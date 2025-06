Mundo Jurassic: Reino caído | Pequeñas mentiras blancas

Algo ha salido muy mal en el laboratorio. Hace veinticinco años, Steven Spielberg nació al éxito de taquilla moderno tal como lo conocemos con su impresionante adaptación de la novela de ciencia ficción clásica de Michael Crichton. Siguieron un par de secuelas en gran medida olvidables. Luego, hace tres años, el mundo Jurásico de Colin Trevorrow intentó clasificar la franquicia desexinto reformulando las preguntas éticas y morales contenidas en la historia original para nuestros tiempos modernos con problemas.

Específicamente, no preguntó si el impulso de la humanidad a ejercer autonomía durante toda la vida en la Tierra, tanto presente como pasada, es inherentemente destructivo, sino si ahora hemos llegado al punto de no retorno con respecto a la preservación a largo plazo del planeta. Por supuesto, mucho ha cambiado desde 2015. Pero, de nuevo, muchos argumentarían que el mundo sigue siendo fundamentalmente igual, y como tal es apropiado que, más que cualquier otra cosa, Ja Bayona’s Jurásico Mundo: Reino caído Se siente como un ejercicio de estasis acelerada. O, para ponerlo en términos genéticos básicos, el punto medio de la segunda trilogía en esta serie fenomenalmente popular no representa una mutación esencial o radical, sino la proliferación de un gen recesivo. Es un caso de fracaso por diseño, de ideas que se aceleran antes de que hayan tenido tiempo de gestar, una serie de errores de cálculo fatales en el ADN secuenciación.

Inicialmente, la película promete algo más dental, más malo, más impresionante. Sin embargo, el fracaso de los guionistas Trevorrow y Derek Connolly para prestar atención al estribillo de advertencia que reverbera a lo largo de esta y cualquier otra película del Parque Jurásico se hace evidente rápidamente. Irónicamente, es la incapacidad de aprender de los errores pasados ​​que el reino caído caído desde el principio. Por ejemplo, el querido Old Rexy ya no es el carnívoro superior en el campus, pero tampoco es azul, el Velociraptor hiperinteligente creado por Ingen y entrenado por el gurú de la investigación conductual de Chris Pratt, Owen Grady, y ni el temible indominus rex introducido el último tiempo. Sí, esta película cuenta con una nueva atracción alfa, una aún más extraña y más tonta que sus predecesores.

Otro problema es la configuración. En una explosiva pieza temprana, un volcán largo y latente salta violentamente a la vida. A medida que entra en erupción de Isla Nublar, los gigantes se convierten en polvo, y la esencia de la visión espectacular de Crichton/Spielberg/John Hammond está apagada, envuelta por una marea fundida creciente. El punto aquí es que cambiar el enfoque del parque niega efectivamente el carácter más rico y dinámico de la franquicia: la isla misma. Las girosferas que aparecieron tan prominentemente en Jurassic World pueden haber parecido poco más que una actualización novedosa sobre los Jeeps de la primera película, pero de manera crucial nos permitieron explorar más a fondo este entorno complejo en toda su gloria de la mano y aterradora. Como siempre, la vida encuentra una manera, sin embargo, es difícil sacudir la sensación de que mientras las películas siguen siendo más grandes, el sueño se hace más pequeño.