Extracto de libros: no puede llover todo el tiempo de Alisha Mughal | Características

La sinopsis oficial:

No puede llover todo el tiempo Teje las memorias con críticas cinematográficas en un esfuerzo por precisar El cuervoResonancia cultural.

Un análisis apasionado de la desafortunada película de 1994 protagonizada por el difunto Brandon Lee y su influencia duradera en las películas de acción, el dolor cinematográfico y la masculinidad emocional

Lanzado en 1994, El cuervo Primero se basó en el público gracias a la tragedia bien publicitada que se avecinó por la película: el actor principal Brandon Lee había muerto en el set debido a una pistola de apoyo mal manejada. Pero pronto quedó claro que El cuervo fue más que una acumulación de sus partes trágicas. El famoso crítico Roger Ebert escribió que la actuación de Lee fue “más un logro de pantalla que cualquiera de las películas de su padre, Bruce Lee”.

En No puede llover todo el tiempoAlisha Mughal argumenta que El cuervo ha trascendido la muerte de Brandon Lee al exponer las emociones humanas más desafiantes en toda su gloria oscura, dramática y visceral, tanto que ha generado tres secuelas, una nueva versión y un intenso fandom. Eric, nuestro protagonista en duelo y trasero, nos muestra que no hay solución para la depresión o la pérdida, solo existe nuestro propio trabajo interno y desordenado. Al final de la película, nos damos cuenta de que Eric nos ha presentado una amplia gama de emociones y que la masculinidad no necesita ser dura e impenetrable.

A través de sus recuerdos de buscar consuelo en la película durante su propio período de duelo, Alisha muestra brillantemente que, a pesar de toda su tristeza gótica, El cuervo es, sorprendente y conmovedora, una película sobre redención y esperanza.

Un episodio depresivo comienza como una sensación de hundimiento lento y estable, como ser reducido a pulgada en una tumba. Siento que se construye en el transcurso de un par de días o, a veces, incluso una semana. Me vuelvo irritable y mis estados de ánimo comienzan a volverse pútridos a medida que los pensamientos negativos yacen raíces. A medida que mi cuerpo se cansa, los pensamientos se convierten en un bosque. El episodio se ha establecido.

Cuando era más joven, fui consumido por la lactancia de la tristeza, y muchas veces, casi no lo salí. Ahora estoy tomando medicamentos, lo que no detiene por completo los episodios, pero me permite una eliminación, una distancia desde la cual puedo tomar decisiones para ayudarme a mí mismo. He aprendido que lo único que puedo hacer es dejar que estos episodios se desarrollen, permitirles alcanzar su punto máximo y luego desvanecerse y luego, eventualmente, retroceder. Esto lleva tiempo. A veces veo películas a medida que pasan las horas.

La primera vez que miro El cuervo es durante un episodio depresivo al comienzo del verano. Cumino 29. Desplácese por la plataforma de transmisión de terror Shudder, veo la imagen del cartel de la película una noche vacía. Todavía es ligero, y escucho sonidos que nunca dejan de hacerme sentir como la persona más solitaria del mundo: la gente riendo, los niños que juegan. Recuerdo vagamente la asociación de la película con algún tipo de catástrofe, que aprendí de la crítica en línea Marya E. Gates hace años. En el estado en el que estoy en mi dormitorio oscuro, me duele los ojos y mi boca sentí que está llena de bolas de algodón, no puedo recordar mucho más sobre la película.

Mientras miro aturdido a la pantalla, mi atención somnolienta está despertada por la asfixia oscuridad del póster manchada de la herida roja de un título: es un negro pesado aliviado solo por el nombre del actor principal y una luz de color blanco gris, como una puerta que acaba de abrir en algo magnífico. “Believe en los ángeles”, aconseja el lema de la película, enmarcado a la luz. En el umbral, una figura pequeña y amenazante es visible como si estuviera en alivio, sus brazos cuelgan cuando una oración se interrumpió, flexionada a sus lados, lo que lo hace parecer una pantera a punto de saltar, es tan oscuro como el negro aterciopelado en el cuerpo del cartel. Está caminando hacia el espectador, perennemente. Es una imagen malhumorada, siniestra y gótica, y, en esta noche vacía, complementa mi interior melancólico, así que presiono el juego.

Un horror me supera. Veo a Eric Draven de Brandon Lee yacía muerto en la calle después de ser arrojado desde la ventana de su apartamento y luego saliendo de una tumba fangosa momentos después, gritando y gimiendo por el dolor de un renacimiento macabro. Cuando escucho a Eric hablar por primera vez en la película, susurra el nombre de su gato, Gabriel, su voz baja y grave por la tensión de la vida que recientemente se sorprendió, apago la película y llora. No puedo terminarlo. Aún no.

La estatura de Lee, su voz, su cabello soldado de lluvia, todo me recuerda a una persona que estoy tratando de olvidar. “Me duele ver porque te pareces mucho a él”, digo cuando logro verlo unas semanas después, la primera vez en un año. El niño que estaba tratando de olvidar no es exactamente la causa directa de mi tristeza. Son mis propios sentimientos no reconocidos e insoportablemente pesados por él los que me dejan sin estar amargado, lo que luego alimenta la soledad que caracteriza mis episodios depresivos. Todo se vuelve tan terrible, tan enredado, debido a y dentro de mi mente.

Puede parecer anticlimático, aburrido o sin importancia, tal vez incluso antifeminista, decir que mi fascinación con El cuervo fue provocado por primera vez por un hombre al que no me gustó. Pero es la verdad.

