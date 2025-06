Light the Fuse: Lalo Schifrin (1932-2025) | Homenajes

El mundo perdió uno de sus mayores talentos musicales el jueves cuando el gran compositor argentino Lalo Schifrin murió después de las complicaciones de la neumonía. El puro genio de Schifrin fue evidente a lo largo de su histórica carrera, que incluía componer música para cine y televisión, con temas icónicos de obras notables como “Mission: Impossible” e “Enter the Dragon”. Sin embargo, también tocó con algunos de los mejores músicos de jazz de la historia, todo mientras constantemente redefiniendo musicalmente el término “genial”.

A través de sus tendencias estilísticas de ritmos complejos y el uso de piano y viento de madera, la influencia del jazz en sus bandas sonoras se consideró una de sus sellos distintivos. Sin embargo, el talento de Schifrin nunca se limitó a un género, y era igualmente experto en escribir puntajes para una orquesta sinfónica o un conjunto mínimo de cámara. Su carrera está salpicada de emocionantes puntajes de jazz, como “Bullitt” y “Dirty Harry”, pero a menudo se convierte en un material a la izquierda como “The Amityville Horror” y su partitura no utilizada para “The Exorcist”, música que inquietaba tanto a Warners que exigieron que lo quitaran de la película.

La carrera de Schifrin también se definió por colaboraciones con otros artistas, algunos de los cuales eran algunos de los nombres más importantes en su campo. Clint Eastwood y Don Siegel, el actor y director de Dirty Harry, respectivamente, fueron colaboradores regulares, lo que resultó en películas como “The Beguiled” y “Charley Varrick”. Anotó el inolvidable “Cool Hand Luke” para Paul Newman, y proporcionó la música para la primera característica de George Lucas, el distópico “Thx 1138”. Y, por supuesto, estaba el gran Dizzy Gillespie, que reclutó a Schifrin en su círculo, aunque solo después de que el compositor lo rechazó audazmente.

Mientras pasaba por Lalo (una contracción de su segundo nombre, Claudio), su nombre de nacimiento era Boris. Nacido en 1932 en Buenos Aires, la capital de Argentina, de Luis y Clara, absorbió la música clásica desde una edad temprana gracias a la posición de su padre como líder de la Filarmónica de Buenos Aires. Sin embargo, estaba decidido a convertirse en abogado, estudiando la ley y la música. Un encuentro temprano con la banda de la escuela lo llevó a reconsiderar su carrera. Aún así, continuó estudiando tanto hasta que ganó una beca para el prestigioso Conservatorio de Musique en París.

Estudiar en el extranjero también le permitió disfrutar de una de sus obsesiones musicales: Jazz. Algunos de los nombres más importantes del jazz estadounidense llegarían a Francia para tocar, como Oscar Peterson y Ella Fitzgerald. Verlos ayudó a mejorar sus propias habilidades, que perfeccionó mientras realizaba noches en el Club St Germain; Después de tres años en París, llevó todo lo que había aprendido a Argentina, donde comenzaría a Lalo Schifrin y Su Orquesta. La banda introdujo el jazz contemporáneo en el país, e incluso tuvo un gran éxito con un fabuloso arreglo de grandes bandas de “Doodlin” estándar de Horace Silver. Fue gracias a ellos que Schifrin tuvo su primer encuentro con el gran trompetista Dizzy Gillespie en 1956, que estaba de gira por Argentina.

Gillespie estaba tan impresionado que le ofreció a Schifrin un lugar en su banda, pero el compositor apenas comenzaba a expandirse en el nuevo medio de puntuación de películas. Anotó dos características en Argentina: “Venga a Batar de Batar” de 1957 (“Let’s Dance to Rock”) y “El Jefe” de 1958 (“The Boss”). Una vez que terminó con ellos, se mudó a la costa este de Estados Unidos, donde grabó una suite de jazz de cinco momentos que había escrito para Gillespie no mucho después de que la pareja se había conocido. Un registro esencial, “Gillespiana” fue un gran éxito, y la colaboración revitalizó la carrera de Gillespie.

