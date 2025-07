Nuestras mentes han sido colonizadas: Ari Aster en “Eddington” | Entrevistas

Puede ser el momento, o tal vez demasiado pronto, elaborar una película que explore las realidades de vivir durante el verano 2020. Independientemente, el “Eddington” de género y del género del director está aquí, y ofrece la mejor aproximación del único infierno de ese tiempo.

Bristing con Natural Facle, Joaquin Phoenix interpreta a Joe Cross, sheriff de la pintoresca ciudad de Eddington, Nuevo México, que rechazó los mandatos de la máscara y 6 pies que se han convertido en pilares de su ciudad. Escéptico de si el virus existe e igualmente dudoso de si vale la pena causar conflicto entre los residentes de Eddington, un Joe descontento decide postularse para el alcalde contra el titular Ted García (Pedro Pascal). La Ley de Cross coincide con las divisiones que corren desenfrenadas en los Estados Unidos en general, ya que los jóvenes de Eddington comienzan a protestar a raíz del brutal asesinato de George Floyd, que los pone en conflicto con la escasa pero combativa fuerza policial de la ciudad.

“Eddington” actúa como el intento imperfecto e imperfecto de Aster de dar sentido a lo absurdo de la vida hace cinco veranos. Mientras envuelve sus brazos creativos en torno a la alegría política y las tensiones raciales de la época, su alcance puede exceder su alcance, pero eso no es un golpe en la habilidad cinematográfica de Aster tanto como una afirmación que incluso casi media década eliminada del bloqueo, el mundo aún no ha encontrado una forma de procesar adecuadamente el duelo colectivo, el estrangulamiento y la alienación de ese momento. Que el producto final sea divisivamente desordenado es más una característica que un error. Covid, como se presenta aquí, es la fuerza incitante que destrozó cualquier apariencia de unidad en este país, rompiendo el último vínculo con una democracia basada en el consenso de las verdades más fundamentales.

Además, en sus tres primeras películas, “Hereditary”, “Midmommar” y “Beau tienen miedo”, Aster ha explorado cómo la mentalidad capitalista ha infectado nuestros ritmos de dolor. Considere el monólogo de Annie (Toni Collette) en “hereditario”, donde llora el “desperdicio” de la muerte de su hija porque, al menos, no acercó a su familia. En un mundo donde bromea abundar Sobre las formas en que tenemos que “prepararnos para nuestros trabajos de 9-5” porque éramos “demasiado tímidos para bailar en Tiktok en 2020”, como si la interrupción de la pandemia fuera algo que tuvimos que “aprovechar” en lugar de solo sobrevivir, la película es un recordatorio triste de que el nadie estaba equipado para soportar el nivel de la tragada causada por el covid, le permite a la película perfectamente. Cuando la tragedia se vuelve insuperable, a menudo regresamos al pozo del pensamiento capitalista de manera similar “no desperdiciar” nuestro sufrimiento. “Eddington” condena esos valores predeterminados mientras se pregunta si hay una mejor manera de avanzar.

Hablando de las formas en que los personajes de Eddington viven tan próximos entre sí pero no podían ver el mundo de manera más diferente, dijo Aster Rogererebert.com, “Todas estas personas viven en Internet y todos están viendo el mundo a través de estas extrañas e individualizadas ventanas”. De hecho, la preocupación de Aster no es solo que vivimos en un mundo dividido; Hay una escasez de preocupación, y mucho menos curiosidad, sobre intentar reparar la división o aprender del pasado. “Eddington” sirve como un llamado conmovedor y enfático para el compromiso encarnado entre sí, en medio de la tentación de retirarse detrás de una chapa digital.

Antes de una proyección anticipada de la película en The Music Box, Aster saltó por teléfono durante unos minutos para discutir su interés prevaleciente en las muñecas a lo largo de su filmografía, las formas en que la música popular precede a los momentos de violencia en sus proyectos y cómo las películas, a pesar de las pantallas, puede ser lo que nos ayudan a aprender a reconectarnos.

