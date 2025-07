Las 5 películas más esperadas de julio

Summer ha comenzado oficialmente, y Julio está programado para ser un gran mes para los cines en todo el mundo, con muchos lanzamientos que van desde favoritos de franquicias hasta reinicios de superhéroes.

Le pedimos que vote por su película más esperada de julio, y en base a sus votos, hemos compilado las películas que no puede esperar para ver en los cines. ¡Lea a continuación para la lista completa!

No. 1

Superhombre

(2025)

Fecha de lanzamiento: 11 de julio de 2025

No sorprende que el CEO de DC Studios James Gunn Superhombre está destinado a ser uno de los éxitos de taquilla de verano más grandes de la década. Gunn dirigió, escribió y produjo el último reinicio de Superhombreiniciando una nueva generación del universo cinematográfico de DC. La película no será una historia de origen, pero se centrará en Lois Lane (Rachel Brosnahan) y Clark Kent (David Corenswet). Mientras que muchos fanáticos se entristecieron al escuchar que Henry Cavill no volverá a interpretar al superhéroe, los espectadores se han sorprendido gratamente por la optimista visión de Corenswet sobre el personaje y tienen altas expectativas para su debut en la franquicia.

No. 2

Renacimiento mundial jurásico

(2025)

Fecha de lanzamiento: 2 de julio de 2025

El amado jurásico La franquicia regresa con otro fenómeno de dinosaurio más grande que la vida, Renacimiento mundial jurásicopoco más de 30 años después Parque Jurásico Primero llegó a los cines. La nueva película es producida por Steven Spielberg, y presenta un elenco repleto de estrellas que incluye a Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey. Gareth Edwards de Godzilla (2014) Dirige y David Koepp, que escribió el original Parque Jurásicoregresa como escritor en la nueva película. Los fanáticos anticipan mucho el lanzamiento de lo que algunos dicen es el más aterrador jurásico Película hasta la fecha.

No. 3

Los cuatro fantásticos: primeros pasos

(2025)

Fecha de lanzamiento: 25 de julio de 2025

La tercera vez es (con suerte) el encanto para Los cuatro fantásticos: primeros pasos. Los cuatro fantásticos están haciendo su tan esperado regreso a la pantalla grande, marcando su tercera salida cinematográfica dos décadas después de su debut original y una década después de los mal recibidos reiniciar. Esta nueva toma trae oficialmente a la primera familia de Marvel a la MCU como parte de la saga multiverso en curso. En lugar de rehacer su historia de origen, la película se sumerge directamente en la acción y se espera que sienta las bases para los principales eventos cruzados, posiblemente incluyendo el próximo Vengadores entrega. La película está dirigida por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, y está dirigida por Matt Shakman, conocido por su trabajo en Wandavisión.

No. 4

El viejo guardia 2

(2025)

Fecha de lanzamiento: 2 de julio de 2025

Después de cinco años, los inmortales están oficialmente de regreso con la secuela de Netflix’s La vieja guardia. El viejo guardia 2 Se lleva a cabo directamente después de los eventos de la primera entrega y sigue a Andy de Charlize Theron, quien todavía está llegando a un acuerdo con su nueva mortalidad, así como una nueva amenaza podría poner todo lo que ha trabajado durante miles de años en peligro grave. Theron se unirá a la leyenda de Hollywood Uma Thurman, que protagoniza el antagonista de la película, Discord. Dirigida por Victoria Mahoney, la película también presenta a Henry Golding, Chiwetel Ejiofor, Kiki Lane, Matthais Schoenaerts y Marwan Kenzari.

No. 5

Eddington

(2025)

Fecha de lanzamiento: 18 de julio de 2025

Los fanáticos del director Ari Aster están encantados de ver su nueva película, Eddingtonllegue a la pantalla grande este julio. Tras el éxito de las películas anteriores de Aster Hereditario (2018) y Medio (2019), Stars Eddington Joaquin Phoenix interpreta a un sheriff de la ciudad pequeña en la ciudad ficticia de Eddington, Nuevo México, junto a Pedro Pascal, quien interpreta al alcalde de la ciudad. Ambos personajes entran en un enfrentamiento cuando el vecino se enfrenta a vecino en esta historia de agitación social y política durante la pandemia Covid-19 en mayo de 2020. Los fanáticos pueden esperar muchos giros y vueltas Eddington este verano.

Imagen de miniatura por © Marvel / © Walt Disney Studios Motion Pictures

