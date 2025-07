Los 15 mejores robots asesinos de las películas

Con el lanzamiento de M3GAN 2.0La secuela de la sangrienta película irónica sobre un niño Android Gone Rogue, es un buen momento para echar un vistazo a la larga historia de robots asesinos, androides, autómatas y cyborgs del cine. Estas máquinas son una alegoría por nuestro miedo a la tecnología, y los robots mortales nunca han sido más relevantes en la edad actual de IA avanzada y modelos de idiomas grandes.

En ningún orden en particular, aquí hay 15 de los robots asesinos más memorables y las películas en las que puedes encontrarlos. Actualiza tu memoria en estas máquinas monstruosas, luego ve a ver a M3Gan enfrentar una nueva némesis de Ai en la secuela el 27 de junio de 2025. (Además, intente desconectarse de antemano lo que van a llamar la tercera película ya que ya hay un 3 en el título …))))

No. 1

Protectores 1-3, Centro comercial (1986)

(Foto de © Concorde Pictures Cortesía de la colección Everett)

Centro comercialoriginalmente titulado Matares una clásica película de terror de terror producida por Roger Corman, satírica y de bajo presupuesto. Sin embargo, el título de reemplazo es un nombre inapropiado, ya que el trío de robots de seguridad que se vuelven rebeldes en un centro comercial de los años ochenta no hacen mucho, prefiriendo disparar láser y empujar a las personas sobre las barandas. Esta película, y el trío de robots del centro comercial mal funcionando, representan una oda al exceso de los años ochenta.

No. 2

Los terminadores, el Terminador Franquicia

Esta serie de películas de Humans vs. Cybernetic Killers de larga duración ha presentado muchos modelos diferentes, ya que Skynet con frecuencia se actualiza y envía nuevas versiones de su último robot a través del tiempo. Aunque Reese menciona anteriormente, modelos inferiores en el 1984 original Terminadorel primero que realmente vemos es el T-800 de Arnold Schwarzenegger, con un exterior realista como humano. Por supuesto, al que le gusta el de todos es el Liquid Metal T-1000 Terminator 2interpretado memorablemente por Robert Patrick, pero un grito especial va para TX de Kristanna Loken Terminator 3: Rise de las máquinas Para demostrar que una versión femenina podría ser igual de aterradora.

No. 3

La reina borg, Star Trek: primer contacto (1996)

(Foto de © Paramount Pictures)

Hasta Star Trek: primer contacto, Star Trek: la próxima generación ‘Se suponía que la raza de los cyborgs favoritos de los fanáticos era una mente colmena, con una conciencia compartida y sin líder real, ya que eso derrotaría al propósito. Todo esto cambió con Star Trek ‘s Octava película, cuando nos presentaron a la reina Borg, una criatura viscosa y tortuosa que una vez sedujo a Jean-Luc Picard cuando se convirtió en Locutus y luego cambió la vista en los pobres datos de Android. Tomaría todo lo que esta tripulación tenía que sacar a esta reina, pero ella regresaría una y otra vez en Star Trek: Voyager y Star Trek: Picard.

No. 4

Ava, Ex machina (2014)

Una película alegórica de Alex Garland que advierte contra los peligros de los multimillonarios tecnológicos e inteligencia artificial (y por lo tanto muy relevante hoy), Ex machina Stars Oscar Isaac en el primer papel y Alicia Vikander en el segundo como Ava, un cyborg construido y mantenido cautivo para las pruebas por el personaje de Isaac, Nathan. Por supuesto, Nathan subestima a Ava, y finalmente lo mata y escapa al mundo exterior, totalmente consciente y totalmente consciente de sí mismo.

No. 5

Traza/tallo gris, Mejora (2018)

Como Ex machina, Mejora es una película que muestra los increíbles peligros de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta es una épica de acción, ya que el Trace gris paralizado (Logan Marshall Green) recibe un implante llamado STEM para ayudarlo a caminar nuevamente. La captura? La programación contenida en dentro disfruta asumir su mente y convertirlo en una máquina de matar. Resulta que las personas responsables de la actualización fueron las mismas que paralizaron a Trace en primer lugar. En una película rara donde ganan los malos, eventualmente STEM es todo lo que queda y la mente de Trace está atrapada en una fantasía para siempre.

