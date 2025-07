Femeninas de cineastas en foco: Victoria Mahoney sobre “The Old Guard 2” | Entrevistas

Hace cinco años, la cineasta Gina Prince-Bythewood rompió el terreno de Hollywood cuando dirigió “The Old Guard” para Netflix, convirtiéndose en el Primera mujer negra Para dirigir una película de gran presupuesto adaptada de un cómic o novela gráfica. Sirviendo como productora, pasa el bastón a Victoria Mahoney para “The Old Guard 2”, la próxima entrega de la serie de películas inspirada en las novelas gráficas del mismo nombre de Greg Rucka, quien también escribió ambos guiones, y Leandro Fernández. La serie está protagonizada por Charlize Theron, quien también produjo ambas películas, como Andy, también conocidas como Andrómacas de Scythia, un inmortal de miles de años que dirige una banda de mercenarios compuestos por otros inmortales: Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) y Booker (Matthias Schoenaerts).

En la primera película, el grupo se une por el recién inmortal Nilo Freeman (Kiki Layne), un marine estadounidense asesinado en Afganistán, al igual que el trabajo del grupo amenaza por un gran hermano farmacéutico (Harry Melling) que quiere extraer sus poderes regenerativos para crear una cura milagrosa. La película terminó con un cliffhanger en el que se revela que el mayor amigo de Andy, y en algún momento amante, Quynh (Veronica Ongo), que había sido condenado por brujería y pasó los últimos 500 años dentro de una doncella de hierro bajo el mar, estaba viva y fuera por venganza. Es aquí donde la historia comienza en la película de Mahoney, como la tripulación, ayudada por su viejo amigo, The Mortal Copley (Chiwetel Ejiofor), y el nuevo Ally Tuah (Henry Golding), se enfrentan con la ira de Quynh y un misterioso inmortal conocido como Discord (Uma Thurman).

Mahoney es quizás mejor conocido por su trabajo en la televisión, donde el cineasta versátil y prolífico ha dirigido créditos en más de una docena de series diferentes, incluidas “Queen Sugar”, “You”, “Grey’s Anatomy”, “The Morning Show”, “I Am The Night”, “Lovecraft Country”, “Caws” y el episodio piloto de “Grittos LA”. Antes de recurrir al cine, Mahoney estudió bellas artes y luego actuando, estudiando bajo el gran Shelley Winters. Después de aparecer en algunas producciones fuera de Broadway, se mudó a Los Ángeles, donde su trabajo de actuación en televisión y en películas independientes pagó sus facturas. Al mismo tiempo, desarrolló el guión que se convirtió en su debut como director de cine, “Gritando al cielo”.

En el transcurso de varios años, Mahoney refinó el guión de “gritarle al cielo” a través de varios laboratorios de cineastas, incluidos los programas de guión y dirección de Sundance Labs. El drama del conjunto de la escuela secundaria, protagonizada por Zoë Kravitz y Gabourey Sidibe y fue filmado en Luminous 35 mm por Reed Morano, hizo su estreno mundial en el 61º Festival Internacional de Cine de Berlín, donde compitió por el oso dorado. Luego pasó a la proyección en festivales de todo el mundo, incluido el Festival de Cine de Deauville y SXSW. Junto con su trabajo en la televisión, Mahoney se convirtió en el primera mujer Para dirigir una película en la franquicia “Star Wars” cuando fue contratada como la segunda directora de la unidad para “Star Wars: The Rise of Skywalker” de JJ Abrams.

Para la columna de cineastas femeninas de este mes, Rogerebert.com Habló con Mahoney sobre Zoom sobre su viaje profesional de 12 años entre los largometrajes, la importancia de tener una comunidad de compañeros y la alegría de tener sus sueños cinematográficos finalmente.

Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad.

Obviamente, “gritarle al cielo” es un largometraje que desarrollaste durante muchos años a través de Sundance Labs y varios otros laboratorios de cineastas. Después de debutar en el Festival de Cine de Berlín en 2011, has tenido una trayectoria notable, trabajando en numerosas series de televisión y filmando una segunda unidad para “Star Wars”. Me encantaría escuchar lo que has tomado de este viaje entre estas películas y cómo te ha moldeado como narrador.

