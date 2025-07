Un despacho del Festival de Cine de Bentonville | Festivales y premios

Hace once años, Bentonville, Arkansas ni siquiera tenían un teatro, por lo que fue una oferta sorprendente cuando el patrocinador fundador Walmart se acercó a la actriz y activista Geena Davis ganadora del Premio de la Academia para comenzar un festival de cine. El Festival de Cine de Bentonville (BFF) refleja la defensa del Instituto Geena Davisque la actriz fundó hace dos décadas como una organización basada en la investigación que defiende la representación equitativa en los medios de comunicación.

Como uno de los pocos actores de marquesina que ha dirigido festivales de cine, a Davis le gusta bromear que no siempre tienes que ser un Robert para tener un festival (refiriéndose a Robert Redford con el Festival de Cine de Sundance y Robert De Niro, quien fundó el Tribeca Film Festival).

“Fue idea tener un festival de cine basado en ampliar nuestra representación, no solo frente a la cámara sino también detrás de la cámara”, dijo Davis. “Lanzamos seis meses después de esa conversación, y ahora este es nuestro 11º año”.

Davis, elegantemente vestido con jeans de alto botón y un top negro delgado, te saluda calurosamente con su amplia sonrisa, haciendo que te sientas bienvenido al instante, incluso en los límites de una entrevista. A lo largo del festival, con gusto se detiene para selfies y chats con asistentes al festival y cineastas. Su imagen aparece prominentemente en los carteles, y como presidente de la BFF, es sin duda la tela del festival, no solo una figura de figura.

“Es a través de su liderazgo que todo esto sucedió”, dice la presidenta del festival Wendy Guerrero. “Ella es una fuerza, y es muy emocionante para nosotros trabajar tan de cerca con ella y darle vida a su visión. Asistirá a eventos, participando e ir al cine. Creo que es realmente algo por lo que tiene una gran pasión y quiere presentarse de esa manera”.

Davis presenta películas al público, participa en paneles que provocan reflexiones e incluso presenta un día familiar con elmo especial de invitado mientras lee de su nuevo libro para niños “La niña que era demasiado grande para la página”. Davis también organizó su muy querido “Geena and Friends”, donde invita a otros actores a reinventar escenas de películas memorables a través de la lente de una mujer al voltear los personajes centrales a las mujeres. Este año, Shohreh Aghdashloo, Brenda Song, Toks Olagundoye y Alysia Reiner se unieron a Davis para interpretar escenas de clásicos como “The Producers” y “The Big Lebowski”.

Para aquellos que no están familiarizados con Bentonville, ubicado en NW Arkansas, es una revelación. Un área de rápido crecimiento (se calcula que 36 personas al día se mudan a la región), que alberga la sede de Walmart. Los modernos edificios de oficinas de alta tecnología se mezclan con el encanto nostálgico, creando una plaza de la ciudad donde las familias se reúnen para las noches de ajedrez, las noches de música y un mercado de agricultores de fin de semana. El arte y la cultura están al frente y al centro con el espectacular Museo de Arte Americano de Crystal Bridges, un extenso museo interconectado y espacio de eventos ambientado en los impresionantes Ozarks en el borde del centro.

Bentonville, Arkansas – 21 de junio: Geena Davis habla durante la ceremonia de entrega de premios del Festival de Cine de Bentonville durante el 11 ° Festival Anual de Cine de Bentonville dirigido por Geena Davis en el momento el 21 de junio de 2025 en Bentonville, Arkansas. (Foto de Jason Davis/Getty Images para Bentonville Film Festival)

Y desde el no cines cuando se lanzó el festival, ahora hay espacios espectaculares para celebrar proyecciones y eventos, incluidos los dos skylight cine de pantalla, The Momentario, un nuevo espacio contemporáneo para las artes visuales y escénicas, y el Museo Crystal Bridges Museum donde el festival celebró eventos (Al Roker de NBC asistió a un evento para lanzar su nuevo programa de PBS “Weather Hunters”, una serie educativa diseñada para hacer que la ciencia y el clima sean emocionantes para hacer la ciencia y el clima para que los niños sean emocionantes).

“Es un verdadero centro cultural y una parte maravillosamente floreciente del mundo”, dice Davis. “Nos encanta estar aquí”.

