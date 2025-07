30 minutos en: “Nashville” | MZS

Para esta serie, MZS comienza a escribir en una película elegida y se detiene 30 minutos después. En una película que cumple 50 años este año …

“Nashville” de Robert Altman es un retrato de los Estados Unidos en la víspera del bicentenario, pero a veces parece estar describiendo a los Estados Unidos cincuenta años después. Lo vi en una pantalla grande durante su quincuagésimo aniversario de relanzamiento y fue eliminado nuevamente por su audacia y percepción.

Como es el caso de la mayoría de las películas de Altman, “Nashville” es una pieza de conjunto, con unas dos docenas de personajes recurrentes y casi tantos jugadores flotando. La secuencia de los créditos iniciales imita los anuncios de TV para álbumes de compilación que eran populares en ese momento, con un locutor gritando el nombre de cada artista cuando su cara aparece en la pantalla. La sección introductoria recorta entre actuaciones musicales en dos estudios: la estrella del country-oeste de Jingoísta Hamilton (Henry Gibson) interpretando una canción temática bicentenario que se inclina fuertemente en el disco militar de su familia y el cantante de gospel White Linnea Reese (Lily Tomlin) grabando una canción con los singidores de Jubilea de la Universidad Fisk, una universidad histórica. Estos dos personajes se encuentran entre las muchas creaciones indelebles de la película y son independientes como individuos, pero también comunican la división cultural que separa las facciones que habían estado luchando por el control de la cultura de los Estados Unidos desde la Guerra Civil, y que todavía están luchando hoy. Uno es el ala patriarcal reaccionaria que considera la guerra como un deber sagrado del estado que debe ser apoyado universalmente, y los objetores de alquitrán como traidores o cobardes.

La película se toma su tiempo presentando a todos los otros personajes y organizándolos en torno a un concierto de temática bicentenario que Barbara Jean (Ronnee Blakely), que está haciendo su regreso triunfante a actuar después de sobrevivir lo que fue descrito al público como un accidente quemado, pero en realidad fue un desglose nervioso. Jeff Goldblum tiene uno de sus primeros papeles que llaman la atención como un hippie aparentemente mudo que monta a la ciudad en una gigantesca moto y se lo presenta haciendo trucos de magia en un mostrador en un restaurante. Keith Carradine toca posiblemente el músico más exitoso de The Bunch, un cantante y compositor y Casanova que camina a varios personajes femeninos en el elenco y se encuentra por omisión para convencerlos de que su canción de amor pegadiza “I’m Easy” (escrita e interpretada por Carradine, y el futuro ganador de una mejor canción original Oscar) es en realidad sobre cada uno de ellos.

Altman trabajó a partir de un guión del colaborador habitual de Altman, Joan Tewkesbury, basado en sus observaciones al visitar Nashville como un extraño. En la tradición Altman tradicional, estos terminaron sirviendo como un conjunto de sugerencias que un plan de cerca seguido, aunque quedan algunos elementos centrales, incluida una acumulación en la autopista que causa un atasco de tráfico. Podría argumentar que el reportero de radio inglés visitante (Geraldine Chaplin) que superpone sus propias nociones preconcebidas en la ciudad es un guiño ligeramente satírico a cómo surgió el material fuente.

“Nashville” fue filmado en Nashville y sus alrededores en el verano de 1974, más de un año después de que las últimas tropas de combate estadounidense fueron retiradas de una derrota en Vietnam que destrozó el país políticamente. Este fue también el verano en que el entonces presidente Nixon, cuyas creencias fascistas habían llevado al país al borde de la crisis constitucional, acusó y decidió renunciar en lugar de enfrentar la convicción y la eliminación. (“Si el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal”, Le dijo al entrevistador David Frost.)

El clímax, un enorme concierto que reúne a casi todos los personajes principales juntos, fue filmado en Centennial Park en Nashville el 28 de agosto, veinte días después de que Nixon renunció en Descargue y Gerald Ford, su vicepresidente, lo reemplazó (y lo perdonó controvertido). Pensamos en Estados Unidos alrededor de 2025 como un lugar violento para el centro, con algunas de las brutalidad más impactantes llevadas a cabo por los agentes del estado. Pero así fueron a fines de los años sesenta y principios de los años setenta también en su camino. Hubo bombardeos políticamente motivados; huelgas y protestas que se convirtieron en violencia a través de la mala conducta policial; Asesinatos e intentos de asesinato de funcionarios públicos, y un temor general de que los nuevos horrores acechaban en cada esquina.

Esto afectó el cuerpo político. “Nashville” captura esto. Cursos de agotamiento entumecido a través de cada cuadro de la película, junto con su hedonismo nihilista gemelo. Las personas son adictas al alcohol, las drogas, el sexo, la atención y quizás lo peor de todo, esperanza. Todo es una distracción de la miseria. Un equipo de publicidad para un candidato presidencial de terceros conduce a través de la ciudad en un camión sólido que grita tonterías autocontradictoras. Está en contra del Colegio Electoral, el himno nacional, las compañías petroleras y los abogados que no hacen que no funcionen en el Congreso, pero nunca escuchamos para qué es.

La esposa de Haven Hamilton, Lady Pearl (Barbara Baxley) resume el malestar que definiría la segunda mitad de los años setenta, y que se originó en el derramamiento de sangre y los sueños discontinuos de los años sesenta, cuando se desvanece en un venerado sobre la candidata presidencial demócrata Robert F. Kennedy, uno de los muchos representantes de la esperanza que fueron disparadas durante esa era. “Trabajé para él”, dice ella. “Trabajé aquí, trabajé en todo el país, trabajé en California, en Stockton. Bueno, Bobby vino aquí y habló y él bajó a Memphis e incluso él salió a Stockton California y habló en el tren de Santa Fe en el antiguo depósito de Santa Fe. Oh, él era un hombre hermoso. No era mucho como John, ya sabes, ya que era más intenso. solo asustado “.

La miopía de los personajes de “Nashville” es divertida y conmovedora. Han sido golpeados por la vida y retirados en sí mismos, y parece que los tiempos en sí son en parte responsables. Las fantasías utópicas de los años sesenta fueron golpeadas por elementos retrógrados de la cultura, allanando el camino para la década de 1970, en el que se extinguió el fuego político de la contracultura, dejando solo una rebelión de estilo de vida. Se llamó la década de ME por una razón. La política de resentimiento es todos los personajes, si quieren ser políticos en absoluto. La mayoría no, aparte de desear que el mundo no fuera tan cruel. El personaje de Barbara Harris, Albuquerque, un cantante itinerante, advierte: “Si no vivimos pacíficos, no quedará nada en nuestras tumbas, excepto las botellas de Clorox y las moscas de plástico con puntos rojos sobre ellos”. La canción de cierre, también escrita por Carradine, es un himno acerca de rendirse y revisar, titulada “No me preocupa”. Una de las letras es: “Puedes decir/que no soy libre/pero no me preocupa”.

Esta fue mi primera visualización de Nashville en una pantalla adecuada (todas las otras veces habían estado en video casero o en un aula) y la escala no solo reveló pequeños detalles que nunca había notado, sino que me hizo darme cuenta de que estaba equivocado sobre su punto de vista. El director tiene una reputación como cínico o misántropo. Eso no está bien. Un amigo que vio “Nashville” dijo después que era una película más compasiva de lo que recordaba. Sentí lo mismo.