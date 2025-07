KVIFF 2025: Sand City, el visitante, mejor volverse loco en la naturaleza | Festivales y premios

Siempre es sorprendente, al ver películas de todo el mundo en un festival tan diverso como el 59º Festival Internacional Karlovy Vary de este año, cuán fuertes comienzan a surgir paralelos temáticos.

Entre la competencia principal del festival, con 12 estrenos de película de largometrajes que compiten por el prestigioso Globe Crystal Globe, y su sección proxima de la barra lateral, dedicada a obras audaces de los cineastas emergentes y los autores establecidos, hubo una gran cantidad de películas que reflejaban las relaciones secretas entre las personas en busca de significado y los lugares que se encuentran.

Una fortaleza de un festival internacional radica en cómo brinda a los asistentes un pasaporte para ver el mundo y las películas en este despacho,“Sand City” ganador del Gran Premio de la Sección Proxima; “El visitante” que ganó al mejor director ex-Aqueo en la competencia Crystal Globe; y “Mejor volverse loco en la naturaleza” que finalmente ganó el Gran Premio en la competencia Crystal Globe, que se dirigió lejos, desde la ciudad de Dhaka, barrido por la arena de Dhaka, hasta la costa báltica y del mazos boscoso de Šumava en la República Checa. Sin embargo, en las tres películas, el enfoque no es un mero turismo, sino un tipo de cartografía emocional más rica, dilucidar los mundos internos informados por la experiencia individual de ubicaciones y paisajes.

Mahde Hasan es suavemente seductor “Sand City” que compitió en Proxima, sigue a dos extraños en la ciudad densamente poblada de Dhaka, cuyos caminos se cruzan solo momentáneamente pero cuyas vidas están inextricablemente vinculadas de manera más profunda y existencial. En la expansión vagamente post-apocalíptica de Dhaka, la arena está siempre presente, girando con polvo superficial en el aire contaminado y arraigado dentro del rápido desarrollo urbano. Las citas de apertura de William Blake (“ver un mundo en un grano de arena”) y TS Eliot (“Estos fragmentos que he apuntalado contra mis ruinas”) deletrean la idea central de la película: que la arena misma da forma a las realidades, deseos y destinos de personas que buscan permanencia en un lugar impermanente, ciudadanos aún en busca de una ciudad.

Contar historias paralelas y optar por un estilo de repuesto engañosamente que gestica en innumerables posibilidades de superposición entre los dos, pero deja estos en gran medida no realizados, “Sand City” se mueve de un lado a otro entre Emma (Victoria Chakma), una mujer de un grupo de minorías étnicas en Dhaka y Hasan (Mostafa Monwar), un hombre que pertenece a la población de la mayoría a la mayoría de la población. Hundido en rutinas diarias que no ofrecen un respiro de su soledad y desolación, ambos personajes han comenzado a robar arena. Mientras conduce su scooter a casa desde una oficina indescriptible, Emma se reúne lo suficiente para la bandeja de basura de su gato. Al mismo tiempo, Hasan, que trabaja cada día en una fábrica de vidrio, dim para robar suficiente arena y equipo de sílice de su lugar de trabajo para hacer su propio vaso, con la idea de eventualmente comenzar un negocio.

Para los dos, Sand es un elemento fundamental de la vida en Dhaka, alimentando la construcción de la ciudad y al mismo tiempo refleja su transiencia, mientras se desliza a través de sus manos mientras se extienden para comprenderla. Cuando Emma encuentra el dedo cortado de una mujer en la arena, su uña pintada de rojo, está paralizada por el misterio de quién era y qué delincuente el destino le sucedió; Se convierte en una especie de recuerdo o talismán, el vestigio de otro alma perdida. A medida que Hasan se vuelve descarado en sus esfuerzos por derretir la arena en vidrio para su ganancia empresarial, en otros lugares, corre el riesgo de inseguridad laboral y quizás más.

Envuelto en sombras y cubierto de smog, “Sand City” encuentra momentos de belleza brillante en la melancolía crepuscular de Dhaka, las imágenes ricamente táctiles y cuidadosamente compuestas de la película cayeron lentamente como tantos fragmentos de vidrio en un caleidoscopio. Filmada por el talentoso director de fotografía Mathieu Giombini (“Lingui: The Sacred Bonds”), esta película hipnótica acumula un sentido abrumador del estado de ánimo y la textura, su atmósfera espectral de anomia y alienación persiste incluso cuando sus granos de narración fulguantes comienzan a volar en el viento.

Hasan cita a Pedro Costa y David Lynch como influencias conscientes, pero, como los críticos en el terreno en Karlovy Vary comenzaron a volar sobre esta sección proxima destacada, un colega lo comparó más acertadamente con obras tempranas de Tsai Ming-Liang, cuyas evocaciones supusas de la deriva urbana han sido similares de manera similares y sensible a los espacios y privados, en el que se forman a los strift a los que se producen.