Es interesante porque cada trabajo presenta su propio acertijo y cada trabajo presenta su propia lección, y no sabes cuál es el acertijo, y no sabes cuál es la lección. Podría leer un guión y pensar: “Oh, sí, sé cuál será el acertijo de esto y cómo lo vamos a resolver”. Y luego, ya sabes, te pones debajo, y comienzas a excavar, y te metes en el arenoso y la arquitectura de la misma, y ​​te das cuenta, oh, es un acertijo diferente. Y si ese acertijo es o no amigable o hostil en la forma en que tienes que deconstruir, el proceso podría ser con facilidad, o podría ser solo un acertijo que no quiere ser deconstruido. Así que me parece emocionante sin importar qué.

El único hilo que corre por todos los trabajos, diría, es que estoy empeñado en crear desafíos que me empujan aún más como un narrador, y estoy empeñado en tallar y dar forma a mi camino. Entonces, la mayoría de los trabajos, incluidos los televisores que mencionaste, elegí diferentes géneros a propósito para que la gente no pudiera decir que solo hace drama o que solo lo hace. Además, es importante tener en cuenta que estaba tratando de obtener un largometraje hecho ese tiempo. La gente como yo no fue contratada en ese tramo. Entonces, en ese tramo de tratar de obtener un largometraje de un estudio, estaba trabajando en la televisión, comenzando con Ava Duvernay, quien me dio mi primer trabajo de televisión en “Queen Sugar”, y luego despegé.

Para cada género que elegí, a veces perdí el trabajo y los ingresos porque quería aguantar algo más. Esa experiencia ahora me permite hacer la transición entre cine y televisión. Al mismo tiempo, algunas personas en la industria de la televisión pueden no contratarlos para hacer una película. Luego, las personas en el cine, a veces las personas en la televisión, no quieren contratarlos porque piensan que van a ser demasiado lentos. Pero ahora puedo saltar de una manera valiosa y que fue intencional y diseñada a propósito. Luego también lo llevas a los géneros. Hago todos los diferentes géneros porque presentan diferentes desafíos, y porque me he propuesto una negativa a detenerse. Me niego a dejar que cualquiera dicte lo que pueda y no pueda hacer.

Pensé que tus episodios de “I Am The Night” fueron los mejores episodios de esa serie.

Ese era mi origen de arte geek. Visé a través de la escuela de arte. Estudié bellas artes en la escuela, no en cine. Negocios y bellas artes. Esos episodios fueron todos mis antecedentes de arte. Le dije a Patty Jenkins … pensé: “Te estoy diciendo, soy la persona perfecta, debido a mi experiencia de arte”. Cuando le dije, quiero hacer humanos, pero luego hacer cubismo, ella me dejó entrar. Gracias a Dios. Me divertí mucho con esa serie. Ayudando a diseñar los disfraces, trayendo a las personas artesanales a bordo. Me encantó la cara de Chris Pine cuando caminó por primera vez en el set, porque no le dejaría ver nada. Entonces, cuando entró, fue cuando llamé a la acción. Entonces esa fue su reacción real.

La antigua guardia 2. Charlize Theron como Andy. Cr. Eli Joshua Ade/Netflix © 2025

Mencionaste Ava Duvernay, pero también estás tomando el manto en esta secuela de “The Old Guard” de Gina Prince-Bythewood, quien es otro titán en Hollywood. Sé que parte de su misión en la vida es crear un gran camino para mujeres talentosas como tú. Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esa comunidad, pero también para trabajar a través de su legado, trabajando en “Queen Sugar”, trabajando en la segunda película en una franquicia que Gina lanzó tan bellamente. ¿Cómo te sientes por eso como artista? ¿Y sobre el progreso que está sucediendo lentamente en Hollywood?

No estoy seguro de si hay una apertura y, francamente, no podría decirte si las cosas han cambiado. No sé. Sé que estoy peleando la buena pelea, y voy a ir a mi muerte luchando por la buena pelea. Las cosas suceden todo el tiempo que no son iguales a las de mis compañeros. Paso gran parte de mi vida diciéndole a la gente: “Oye, solo trátame como si trates a los chicos. No me hagas más pequeño. Solo ve por tu día, como trates a los chicos. Así es como interactúas conmigo”.