Esta conversación ha sido editada y condensada para mayor claridad. Esta entrevista contiene spoilers leves de “Eddington”.

Para regresar un poco a tiempo: sé que habías jugado con la idea de hacer un oeste para tu debut, unos ocho años antes de que hicieras “hereditario”. Sin embargo, ver “Eddington” en su forma final, es difícil para mí creer que una versión de esta historia podría haber existido ya que las provocaciones y preguntas son tan específicas.

Para ser honesto, la versión original de esto no fue la más interesante. Crecí en Nuevo México, y mi familia todavía vive allí. Durante mucho tiempo, siempre quise hacer una historia establecida allí, y había escrito algo que era algo que era sobre dos locales enemistados. Sin embargo, perdí interés en él después de no poder hacerlo, y luego a principios del verano de 2020, cuando escribía esta historia, me di cuenta de que la estructura básica de ese antiguo guión, con su énfasis en el silo de las comunidades y el colapso de la comunicación, sería un tipo de marco decente para una película sobre Covid. El personaje de Joaquín, incluso su guardarropa, está inspirado en uno de los sheriff que entrevisté en preparación para este proyecto.

En la nota de completar un marco, pueblas tus películas con personajes que buscan embarcaciones para albergar su dolor. Hubo muñecas en “Hereditary”, y también Louise de Emma Stone, que interpreta a la esposa de Joe, usa muñecas para hacer frente al trauma en “Eddington”. ¿Qué te lleva a muñecas y figuras como medios y sifones?

Me gustan las muñecas, diseñé las que ves en “Eddington”, y encuentro esa artesanía bastante divertida. Tenía sentido incluirlos en “Eddington” porque Joe no tiene acceso a Louise en la película. Debido a que la audiencia está alineada con Joe, también no tenemos acceso a ella que quisiéramos o necesitemos comprenderla completamente. Para mí, gran parte de su historia y el trauma que está procesando y tratando de trabajar son evidentes en el arte que está haciendo.

Veo a Louise como alguien que probablemente fue atendido por la terapia de arte en cierto punto de su vida, y es alguien que tiene antecedentes de abuso, y esas experiencias la han dejado confundida. En el transcurso de la película, encontramos que está siendo manipulada por el personaje de Austin Butler, lo que agrega otra capa a sus intentos de procesar. Sin embargo, en última instancia, su obra de arte era una forma de pintar una imagen de su ser interior, desde sus emociones hasta su imaginación, dado que es alguien que es alejado de nosotros.

Los teléfonos en esta película, pero también escriben grandes, actúan como un hogar para los peores impulsos e intentos de la humanidad para procesar la aflicción. Tal vez deberíamos cambiar a la fabricación de muñecas.

Bueno, intenté no juzgar a ninguno de los personajes. En todo caso, estaba tratando de retroceder lo más lejos que pude y proporcionar la imagen más amplia posible del paisaje. No me refiero solo al paisaje físico de la ciudad, sino también una sensación del sentido ideológico de la comunidad. Todas estas personas viven en Internet, y todos están viendo el mundo a través de estas extrañas e individualizadas ventanas.

Hablando de Internet, en Cannes, Austin Butler compartido Que en las primeras discusiones con usted, se acercó a interpretar al líder de culto, Vernon, como si fuera “la encarnación de Internet”. No me pierde que este idioma religioso se injertue en este sustituto de Internet, que se correlaciona de alguna manera con su reflejo de cómo intensidad En AI, hable de ello como si fuera un dios. ¿Era eso un paralelo intencional?

Vernon es una figura de Pied Piper. Es alguien que ve lo que está sucediendo, especialmente en Estados Unidos, y está capitalizando; No se sabe lo sincero que es. He hablado con algunas personas que vieron la película, y lo vieron como sincero, lo que me pareció muy interesante. Pero él es alguien que, de alguna manera, recoge a las personas. Louise es alguien que tiene una historia muy fea, y le está proporcionando respuestas. Realmente, al final, es un vendedor, y es bueno.