Para el festival, ha significado un público creciente año tras año. “La comunidad aquí está muy interesada en lo que estamos haciendo y tan curioso sobre los festivales de cine y las conversaciones sobre la industria”, dijo la presidenta del festival Wendy Guerrero.

El festival de este año fue el anfitrión de nueve estrenos y 28 proyecciones, concluyendo con una noche de premios que vio a Lisa Liu honrada con el Premio Rising to the Challenge, que “reconoce a los artistas que defienden la narración de cuentos que rompe las barreras y amplía la representación”. Su película “RoseMead”, dirigida por Eric Lin, ganó el Premio del Jurado a la Mejor Narrativa. Liu ofrece una actuación de carrera en la desgarradora historia, basada en eventos reales, de una madre inmigrante china en una salud deteriorada que debe enfrentar las inquietantes y peligrosas obsesiones de su hijo y las decisiones difíciles que se ve obligada a tomar.

A lo largo de los siete días del festival, se exhibió una amplia gama de nuevas voces. La película de la noche de apertura, “East of Wall” de la primera directora Kate Beecroft, vuelve a la cultura de vaquero dominada por los hombres tradicionalmente vistas en la película, con los luchadores de caballos de la vida real Tabatha Zamiga y su hija Porchia, cuyas volteidades acrobáticas en caballos la han convertido en una sensación de Tiktok.

Una película de ficción docu, muestra las impresionantes extensiones de las tierras Badlands de Dakota del Sur con una cinematografía impresionante de Austin Shelton. Shelton y Beecroft estaban en un viaje de investigación en busca de historias convincentes de Heartland cuando se les presentó a la familia Zamiga por casualidad. Con los brazos tatuados y el largo cabello rubio afeitado por un lado, Tabitha Zamiga (que asistió al festival con su hija porchia) golpea una figura imponente. Su extenso rancho de 3.000 acres, a las afueras del pequeño pueblo de Wall, Dakota del Sur, no solo alberga los caballos que rescata y trenes, sino también a los muchos adolescentes descuidados que encuentran una casa sustitutiva de bienvenida allí, muchos de los cuales se jugaron en la película.

“Mucha gente me pregunta por qué no hice esto un documental. Me encantan los actores y me encanta escribir para mujeres, así que para mí nunca pensé en hacer de este un documento”, dijo Beecroft después de la proyección, que recibió una ovación de pie. “Estas mujeres y todos en el elenco son artistas, y merecen más que un doctor, porque creo que hay mucho talento no descubierto, y no están recibiendo la atención o la atención que se merecen”.

De las películas en competencia en BFF este año, el festival documentó que el 66% son de creadores que se identifican como femeninos o no conformes de género, el 51% se identifica como BIPOC, asiático o isleño del Pacífico El 29% se identifica como LGBTQ 18% son cineastas mayores de 50 años, el 12% se identifican como una persona con una discapacidad.

Del mismo modo, para las películas de ficción narrativa en la competencia, el festival informa que el 60% de los liderazgo de la característica se identifican como mujeres o no conformes de género; Prácticamente la mitad de los miembros del elenco son BIPOC y el 17% representa a las personas con discapacidades.

Este año, el festival lanzó una competencia local para exhibir historias de cineastas con sede en Arkansas. “Sovereign”, del primer escritor/ director Christian Swegal, ganó el Premio del Jurado en esta categoría.

Cuenta la historia inquietante y disruptiva del creciente movimiento de ciudadanos soberanos que se sienten justificados al tomar medidas contra los gobiernos y la ley. Basado en eventos reales, la película se desarrolla en 2010 con Nick Offerman dando una actuación asombrosa como padre profundamente involucrado en el movimiento extremista y los efectos devastadores que tiene en su hijo (interpretado por Jacob Tremblay). La película también presenta a Dennis Quaid, Martha Plimpton, Thomas Mann y Nancy Travis.

“Hemos crecido todos los años, y nos estábamos maravillando de la asistencia este año. Está creciendo cada año y todos nuestros eventos están agotados”, dijo Davis. “Tenemos un mensaje importante de que las películas dirigidas por personas que normalmente no tienen la oportunidad de contar sus historias desde su perspectiva pueden ser muy populares y comerciales. A las personas les encanta verse a sí mismas cuando van a una película, por lo que cuanto más amplia sea su perspectiva, mejor”.