Athina Rachel Tsangari: 'Se trata de lo fácil que ...

El juguetón surrealismo del escritor/director griego Athina Rachel Tsangari’s 2012 segunda característica, Atenbergla llevó al mapa de los cineastas para ver, al tiempo que proporciona un curioso punto de partida para un viaje que ha realizado una sátira encendida (2015‘s Caballero), comedia doméstica de pantalla pequeña (2019‘s Trigonometríahecho para el BBC), y más recientemente, la épica histórica existencial (2024‘s Cosecha), adaptado del 2013 novela de Jim Crace y protagonizada por Caleb Landry Jones.

LWLIES: Como alguien de Grecia, ¿alguna vez fue consciente de una perspectiva externa sobre el material de esta novela?

Tsangari: Sentí que era completamente mi historia porque vengo de un largo linaje de agricultores que recientemente perdieron su isla en una carretera. Es como la carretera más grande que conecta el centro de Atenas hasta el norte. Literalmente revisó la tierra ancestral de mi familia. Éramos trabajadores desde que yo tenía cuatro años. Y no importa lo que estemos haciendo en la ciudad en el invierno cuando estamos allí, estábamos 100 por ciento adoctrinado en las artes de la tierra. Entonces sí, fue muy personal. Y también, vivo en una frontera, una frontera muy pobre con migrantes y trabajadores migrantes en todas partes a mi alrededor. Entonces, este momento histórico particular, hablando sobre la Ley de Cinebro, de alguna manera, creó el primer movimiento de refugiados occidentales registrados.

Todavía Cosecha es político sin ser polémico; No romantiza el mundo que se está perdiendo.

Se trataba más de plantear las preguntas y no dar ninguna respuesta. Y tampoco es juicio sobre el héroe central, la pasividad. Y la gente del pueblo, ¿son inocentes e ingenuos? ¿Es una inocencia prelapsaria, o todos son cómplices en su propia caída? ¿Son pacifistas o son violentos? Ambos, ya sabes. Incluso el fabricante de mapas, ¿ha sido cooptado o es solo un romántico? Se trata de cuán fácilmente el narcisismo de los artistas puede convertirse en una herramienta en manos del poder. Y olvidas que también tiene un impacto en el mundo real; que la gente lo ve como un impacto en el mundo real.

Cuéntanos sobre trabajar con Caleb Landry Jones y construir este personaje extraño, ansioso y pasivo juntos.

Creo que realmente sufrió. Y a veces explotaba. Tuvo que liberar toda esta tensión. Como persona, es tan proactivo. Él tiene mucho respeto por la humanidad. Y tiene un código de honor tan fuerte. En términos de la historia, había tanto en su contra que creo que todo este conflicto, todo este ebullición dentro de él, realmente creó un mundo extraordinario. Y yo diría que está inactivo, pero no es pasivo, porque puedes sentir la tensión dentro de él. Lo ves en su rostro, que quiere hacer algo. Sí, pero siente que no puede, no es su lugar. Sabes, él no está listo para tomar una decisión.

La película se ve absolutamente hermosa, filmada en la película de Sean Price Williams. ¿Cómo funcionó esa colaboración?

Lo primero que hago es una lista de reproducción antes de comenzar a traer imágenes, porque trabaja con la música como una inspiración. Vengo del teatro, así que disparo toda la escena. No me detengo. No hacemos cobertura. El hecho de que trabaje con luz natural es perfecto para mí. Y luego también sabe, cuando dispara conmigo, solo va a configurar algunas luces y luego apenas las cambiará. Y vamos a disparar 360 grados. Nadie sabrá cuándo van a estar en cámara. Hay un apretón de manos sagrado entre nosotros. Una relación secreta donde no hablamos. No necesitamos hacerlo.