Muy parecido a un predicador itinerante en algunos aspectos. Noté cómo Katy Perry “Fuego artificial“Aquí operaba de manera similar a ningún género”Martillo“Y Modeselektor’s”Lado oscuro del sol“En que estas canciones no solo evocan la interioridad torturada de sus protagonistas, sino que a menudo preceden a los momentos de violencia.

Es divertido porque la primera canción que usamos allí fue Jay-Z y Alicia Keys “”Estado mental del imperio. ” Eso realmente me hizo reír, dado que es un himno de Nueva York que se juega en esta fiesta de recaudación de fondos en esta pequeña ciudad de Nuevo México.

No pudimos asegurar los derechos, y realmente No esperaba porque es una canción tan grande, pero luego pasamos mucho tiempo experimentando con diferentes canciones en esa escena, y “Firework” simplemente encajaba.

No lo sabía después de todos mis años de escucharlo, pero Perry estaba inspiradoen parte, por “On the Road” de Jack Kerouac para esa canción. “Firework” es tan americana como “Eddington”.

Es interesante. No lo sabía. Al final, solo estaba tratando de encontrar una canción que se sintiera emblemática de la cultura y sonaba como la música pop estadounidense en este momento, que, como género, tiene un sonido que no ha cambiado en mucho tiempo. Es una gran canción, y evolucionó perfectamente con la escena. Es una canción que es muy pesada en el bajo, y fue importante porque arrancamos el bajo en esa escena para que lo sientas en tu pecho y en tu estómago. Cuando empujas el bajo en esa canción, lo hace mareado, lo que funcionó para mis propósitos.

Espero que la banda sonora oficial venga con el remix de “Firework”. Tienes citado Nietzsche, y cómo vivimos en un momento en que la sobresaturación de nuestra historia conduce a un espectatorismo separado en lugar de un compromiso real. ¿Dónde ve el papel del cine como una forma de ayudar a las personas a comprometerse entre sí?

Aprecio eso. Hay muchas películas, más en el lado de la tienda, que fomentan un retiro de la realidad. Incluso pensando en las redes sociales, está diseñado para un tipo de consumo disociado. Hollywood siempre ha sido sobre el escapismo, y creo en el escapismo; Espero que mis películas sean divertidas y agradables, y no solo tengan ganas de trabajar.

Pensando en lo que dijo Roger Ebert sobre las películas que son máquinas de empatía, el medio del cine puede ser una forma de fomentar un compromiso más intencional que la forma en que podría hacer algo como los Doomscrolling.

La cuestión es que no veo las películas como el problema, por esas razones que describiste. I Vea algo insidioso sobre la forma en que funcionan las redes sociales, y en la forma en que te mantiene aislado de tus vecinos, y la forma en que funciona como una cámara de eco. Las razones de este sistema no son particularmente siniestras, pero los resultados lo son. Las redes sociales se trata de mantener su compromiso y atención, así es como se gana el dinero. Nuestras mentes han sido algo colonizadas, y así, en todo caso, parte de hacer “Eddington” se trataba de subrayar cuán divididas son todas estas personas y cuán artificial es el proceso de conectarse a través de la pantalla. También se trata de cómo lo virtual tiende a hacer que la realidad sea más falsa. Esto es lo que significa ser una gente que vive en Internet.

Lo que estás diciendo me recuerda de alguna manera el final de una película que produjiste: Kristoffer Borgli ‘s “Escenario de ensueño“, Donde nuestros mismos sueños se invaden con anuncios no marcables; existe la sensación de que una vez que comercializamos ese espacio, podemos estar más aislados en nuestro sueño.

Sí … esa es nuestra situación en este momento. Creo que cualquier película que intente lograr cualquier tipo de realismo moderno tiene que lidiar con nuestra división y cómo esos vacíos solo se están ampliando.

“Eddington” se abre en los cines el 18 de julio desde A24.