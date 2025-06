En alabanza a las promesas del este

Cuando la película de gángsters de David Cronenberg cumple 15 años, sigue siendo una descripción refrescante de la vientre de Londres.

Combinando la inclinación del escritor/director David Cronenberg por el horror del cuerpo con preguntas sobre la violencia justificada y las subculturas secretas, Eastern Promises ofrece una visión inquebrantable de la sórdida vientre de la mafia rusa de Londres.

Después de que una adolescente embarazada muere mientras da a luz, la partera británica-rusa Anna (Naomi Watts) va en busca de su familia, pero pronto descubre que la niña había sido traficada al Reino Unido por la mafia rusa y obligada a trabajar como prostituta. Buscando respuestas, se encuentra con el enigmático chofer Nikolai (Viggo Mortensen) que trabaja para las personas que está investigando.

Las sociedades ocultas y microcósmicas existentes en los bordes de una ciudad es un tema que el guionista Steven Knight ha revisado a lo largo de su carrera. Si Dirty Pretty Things siguió a los inmigrantes indocumentados que trabajan en Londres y Peaky Blinders es una saga criminal sobre una pandilla a principios del siglo XX Birmingham, las promesas del este actúan como el vínculo que los une.

Eastern Promises ha sido descrita como un “thriller de crimen impulsado por el personaje”, profundizando en los interiores de sus personajes de manera que lleguen más allá de la simple mecánica de la trama. La identidad y la comprensión del yo se exploran desde múltiples ángulos a lo largo de la película. Anna, cuyo padre fallecido era ruso, se ve obligada a enfrentar las partes de su identidad nacional que se han perdido; Kiril (Vincent Cassel, dejando todo sobre la mesa) disfraza sus luchas con su sexualidad con muestras de hiper-masculinidad que nunca sonan completamente verdaderas. En el corazón de la película, estos conflictos internos están abiertos a la manipulación de aquellos que desean ganar poder, para bien o para mal.

Es la base de las promesas del este en el mundo estricto y codificado del Vory vs zakone (literalmente “ladrones de derecho”) que lo distingue de otras películas de gángsters, incluso aquellos sobre la mafia rusa. Los tatuajes fueron referenciados en el guión, pero fue la participación de Mortensen lo que los elevó a un punto de trama central; En su investigación para el papel que viajó a la región de Ural en Rusia, pasó tiempo con personajes “desagradables” y profundizó en el mundo de tatuajes complejo y altamente específico.

Una de las escenas del idioma ruso únicamente de la película es una evisceración de Nikolai por los “Padrinos” de los Vory vs zakone – Actuando como un registro de prisión alternativo, permiten que la vida de una persona se entienda a través de las marcas en sus cuerpos. La confianza que existe entre Cronenberg y Mortensen permite esta caracterización forense, y la comprensión que sustenta gran parte de la transformación física del actor es lo que sostiene gran parte de la intriga y el peso de la película.

Hay una ardura arraigada en las promesas orientales. No hay vistas de Londres aquí; No hay puntos de referencia, solo una breve foto de una motocicleta que cruzó el puente Southwark. En cambio, la acción tiene lugar en las grietas de la ciudad: clubes sociales desiertos y en ruinas; Los callejones tranquilos que conducen repentinamente a la gota del río; Un restaurante de comida rápida abarrotada con mesas de plástico. Es la barrera del Támesis, no el puente de la torre, lo que se avecina en el fondo cuando se saca un cuerpo hinchado del río.

La violencia, cuando se trata, es indecente. Los alicates cortan los dedos de un cadáver congelado, la garganta de un joven se corta en un cementerio, pero es la escena de la pelea central que persiste. Nikolai, preparado para tomar la caída de un asesinato, es atacado por dos hombres en una casa de baños. Está desarmado y desnudo a excepción de una toalla alrededor de sus hombros; Brandedan cuchillos curvos, con la protección adicional de las chaquetas de cuero. La escena en sí dura solo tres minutos y medio, pero cada segundo doloroso y desesperado se extiende por una eternidad.

Disparado durante dos días en una réplica de los baños de Row de Islington, la pelea es dolorosamente brutal. No hay escapadas fáciles, ni lesiones superficiales: cada golpe, cada corte es visceral. Los zapatos chirrían contra los azulejos con agua y sangre, los personajes tropiezan y la desesperación en cada movimiento. En una entrevista, el coreógrafo de lucha Julian Spencer discutió cómo, mientras que la pelea fue coreografiada cuidadosamente, para evitar que se establezca, los actores pudieron “dejar que salgan las fortalezas físicas de los personajes”.

Hacia el final de la escena, esta fisicalidad de Mortensen se destaca. Nikolai arrastra su cuerpo golpeado a través de la habitación, las extremidades de las extremidades con agotamiento, tirándose sobre una pequeña pared. La cabeza se inclinó y los brazos se contorsionó mientras busca la fuerza para, finalmente, dominar a su atacante, es la actuación de Mortensen lo que hace que el peaje de la pelea sea palpable. Cofre agitándose, se desplaza por el cuchillo antes de forzar la cabeza del hombre hacia la cuchilla y es solo una vez que el último hombre está muerto que se derrumba en el suelo.

No hay duda del poder de esta escena. Hay una vulnerabilidad que viene con aparecer desnudo en la pantalla: hacerlo para una escena de lucha exponida y extendida es algo completamente diferente. Las promesas del este no son una película sobre el glamoroso estilo de vida que ofrece aquellos en el poder, sino la violencia que los sostiene. Cronenberg se sumerge primero en este microcosmos de la vida de la mafia, y el viaje de la película hacia este estrato específico del inframundo criminal de Londres todavía tiene el poder de sorprender y cautivar.