Nominado para un Grammy, el álbum fue lanzado por el legendario sello de jazz Verve, que se vendió a MGM en el mismo año. Esto significaba que Schifrin estaba bajo contrato con el estudio, y después de tres años y varios álbumes con Gillespie, MGM decidió contratarlo para anotar su primera imagen estadounidense: “Rhino!” De 1964, un típico hilo de aventura de los años sesenta con Robert Culp como un zoólogo luchando contra los rinoceronte en África. Schifrin escribió sobre cincuenta minutos de puntuación exótica con vistas previas de lo que estaba por venir, incluidos elementos de su querida música de jazz.

Schifrin a menudo rechazaba cuánto jazz estaba en su música de cine, pero fue el jazz el que ayudó a su carrera musical de cine y televisión a explotar. Era un caso de traer algo nuevo y estar en el lugar correcto en el momento correcto. Lo nuevo era su capacidad sin esfuerzo para presentar música compleja, incluidas diferentes firmas de tiempo, y el tiempo era de los años cincuenta hasta los años sesenta, donde Cool Jazz se había convertido en el Zeitgeist en Nueva York.

Dirigido por personas como Miles Davis, Chet Baker y Bill Evans, Cool Jazz tuvo un gran efecto en el género, y esto se reflejó en la música de cine de la época. “Un tranvía llamado Desire” de 1951 fue un drama poderoso con una partitura de jazz igualmente poderosa de Alex North que sustentó la compleja composición psicológica de los personajes. El mismo Davis se unió a la refriega en 1957 cuando grabó una partitura de Jazz Classic para el “Elevator to the Gallows” de Louis Malle, con una trompeta hermosa y solitaria que se convirtió en un ícono de Noir, a pesar de llegar al final de la edad clásica del género. Mientras tanto, Elmer Bernstein trajo un poderoso jazz al cine y la televisión, con la banda sonora de “The Man With The Golden Arm” y música de Otto Preminger y música para el programa John Cassavetes “Johnny Stattaco”, quien era un jugador de jazz y una polla privada. Duke Ellington también ingresó al acto con Preminger, componiendo una puntuación clásica para Anatomy of a Murder.

Pero fue Schifrin quien trajo su estilo único al corazón de la nueva cultura estadounidense, con la televisión. 1965 lo vio no solo anotar dos episodios de “The Man From Tío”, sino también reorganizar el tema de Jerry Goldsmith. Schifrin trajo su patrimonio latino colocándolo en un entorno de Bossa Nova que lo transformó en algo mucho más pegadizo y más probable que los espectadores corran a la televisión. Y luego el productor Bruce Geller llamó.

Geller quería esa identificación instantánea para su nuevo programa, “Mission: Impossible”. Una marca al igual que el comercial de goma Doursemint de Wrigley o el Oscar Mayer Weiner Jingle, Schifrin fue más allá y creó un tema que se convirtió en una taquigrafía cultural para lograr tareas difíciles, al igual que el tema de Monty Norman y James Bond de John Barry. Escrito en una firma de tiempo fuera del kiltro de 5/4, continúa reverberando en todo el mundo, con la octava entrega de la serie de películas: “Mission: Impossible-The Final Charneting”, que se lanzó en mayo. Las películas han brindado a personajes como Danny Elfman, Hans Zimmer y Michael Giacchino la oportunidad de poner su propio sello en el tema de Schifrin. Pero si bien ha tenido todo tipo de orquestaciones diferentes, la melodía en sí no ha cambiado un poco. Y probablemente nunca lo hará.

Además de “Mission: Impossible”, Schifrin escribió una serie de temas populares para la pantalla pequeña, incluido otro proyecto de Geller, “Mannix”, “Medical Center” y “Petrocelli”. También escribió una fanfarria para Paramount Television en 1974 y compuso los títulos principales para la primera temporada de “Starsky & Hutch”. El tema fue reemplazado para la segunda temporada a favor de “Gotcha” de Tom Scott, sin embargo, fue otro par de detectives que arrojó a Schifrin al anillo de la puntuación de películas importantes, y una vez más, Jazz estaba en el centro de todo.

