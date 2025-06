Descubra esta película de la escuela secundaria de los 90 por ...

“Todo lo que necesitas es movilidad y vida más allá de esta habitación aburrida y las limitaciones de esta estúpida computadora. Yo, mi amor, te daré esa libertad. Te daré un cerebro. ¡Te daré inmortalidad!

El orador es el priapic y fumador del Dr. Gunther Wachenstein (Terry Kiser), que se dirige al dinosaurio robótico que mantiene en un almacén y espera animar con un trasplante de cerebro humano. Un científico loco como Frankenstein por excelenciasi es algo fuera de lugar y tiempo a mediados de90S California, Gunther espera crear una franquicia lucrativa de los marcos corporales cibernéticos que albergará los cerebros de los muertos, ya sean humanos o mascotas, y este T -Rex es su prototipo improbable.

Sin embargo, las palabras de Gunther aquí vienen con una resonancia metacinemática. Para Stewart Raffill (The Ice Pirates, The Filadelphia Experiment, Mac and Me) se ofreció, de la nada, el uso de un tiranosaurio animatrónico para un período específico de dos semanas, y aunque el escritor/director podría olfatear la oportunidad de tener una oportunidad muy poco tiempo para lanzar una pantalla de pantalla que puede apagar esta platina con una trama, y ​​tal vez con el tipo de inmortales con el tipo de pantalla. Tal vez, aunque Raffill también tuvo suficiente autoconciencia para que el técnico experto en computadora de Wachenstein, Bobby (John Franklin), descarte en silencio las grandes ambiciones de su jefe con el comentario: ​“Qué barro de mierda “.

Esta es la paradoja de Tammy y el T -Rex: es completamente tonto, pero lo suficientemente inteligente como para saber eso; Y aunque ninguna mordaza es demasiado baja para su marca de algo de tornillo, realmente trae un tipo de vida pesada a su colección híbrida de ideas mal ajustadas. Coser juntos elementos de ​‘60S B-Movie Sci-Fi, la película de secundaria, la película de venganza, la comedia grosera y el Parque Jurásico del año anterior, viene con una identidad confusa, confundida aún más por la escisión quirúrgica de unos seis minutos de sangre, gastas, gore y posiciones A NOSOTROS Lanzamiento teatral y doméstico en un intento por hacer que sea más atractivo para el mercado familiar. En 2019El síndrome de vinagre restauró la versión no expurgada: la llamada ​‘Gore Cut ‘ – cuya heroína es acreditada como ​‘Tanny ‘y cuyo título es Tanny Y La adolescente T -Rex.