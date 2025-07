El no amado, Parte 138: Rebel Moon | MZS

Al igual que con Michael Bay, estaba esperando (si no pacientemente) durante el día en que Zack Snyder produjo algo que encontré esencial, e incluso cuando finalmente sucedió, tardó un tiempo en escalonarse. Las primeras críticas de su riff de “Star Wars” de dos partes y con clasificación R dura “Rebel Moon” no fueron amables, pero los rumores de un corte de director aún más explícito me mantuvieron en suspenso. Podía sentir que mi tipo de película se acercaba al plato listo para balancearse.

No me decepcionó.

De repente, la visión abyecta randian de sus películas de superhéroes encontró la compra en una narración que podría respaldar. Aquí, la superioridad de algunos no es motivo para destruir la civilización o exaltar en su fragilidad: debe haber personas que necesiten salvar para justificar a sus heroicos, y el superhéroe tiene que tomar la decisión hercúlea de compartir sus dones con una civilización desagradable. No, los héroes de la “luna rebelde” eran defectuosas y miserables, inspirados para convertirse en luchadores por la libertad. Al igual que el “6 subterráneo” de Bay y la “Ambulancia”, el espectáculo se centró hacia adentro, hacia el daño perpetrado contra las personas como un espejo del daño experimentado por un pueblo entero.

Todos necesitan solidaridad; Todos necesitan sentir que su trabajo no está siendo robado; Todos quieren creer que un mañana más brillante está en camino. No me da mucha esperanza en estos días, pero sí sé que he visto esta sinfonía bellamente compuesta de gore bastante en el último año.