El thriller de 1968 de Peter Yates, “Bullitt” vio a Steve McQueen como un detective fresco pero endurecido en San Francisco investigando el asesinato de un gángster, con el acompañamiento del puntaje de jazz de hielo Cool de Schifrin. Fue perfecto para la imagen, no solo para el personaje principal, sino también la forma en que usó las texturas y colores únicos del jazz para crear un mundo turbio de crimen y muerte. Simplemente escuche ‘Ice Pick Mike’ y su hábil trampa combinada con un motivo de piano bajo amenazante, tenso y amenazante al instante.

Cuando Schifrin anotó “Dirty Harry” en 1971, ya había trabajado con Clint Eastwood y Don Siegel varias veces, componiendo música para imágenes como “Coogan’s Bluff” y “The Beguiled”. Para el personaje del título, Schifrin decidió el estado de ánimo en lugar del tema, como Bullitt, Harry es tan genial como puede ser. Schifrin empleó un enfoque maravilloso de jazz-Funk en los títulos principales, que instantáneamente establece la actitud indiferente de Eastwood. Sin embargo, escribió un tema para el villano de la pieza, psicótico francotirador escorpio. Es casi como una partitura de película de terror, con una vocal femenina escalofriante que nos cautiva y nos persigue, al igual que la ciudad que está aterrorizando.

Si bien el jazz es el estilo para el cual se conocía a Schifrin, constantemente demostró su talento en otros modismos musicales. Para “Cool Hand Luke” de 1967, utilizó una mezcla de música country y americana al estilo de Aaron Copland para subrayar el héroe popular de Paul Newman, y luego escribió una serie de puntajes sinfónicos en su carrera, con el icónico “Enter the Dragon” de 1973 mezclando influencias orientales y occidentales. El mismo año, se le pidió que componiera la música para “The Exorcist”, pero cuando Warners escuchó la partitura del avance de la película, exigieron que el director William Friedkin le pidiera a Schifrin que lo hiciera un poco menos intenso. Friedkin, terco como siempre, disparó a Schifrin.

Los falsos rumores abundaron más tarde de que el compositor usó parte de esa música en su partitura para “The Amityville Horror” de 1979, pero son claramente diferentes tonalmente. La puntuación de Schifrin es bastante lírica en algunos lugares, con una corriente subterránea de la fatalidad religiosa que es responsable de gran parte del efecto general de la imagen, lo que le valió una cuarta nominación al Oscar. Recibió un total de seis nominaciones y se le presentó una estatua honoraria en 2018.

Schifrin a menudo encontraba su hogar con imágenes de género, no solo anotando otras tres entregas sucias de Harry, sino también películas como “The Cat from Outer Space” para Disney y el thriller violento “A Stranger Is observando”, que fue la primera película del director Sean S. Cunningham después del notorio “Friday the 13 the 13 the 13 the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the the 13 the 13th“(1980). Los géneros como la ciencia ficción le dieron a Schifrin la oportunidad de experimentar, como con su fascinante puntaje para el debut de George Lucas” Thx 1138 “, y le gustó la forma en que los síntesis electrónicos agregaban otra variedad de colores a su paleta.

A Schifrin le sobreviven su segunda esposa Donna, con quien se casó en 1971. Tuvo dos hijos, William y Frances, de un matrimonio anterior, y luego tuvo un hijo, Ryan, con Donna. Ambos han colaborado con Schifrin a su manera; Donna fundó el sello discográfico Aleph Records en 1997, que sirvió como trampolín para lanzar muchas de las bandas sonoras de Lalo, así como nuevas composiciones de él. Ryan se convirtió en cineasta, y su padre compuso música para dos de sus proyectos, “Abominable” de 2013 y “Tales of Halloween” de 2015.

Lalo Schifrin tenía 93 años. Una leyenda de jazz y uno de los mascarones de masaje de la edad plateada de la música cinematográfica, nunca descansó en sus laureles y siempre creó música fascinante, para películas o no. Lo extrañarán enormemente, pero será más recordado.