Lo complicado de toda la industria es que antes de ingresar a espacios, hay alguna preconcepción sobre de lo que soy capaz, ya sea que pueda tener una oración o hablar y caminar al mismo tiempo, como si fuera una conclusión inevitable. Se podría decir cuándo hablas con las personas que han tomado una decisión sobre tu coeficiente intelectual y tu EQ. Luego, estoy exhausto, porque tengo que esperar a que me alcancen, en lugar de comenzar en el lugar en el que ambos estamos, y comenzando en el lugar en el que están todos mis compañeros, comenzando en el lugar en el que he ganado estar.

Con respecto a Ava y Gina, lo que estoy agradecido es que caminemos juntos, a diferencia de Kathryn Bigelow, que estaba sola todos esos años. Kathryn Bigelow, la bestia de la acción hasta el día de hoy, que hizo una de las mejores películas de acción jamás hechas, de la que todos roban, todos roban. Con muchas directores, incluidas Kathryn, Patty Jenkins y yo, hay una brecha de diez años entre la primera y la segunda película, como mínimo. Para mí, fueron doce años. Lo complicado es que siento un gran sentido de aprecio que tenemos el uno al otro, y podemos llamarnos y decir: “Oh, Dios mío, ¿adivina qué me pasó hoy?” Y pueden decir: “Sí, yo también”. Kathryn es una guerrera, y no necesita simpatía ni lástima de nadie. Así que de eso no estamos hablando. Pero soy muy consciente de que durante gran parte de su carrera, ella no pudo llamar a alguien y decir: “¿Adivina qué? La mierda loca sucedió en mi trabajo hoy, y no lo creerás”, y luego haz que alguien diga: “Yo también”, y luego hablarlo y dejarlo ir, dejarlo a medianoche y aparecer al día siguiente con alegría y claridad y calidez y calidez y solo enfrentar tu día y hacer tu trabajo sin todo lo que viene con todo con eso.

Vivo para el día en que no estoy obligado a sentirme diferente. Vivo para el día en que puedo hablar de lentes y tomas. Me refiero a desde el principio, desde el primer día en el set hasta su lanzamiento, que en cada paso del camino, solo hay un respeto por el trabajo y la mano de obra que se hace. Pero siento una ternura para Ava y Gina. Y Gina, a través de esta película en particular, que se basa en lo que hizo en la primera, hubo componentes innovadores. Estoy bastante seguro de que Gina fue la primera mujer negra en adaptar una novela gráfica. Lo que hizo con él, en la forma en que trajo corazón, alma y agallas, era algo, quiero decir, algo. Como esa escena con Joe y Nikki en la camioneta. Quiero decir, todavía tengo que ver algo touch eso.

El Old Guard 2 (LR) Uma Thurman y la directora Victoria Mahoney en el set de la antigua Guardia 2. Cr. Eli Joshua Adé/Netflix © 2025

Esta película tiene lugar en todo el mundo, y has realizado muchos proyectos en todo el mundo. Me preguntaba si hay un lugar o momento que nunca olvidará de esta producción.

Voy a volar tu mente. Filmamos toda la película en Roma.

Esa arquitectura y todos esos lugares que conoces. Lo vi cuando exploramos y conduje [production designer] Paki Meduri loco, rogándole que vaya más lejos y empuje los límites. Le rogué que nunca, nunca me mostrara un lugar que habíamos visto anteriormente en películas que conocemos y amamos bien. Entonces fuimos a los confines de la tierra. Entonces esa casa, la estructura Gaudí, eso está en Roma. ¿La casa que fingimos está en Corea? Eso está en Roma. Lo que dijimos fue Croacia, eso es en Lake Como.

Soñé con hacer una película como esta. En primer lugar, solo para hacer una película de estudio. Esta es mi primera película de estudio. Entonces, gracias por honrar eso y lo que significa, así como cuánto tiempo había soñado con esto mientras hacía la película. Cada momento, no importa cuán desafiante, me oiría decir: “Soñé con esto toda mi vida”. Entonces, con sinceridad como verdadero geek, puedo decirte cada centímetro, minuto y milla de esa película es algo para mí. Cada escena es un grito de batalla en cada campo y en cada secuencia, y estoy muy orgulloso de todos y de cómo nos unimos para lograr lo que logramos en el momento dado, las herramientas dadas y las circunstancias dadas. Así que no me voy a atribuir cuando te digo que cada centímetro de esta película significa algo para mí, y siempre lo haré, porque es mi primera película de estudio.