No. 6

El pistolero, Valor de la Oeste (1973)

La clásica película distópica de ciencia ficción de Michael Crichton Western Western que inspiró la serie de televisión igualmente clásica del mismo nombre, Valor de la Oeste Tiene todo y Yul Brynner. Toca el robot de pistolero sin nombre en un parque temático de estilo occidental que permite a los asistentes al parque simular peleas a la muerte. A medida que el parque no funciona y los androides, incluido el pistolero, se vuelven conscientes de sí mismos, los tiroteos se vuelven reales, para consternación de los asistentes. El pistolero con cara de piedra acecha a los humanos, uno por uno.

No. 7

Espadas móviles autónomos (AM), Gritos (1995)

(Foto de © Columbia Tristar cortesía de la colección Everett)

El Robot Epic menos conocido protagonizado por Peter Weller (llegaremos al otro en un momento), Gritos es una adaptación de una historia de Philip K. Dick (como muchas otras grandes películas de ciencia ficción), y se trata de una guerra tensa entre una compañía minera y ex mineros en huelga. La compañía minera crea espadas móviles autónomas, o AMS (también conocidas como Screamers), para matar a los huelguistas, pero después de que los mineros enmascaran con éxito sus latidos para evitar la detección, se crean nuevos AM que parecen humanos e se infiltran en la base disfrazada de niños. El personaje de Weller, el comandante Hendricksson, debe hacer todo lo posible para escapar de esta nueva raza diabólica de gritos.

No. 8

Roy Batty, Blade corredor (1982)

(Foto de © Warner Bros. Fotografías)

Interpretado de manera convincente por el actor perenne de ciencia ficción Rutger Hauer en el clásico distópico Blade corredorRoy Batty es un replicante, o Android que se pasa como humano. Rick Deckard de Harrison Ford es un corredor de cuchillas, un policía que detecta y elimina los replicantes de la sociedad. Debido a que está afectado por un trastorno genético que acorta su vida útil, Batty gasta la película en busca de una forma de extender su vida, aplastando el cráneo del CEO cuya compañía lo creó. Al final de la película, Batty y Deckard se enfrentan en una azotea bajo la lluvia torrencial, momento en el que Batty, su vida llegando a su fin, da uno de los discursos de despedida más memorables del cine.

No. 9

Ed-209, Robocop (1987)

(Foto de © Orion Pictures)

OCP, la organización policial paramilitar que controla a New Detroit en el Robocop Serie de películas, busca constantemente la próxima generación de aplicación de la policía. Su primer intento es un robot gigante con brazos de ametralladora llamada ED-209. Desafortunadamente, ED no puede seguir instrucciones simples durante una manifestación y termina matando a un oficina de oficinas de manera cómica, lo que lleva a OCP a avanzar en su próximo proyecto, un cyborg llamado Robocop, interpretado por el mencionado Peter Weller. Por supuesto, como Robocop es parte humano, tiene libre albedrío, y eventualmente ED-209 se desatará contra él. No va bien para ED-209.

No. 10

Mechagodzilla, el Godzilla Franquicia

(Foto de © Tristar Pictures cortesía de la colección Everett)

Originalmente enviado por extraterrestres desde el espacio exterior para luchar contra Godzilla, la réplica completamente mecánica del lagarto gigante se creó en 1974 para la película. Godzilla vs. Mechagodzilla. Una de las principales nemas de Godzilla, esta bestia robótica ha aparecido docenas más en películas de Godzilla desde entonces, más recientemente en 2021 Godzilla vs. Kong. En esa película, Mechagodzilla es una creación humana, construida por corporaciones para someter a Godzilla y afectar su reinado de destrucción. La mayoría de las veces, nuestra réplica inferior de Godzilla no compara lo real durante mucho tiempo, pero sigue siendo un villano de franquicia icónico para el kaiju radiactivo favorito de todos.

