Jurassic Lark: el genio satírico de los dinosaurios de Jim Henson

Títeres animatrónicos, comentario social abrasador, esta comedia de situación de principios de los 90 lo tenía todo.

Reptilian News Reader Howard Handupme busca la cámara: “Un meteorito, tres veces el tamaño de la Tierra, se dirige hacia nosotros en un curso de colisión que resultará en la extinción de toda la vida en este planeta”.

Izquierda del marco, una mano verde gomosa desliza una hoja de papel sobre el escritorio. “Esto solo adentro”, informa Handupme. “No, no lo es”.

“Oh, bueno”, dice Earl Sinclair, un simple megalosaurus de Workaday, que rápidamente cambia el canal.

Así que abre el primer episodio de los dinosaurios de la comedia de situación irreverente, en el que la familia disfuncional de Sinclair se enfrenta con las restricciones de la vida moderna (Dinos, en esta línea de tiempo, que solo evolucionó de ser brutes salvajes y que viven en pantanos aproximadamente un millón de años antes).

Una producción de televisión de Jim Henson, la serie protagonizó un elenco de títeres animatrónicos expresivos y caros, el más memorable es Baby Sinclair (interpretado por Kevin Clash, quien también popularizó a Elmo). De vuelta en la carrera original del programa de 1991-94, Baby’s Wily Slapstick y Weekly Catchcry ‘¡No la mamá!’ eclipsó las peculiaridades más subversivas del programa. Pero en los 30 años transcurridos desde el debut de los dinosaurios, su sátira mordaz y comentario astuto sobre género, trabajo, política, racismo, economía y cambio climático, sin mencionar la televisión en sí, solo se ha vuelto más salvaje.

Con sus cuatro temporadas idiosincrásicas que llegan a Disney+ el 29 de enero, ahora es el momento perfecto para reconsiderar este curioso artefacto analógico. Desde su pangea prehistórica (aproximadamente 60 millones de años a. C. hasta su reflejo en el Antropoceno, marchitando bajo el capitalismo tardío, la profecía de los dinosaurios es cualquier cosa menos obsoleta.

Los dinosaurios cobraron a la red estadounidense ABC (más ITV y Disney Channel en el Reino Unido, entre otros territorios) cuidan a los cocreadores Bob Young y Michael Jacobs. Sus créditos de escritura y producción anteriores incluían hilo de caramelo All-American como los hechos de la vida y Charles a cargo, pero esta nueva bestia sacrificó la dulce accesibilidad de las comedias de sitios de galletas, favoreciendo la parodia juguetona y contenía el caos vital para gran parte del trabajo de Jim Henson, particularmente con los Mufetos.

Dicho esto, los dinosaurios fueron el primer gran trabajo de la compañía de Jim Henson producido sin supervisión del líder fundador de la tienda de criatura, que falleció en mayo de 1990. Se dice que Henson tiene concibió la serieque comparte ADN temático con su guión no producido para el Proyecto de Historia Natural: una característica de fantasía à la El cristal oscuro y el laberinto. Lamentablemente, fue desechado debido a sus aparentes similitudes con la tierra antes del tiempo, en un momento en que las travesuras jurásicas apenas comenzaban a alcanzar el paisaje cultural pop.

Otra forma en que los dinosaurios aprovecharon al espíritu de los años 90 fue destripando el arquetipo ‘sano de los años 50’ de los años 50 ‘. Los papás honestos habían dominado las comedias de situación (subgénero: comedia domésticao ‘Dom coms’) de Padre Knows Best to the Cosby Show. Lleno de nueces de cerveza y aire caliente, Earl (con la voz de Stuart Pankin) heredó el manto de “padre malo” de Alf Garnett (hasta que la muerte nos hace parte) y Archie Bunker (todos en la familia), cuyos déficits de crianza fueron honrados de tales textos de renacimiento de “papá tonto” como casados ​​… con hijos, los Simpson y la mejora del hogar. Los dinosaurios incluso sesgaron la tendencia con esta fáctica línea de la noche:

“Es por eso que la televisión apesta”, gruñe Earl. “Un show es un éxito, hacen 50 más parecidos”, a lo que el bebé responde: “¡No tengas vaca, hombre!”

Pero Earl es más cínico que sus torpes hermanos como Homer Simpson y Fred Flintstone. Además, su comportamiento deliberadamente de mierda no suele enmarcarse como entrañable, por lo que no nos reímos con él: las risas llegan cuando recibe su merecido. (En particular, los productores de los dinosaurios eligieron la risa inicial, lo que significa que nadie aprieta implícitamente la bufonería de Earl).

