para una segunda temporada, Juego de calamar Ya está de vuelta para su tercera y última entrega solo seis meses después, y las primeras revisiones dicen que es una conclusión digna. El fenómeno de la cultura pop ha generado un spin-off de los reality shows y continuará con una rama estadounidense vinculada al original, pero esta es la serie que sorprendió al mundo con su premisa satíricamente violenta, y sigue siendo tan espectacular, sangrienta y sorprendente como siempre.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Juego de calamar Temporada 3:

Hwang y su elenco sorprendente pueden hacer una reverencia sabiendo que hicieron uno de los mejores espectáculos de Netflix, si no uno de los mejores espectáculos de la historia. – Molly Edwards, película total

Este capítulo final no es sin defectos, pero aún ofrece el suspenso y el esmalte cinematográfico que hizo Juego de calamar Un éxito en primer lugar. – Shannon Miller, Películas de IGN

No me gusta informar que el tercero y afortunadamente el último de Juego de calamar Seasons solo confirma que nosotros, como Gi-hun, deberíamos haber dejado esa isla maldecida para siempre después de su primera victoria.

– Angie Han, The Hollywood Reporter