No. 11

Ultron, Avengers: Age of Ultron (2015)

Quizás la mayor locura de los Vengadores y una personificación de su arrogancia, Ultron es una creación conjunta de genios residente Bruce Banner y Tony Stark, inicialmente diseñada como la mejor inteligencia artificial para ayudar a toda la humanidad. Como es un tema en ejecución en esta lista de robots malos, Ultron finalmente se actualiza lo suficiente y decide que los seres humanos son superfluos a sus planes. Es solo por la creación de un segundo ser de Android, visión, y la ayuda de la piedra del alma incrustada en su frente, que Ultron se destruye para siempre, pero no antes de que esencialmente destruya una ciudad entera al levantarla en un intento de terminar la vida en la tierra.

No. 12

General grave, Star Wars: Episodio III – Revenge of the Sith (2005)

(Foto de © 20th Century Fox Film Corp.)

¿Qué es más genial que un villano cibernético de cuatro brazos que puede enfrentarse cara a cara con un Jedi? ¡Uno que recoge los sables de luz de los enemigos caídos y los usa en combate, por supuesto! Primero apareciendo en el genddy Tartakovsky hecho Star Wars: clon wars Serie animada, Guievous está gravemente herido por Mace Windu durante esa historia y pasa su aparición en acción en vivo en Venganza de los Sith tos y más débil como resultado. Finalmente traicionado por Darth Sidious, Generoso es asesinado en la batalla por Obi-Wan Kenobi. Se pueden ver más exploits de graves en el Star Wars: The Clone Wars Serie animada que siguió a la película.

No. 13

Gort, El día en que la tierra se detuvo (1951)

(Foto de © 20th Century Fox Film Corp.)

Posiblemente uno de los primeros robots aterradores en todo el cine, Gort es el protector robótico y el sirviente de Klaatu, el primer visitante alienígena a la Tierra en El día en que la tierra se detuvo. Aterrador más por su potencial De lo que realmente hace en la película, Gort parece tener un poder ilimitado, ya que hace que Klaatu vuelva a la vida después de que lo matan a muerte por el ejército de Estados Unidos. Aprendemos al final de la película que existe todo un ejército de Gorts invencibles, y si la humanidad no correge sus tendencias violentas, todo el planeta será borrado por ellos. La nueva versión de 2008 de la película protagonizada por Keanu Reeves como Klaatu es un poco más explícita para exhibir las capacidades de Gort, pero el original de 1951, en sí mismo, en base a una historia corta, sigue siendo una historia de advertencia escalofriante.

No. 14

Samantha Pringle, Amigo mortal (1986)

Es la película de Wes Craven casi nadie recuerda. Un precursor claro para M3gan, Amigo mortal está protagonizada por Kristy Swanson como Samantha Pringle, la vecina de al lado de un joven genio robótico llamado Paul. Cuando Samantha es brindada por un asalto por su padre abusivo, Paul la revive con el microchip de control de su mayor invención robot. Por supuesto, las cosas no salen exactamente como se planea; Los movimientos de Samantha son jerios y robóticos, y es extremadamente protectora de Paul en un grado peligroso y asesino. ¿Suena familiar? Esta película sangrienta es mejor conocida por una escena horrible en la que Samantha mata a la vecina gruñona Elvira (Los Goonies‘Anne Ramsey) con un baloncesto en la cara.

No. 15

M3GAN, M3gan (2022) y M3GAN 2.0 (2025)

La primera M3gan La película fue malvadamente divertida y altamente satírica. En él, una compañía de juguetes de Seattle crea un robot prototipo avanzado, que se prueba como una consejera de duelo para una niña llamada Cady después de que sus padres son asesinados en un accidente automovilístico. Por supuesto, la Sentient M3Gan se ha imprimido en Cady y es muy protectora con ella, primero arremetiendo contra el perro de un vecino, luego un acosador en un campamento de verano y finalmente la madre adoptiva de Cady. Finalmente está destruida, o eso pensamos; En la secuela, M3GAN se reactiva para eliminar una IA aún más aterradora.

¿Cubrimos tu robot asesino favorito de las películas? Si no, ¡háganoslo saber en los comentarios!

