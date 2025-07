El elenco de Jurassic World Rebirth en el horror amplificado de la película y las gafas de robo de la escena de Jonathan Bailey

Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Amigo de rupert, Manuel García-Rulfoy director Gareth Edwards Siéntate con Jacqueline Coley de RT para hablar sobre su próxima película Renacimiento mundial jurásico.

Renacimiento mundial jurásicoestablecido cinco años después de los eventos de Dominio del mundo jurásico (2022), explora un futuro en el que los dinosaurios sobreviven solo en zonas ecuatoriales aisladas, prosperando en climas similares a su pasado prehistórico. Un equipo dirigido por Zora Bennet (Johansson) junto con Duncan Kincaid (Ali) y el Dr. Henry Loomis (Bailey) se embarcan en una misión para extraer una droga que ahorra vidas encontrada en tres dinosaurios colosales. En la entrevista, el elenco compartió una conversación animada sobre sus experiencias en el set, destacando las gafas de Jonathan Bailey como un inesperado escalador de escenas. Reflexionaron sobre la filmación en Tailandia y descubrieron que algunos fanáticos ocultos de Pascua podrían haberse perdido. Además, el director Gareth Edwards habla de llevar el horror de la película a otro nivel.

Renacimiento mundial jurásico Llega a los cines el 2 de julio.

Jacqueline Coley para Rotten Tomatoes: Lo he visto, es brillante. ¡Pero es tan aterrador! Escuché que fue un mandato de ti desde el principio porque realmente querías recuperar los miedo. Habla un poco sobre eso.

Gareth Edwards: Sí, fue como, la primera película es en gran medida una película de terror disfrazada de aventura familiar. Me asustó muchísimo, incluso cuando salió de 17 años. Ahora, todos los que se inspiraron en esa película y se convirtieron en cineastas ahora son adultos y es mucho más difícil asustarlos. Aumentamos un poco la apuesta y empujamos un poco el elemento de terror. Y no podía esperar a que el estudio me toque en el hombro y dijera: “No puedes hacer eso”. Y nunca lo hicieron, creo que porque sintieron lo mismo. Pero es ese tipo de susto divertido, como una montaña rusa, como cuando te vas, todo está bien. Pero si viniste a jurásico Y no estaba asustado, entonces probablemente he fallado en mi trabajo.