Más tarde ese verano, finalmente se me ocurre que él, la persona con cuya pérdida debería poder lidiar, nunca cambiaría de opinión sobre mí. Y es solo en este punto, cuando entiendo que mi esperanza no será suficiente, que tendré que lidiar con la finalidad de su indiferencia hacia mí, que me siento y miro El cuervo en su totalidad.

Y luego lo veo una y otra vez, y otra vez. Todas las noches estoy triste y llorando, todas las noches que me siento tan sola y sin sentido como un pañuelo de encaje perdido en el mar (tanta complejidad elaborada, tanta sensación, todo desperdiciado), lo puse. La primera vez que visito a uno de mis amigos más queridos en San Francisco, la convence para que lo vea conmigo. Es su primera vez. Chupamos gin-gimlets a través de los labios fruncidos, y me vuelvo con los ojos llorosos viendo a Eric Draven girar y cargar, llorar y llorar.

Ahora han pasado dos años, y me he dado cuenta de que me volví El cuervo Muy a menudo ese primer verano porque era una forma de evitar la realidad, una forma de evitar el recuento y el luto y avanzar desde el final de una conexión. La película me permitió cercanía con una persona que estaba lejos y que nunca se acercaría. No estaba muerto, pero esto fue peor, una vez pensé con convicción de autocompasión. Cuando un ser querido muere, al menos tienes la seguridad de que había habido amor. Pero esto, por supuesto, fue una comparación falsa; Objetivamente no es preferible perder a alguien a muerte. Aún así, esa certeza que una vez sentí era profundamente, agradablemente Maudlin, una especie de romanticismo gótico. Como todo lo que amo El cuervo.

Dirigida por Alex Proyas, The Crow se basa en una novela gráfica del mismo nombre de James O’Barr. Fue lanzado en 1994 después de un período de producción tensa asediada por limitaciones de tiempo, retrasos y percances. Los huracanes cayeron a través de la ciudad en miniatura que las proyas habían construido, los miembros de la tripulación sufrieron accidentes y, sobre todo, el actor principal Brandon Lee murió en el set debido a una pistola de apoyo falso, mal cargada y mal manejada. Durante la filmación, frente a tantos accidentes, muchos en el set pensaron que la película estaba maldecida.1 Fue bien recibido por los críticos, y casi todos señalaron la ironía de un actor principal que murió durante la producción por una película sobre un personaje traído de los muertos. Roger Ebert declaró que la actuación de Lee es “más un logro de pantalla que cualquiera de las películas de su padre, Bruce Lee”.2 El consenso crítico sobre Rotten Tomatoes es que la película está “llena de estilo y energía oscura y espeluznante”, y que lleva “un alma en el rendimiento del difunto Brandon Lee”.3

Ganó mucho dinero, se consideró un golpe de durmiente en la taquilla y generó tres secuelas independientes que, sinceramente, son muy terribles. Hoy, la película tiene un seguimiento de culto devoto. En las proyecciones, algunos fanáticos se disfrazan de Eric Draven, pintando sus caras en blanco y negro y colocan sus cuerpos en una gabardina brillante que fluye negro. A veces, adhieren a un accesorio a su hombro en honor al animal talismán que sirve como pastor y guía y conducto espiritual para el alma de Eric. Sin embargo, hay algunos críticos que se preguntan si esta película todavía tendría un seguimiento dedicado si no fuera por la tragedia de la vida real.

La primera vez que vi la película en un teatro, algunos miembros de la audiencia se rieron durante las escenas que, para mí, nunca fueron muy divertidas. En un momento, Eric, después de armarlo con todo tipo de armas en una casa de empeño (donde también recupera el anillo de su prometida muerta), recoge una guitarra eléctrica. La guitarra desconectada gime: sus cuerdas, como Eric lo lleva, vibra, creando un fantasmal boing-oing-oing. Al ver la película con una audiencia, pude ver cómo esa escena, la yuxtaposición de las armas con una guitarra, podría parecer un poco divertida: un hombre a armar por delante de la batalla solo toma las cosas más importantes. ¿Seguramente una guitarra es demasiado extravagante? Pero al mismo tiempo, quería callar a todos. ¿No podrían ver que la guitarra es importante para Eric, un músico, tanto como el anillo? Reír es malinterpretar a Eric, para quien nada es trivial o extravagante, y todo es significativo. La gente se rió de todos modos, y en otros momentos también, cuando las cosas se volvieron un poco torpes y ridículas.

“Las situaciones muy extrañas a menudo son oscuramente divertidas”, dijo el miembro del reparto David Patrick Kelly en una entrevista detrás de escena para El cuervo,4 Reforzando que el humor irónico era decidido y necesario. La película fue reconstruida en circunstancias traumáticas, y esta sobrecarga a veces cómica es fundamental para su espíritu. El cuervo Se trata de un dolor romántico y melancólico como un nervio expuesto, que la película produjo y empuja con la misma curiosidad macabra que nos lleva a presionar un hematoma tierno y también puede hacernos reír en incomodidad o consternación.

En El cuervohay un dolor que es demasiado; Pulsa y brilla con el alma, incluso en y alrededor de tanta muerte, apareciendo en los personajes de manera que critican las expectativas de la lógica. Lo curioso es que, aunque esta pesada oscuridad es fácil de deslizar cuando está triste, no es un reloj fácil precisamente para este peso. El dolor de la película se rebota a través de mí durante cada uno de mis reemplamientos, despertando y acorralando a la superficie todos mis propios recuerdos colmados, que pueden ser, en una especie de paradoja, una celebración de la vida. El dolor es desordenado, las emociones son pegajosas y sangran entre sí. Pero en última instancia, y lo más importante, las lágrimas, el miedo, la risa y el dolor son signos de que somos vivouna verdad que El cuervo es un recordatorio valiente e implacable de.

