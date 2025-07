Revisión de la amistad: el wario para te amo hombre ...

Hacer amigos es difícil. Es aún más difícil como adulto, mientras que los medios lamentan el en curso ​“epidemia de soledad masculina ”, muchos hombres y Las mujeres todavía están considerando con verdades duras reveladas durante la repentina soledad de la pandemia covid. La destrucción de los terceros espacios, ampliando las brechas en el estilo de vida exacerbado por la falta de ingresos disponibles y las horas de trabajo cada vez más insociables, y la creciente incapacidad de separarse de las pantallas ha culminado en una crisis intergeneracional en la que muchos adultos, de dieciocho a ochenta, se están dando cuenta de que simplemente no tienen amigos. El protagonista de Andrew DeYoung’s Amistad Es uno de esos casos: Craig Waterman (Tim Robinson) es una ejecutiva de marketing con una bella esposa (Kate Mara), una casa agradable e hijo adolescente afable (Jack Dylan Grazer) pero ningún círculo social más allá de los ocupantes de su casa, que parecen distantes de él.

Todo esto cambia cuando los sandillas reciben por error un paquete destinado a su nuevo vecino. Craig lo deja y se encuentra con Austin: un guapo y carismático TELEVISOR Weatherman con un sentido de sí mismo totalmente realizado. (Naturalmente, Paul Rudd.) Craig está instantáneamente enamorado, y a pesar de ser el nuevo tipo, es Austin quien le da la bienvenida a su vecino a su vida, mostrándole su colección fósil, compartiendo su amor por la música punk y confía que anhela secretamente hacer el clima de la mañana en lugar de ocupar la tragamonedas de la noche. Nace un bromance: Craig parece cobrar vida, un mejor esposo y padre mientras disfruta de la luz de Austin. Entonces sale a la luz una realidad trágica: Craig no puede colgar.

Este medio estadounidense de mediana edad, que quiere tan desesperadamente ser parte de algo, se mueve fuera de sintonía con sus compañeros. Está asimilado una personalidad (le gustan las películas de Marvel, haciendo chistes groseros a menudo a expensas de su esposa) pero no puede cubrir el nivel de Travis Travis titulado Rot que acecha en su núcleo. Viaja a la humanidad pero no la exhibe. Hay algo profundamente patético en Craig Waterman, pero también algo desafortunadamente cierto. Este es el gran regalo de Robinson como comediante, aquellos familiarizados con su show de bocetos de Netflix Creo que deberías irte Reconocerá su estilo de comedia que induce al cuerpo completo, que es, sin duda, algo así como un gusto adquirido. (Connor O’Malley, una ruptura de culto similar, ofrece al no secuitur más desconcertante y brillante de la película durante su corto cameo en la película). Eso no quiere decir Amistad está golpeando; Craig es un villano completamente común que está absolutamente convencido de que es el buen tipo. A lindo Guy, incluso. Es evidente en la primera escena de la película, donde, durante su grupo de apoyo de sobrevivientes de cáncer, expresa confusión cuando su esposa admite que no ha orgasmiado desde antes del tratamiento. ​“¡Muchos orgasmos aquí! Él declara alegremente.

La misma energía comodín que hizo que la serie de bocetos de Robinson sea un clásico de culto se reduzca a través de Amistad (DeYoung escribió la parte con Robinson en mente). Existe la sensación de que cualquier cosa podría suceder en cualquier momento, una extraña volatilidad peatonal hacia Craig que lo hace tan probable que se guiara en silencio como para explotar de manera espectacular, y la sensación fuera del kilter de que algo esté siendo no del todo bien se ve exacerbado por la puntuación oscilante de Keegan DeWitt, que aumenta la tensión con los arreglos corales más típicos de una película de terror que una comedia. Pero Amistad posiblemente es Una película de terror, evidente en algo más que su puntaje y alta tensión de alambre entre los personajes. El acto insoportable de ser vulnerable con otro ser humano y la incomodidad sudorosa de darse cuenta de un nuevo amigo es un poco apagado son terrores mundanos pero identificables, después de todo.