A diferencia de muchos patriarcas de televisión, Earl rara vez recibe un pase gratis para fallar hacia arriba, lo que lo hace aún más significativo cuando, en el episodio de la tercera temporada ‘Honey, extraño a los niños’, el antihéroe flácido se une sinceramente con su progenie. Mientras tanto, su esposa Fran (arrestó a Jessica Walter de Desarrollo) regresa a trabajar a tiempo completo, con la picazón para escapar del tedio cíclico del trabajo doméstico de drudge.

Una familia nuclear prototípica, los Sinclairs viven en una versión de los suburbios que combina la estética prehistórica y los valores sociales de la posguerra. Todos los estereotipo relevante se evisceran, junto con las virtudes idealizadas de la paternidad heteronormativa (ambos adultos expresan resentimiento entre sí y de sus hijos), la religión organizada (el hijo adolescente Robbie rechaza muchas costumbres culturales, como comer otros animales y arrojar a los viejos folk a los tallas) y el consumidor de los soulless (cuando exige el bebé, lo que no le ha dicho en la televisión. “¡Oh, entonces quiero una ametralladora!”).

Los roles de género tradicionales reciben costillas constantes, con rasgos cliché invertidos. Man of the House Earl está en deuda con los caprichos suyos, para tomar prestado un término de sesame street, grandes sentimientos, mientras que Fran es en su mayoría moderado. Aunque comienza a una ama de casa complaciente, una parte de Stepford a dos partes de lecho de roca, se desilusiona con su suerte y desarrolla la voz para decirlo.

Esto se debe en gran medida a la influencia de su amiga Mónica Devertebrae (Suzie Plakson), una feminista Brontosaurus que lleva a su empleador, el omnipresente gigante corporativo Wesayso, a los tribunales en ‘lo que significó “Harris sexual”. El episodio se emitió a fines de 1991, solo dos meses después del caso de acoso sexual ampliamente televisado de Anita Hill, y presenta uno de los dinosaurios ‘ los chistes más abrasadores.

La ignoridad del trabajo regularmente es criticada, particularmente con respecto al trabajo de cuello azul de Earl como un “empujador de árboles” en Wesayso Development Corporation. Manejado por un tiránico Styracosaurus llamado BP Richfield (el incondicional de la comedia, Sherman Hemsley, todos en la familia y los Jeffersons) que está resbaladizo por su nombre, si no por naturaleza.

El lema de la compañía es “Haremos lo correcto si nos deja solos”, lo que, en la práctica, significa arrasar un bosque de secoya para dar paso a 10,000 casas de tracto y construir una fábrica de frutas de cera que precipite una edad de hielo. (El informe de noticias de Howard Handupme fue correcto: no es un meteorito que termina toda la vida en la Tierra en el final impresionantemente sombrío de la serie).

Los dinosaurios deja pocas piedras sociopolíticas sin mover, ilustrando cómo el rendimiento de género, la clase, el trabajo y el medio ambiente están inextricablemente vinculados. De alguna manera, es un sucesor espiritual de otra serie de Henson sobre ecología, Fraggle Rock, que también representa la precariedad de la naturaleza y los peligros de la xenofobia. (Las opiniones de Earl sobre la gente de los homínidos tempranos que conviven esta historia revisionista se hacen eco de la visión de las “criaturas tontas” de la raza humana). Como la mayoría de las empresas de Jim Henson, son ambos, y los escritores aclaran esto con un guiño de conocimiento.

El televisor de Sinclairs es el punto focal de su hogar, y algunos de los mejores asados ​​del programa se refieren al encanto hipnótico de la televisión. (‘Network Genius’ es una obra de genio). Pero la mordaza de correr de los dinosaurios involucra un espectáculo de títeres que deleita a Earl y Baby por igual. Cuando Fran descarta el programa como el material de los niños, Earl responde: “Pensarías que, debido a que son títeres, por lo que el programa parece tener una estética infantil”. Se vuelve hacia el globo ocular de la cámara. “Sin embargo, el diálogo es indudablemente afilado, ingenioso y temáticamente sesgado a los adultos”. El poderoso megalosaurus flexiona su diente ceja.

Los títeres imitan la condición humana con una extraña semejanza. No son personas, claramente, sino una aproximación misteriosa. Cuando camuflados en el poder suave de una comedia de situación, tienen una capacidad única para señalar los dedos en las verdades más complicadas de la sociedad. Slapstick y frases son solo una práctica distracción. Todos estos años después, los dinosaurios todavía van por la garganta.