Un sentido similar de soledad, y, ciertamente, la influencia de Tsai, sobresalta Vytautas Katkus ‘ “El visitante” Un debut como director de características que compitió por el Crystal Globe en la principal competencia de Karlovy Vary. Pero lo que aila el protagonista Danielius (Darius Šilėnas) cuando regresa a su lituania natal después de una larga ausencia es menos anhelante de dejar raíces que su opuesto: una aceptación tranquila de que no puedes volver a casa. Un nuevo padre en Noruega, ha viajado de regreso a la pequeña ciudad turística donde fue criado, luego de la muerte de su padre un año antes, con un objetivo claro en mente: vender la casa de sus padres, renunciando a este reclamo a un lugar que hace mucho tiempo quedó atrás. Dirigir los lazos no tomará mucho, Danielius parece pensar, por lo que es una sorpresa cuando decide extender su estadía.

Explorando la costa báltica, encontrando a los lugareños que solía conocer, este extraño en una tierra familiar deambula por su entorno como si fuera un paciente despertado de coma, recuperando recuerdos en todas partes que debe reconciliar con las emociones que estas circunstancias cambiadas ahora ahora provocan de él. Hay una profunda tristeza en su peregrinación, pero Danielius también parece encontrar consuelo al revisar a la comunidad que lo crió, rastreando un mapa interno de los lugares que lo formaron de una manera de que nunca había sido completamente consciente.

Katkus, un cineasto consumado en Lituania, que también coescribió el guión con Marija Kavtaradze (“lento”), aporta una sensibilidad suave y contemplativa al “visitante”, que se desarrolla en tomas artísticas de personas que se mueven a través de espacios hasta que comienzan silenciosamente a habitarlos. A menudo, parece que Katkus simplemente está trayendo su cámara con él en un largo paseo por un área que conoce íntimamente, llegando a descansar en lo que captura su interés o atrae una sensación profundamente enterrada de nuevo a la superficie. Danielius ha regresado a esta región en el lento cierre de su temporada de verano, y la sensación de que una ciudad turística se vacíe ante sus ojos es uno que más sabía ahora, tal vez culpable, que tiene razones para identificarse con los turistas y los lugareños.

Paradójicamente, mientras Danielius navega por la inevitabilidad de su partida de este lugar, nuestra afinidad por las personas que viven allí comienza a profundizarse. Dos posibles compradores vienen a mirar el piso, luego preguntan si pueden quedarse un rato; Es importante, dice uno, tomarse el tiempo antes de tomar una decisión que informe la forma de las cosas por venir, y Danielius está de acuerdo en que pueden vivir allí con él hasta que el lugar comience a sentirse como en casa. Un encuentro con Vismante (Vismantė Ruzgaitė), un vecino que sale a su perro, lo lleva a golpear una amistad con su padre (Arvydas Dapšys), siguiéndolo como una sombra a través del bosque, contento a ser llevado en una dirección en lugar de caminar sin rumbo por sí mismo.

“El visitante” se reduce a los momentos tranquilos de estos personajes que lloran en la naturaleza, se duermen en la playa, llevan a cabo conversaciones en un bar de karaoke vacante mientras se cae la noche a su alrededor. La tristeza melancólica de la película se vuelve divertida y peculiar a medida que Danielius intenta existir durante un tiempo fuera de su vida junto con las personas que realmente viven la suya, incluso registrándose para permanecer en un hotel “con la opción de extenderse”, aún incapaz de dejarlo ir, al menos hasta que ha vivido en este lugar lo suficiente como para sentirlo nuevamente en sus huesos.

“Mejor volverse loco en la naturaleza” También se trata de las relaciones sagradas entre las personas y el lugar, aunque el enfoque documental de Miro Remo para invitar a su audiencia a la vida poco convencional de los ermitados gemelos que viven profundamente en los bosques Šumavan de la República Checa hace que el retrato entrañablemente es difícil, cálido y entendimiento.

La película de Remo, que ganó el Gran Premio de la competencia Crystal Globe de Karlovy Vary, es menos un relato biográfico de František y Ondřej Klišík, los hermanos idénticos en sus sesenta que han pasado toda su vida en la misma pequeña aldea cercana a los Boros del Sur de Checia con Austria y Alemania, y que raramente parecen abandonar el aficionado a la granja de Checia. Los hermanos ocasionalmente traían a las mujeres de vuelta a su morada de destartalada y, por lo tanto, erigieron una partición para darse al menos la apariencia de la privacidad. Pero esos días han pasado desde hace mucho tiempo debido a su relación inusualmente cercana; Las mujeres, tarde o temprano, parecían darse cuenta de que “separar los gemelos es como romper un espejo”, nos dijeron.

Calvo y cañado, con barbas que salen como nubes de Nimbus, los gemelos solo se cuentan fácilmente porque František, que se refiere a sí mismo como Franta y su hermano como Ondra, los brazos años antes en un accidente de aserradero. Este detalle se enfoca, con una pizca de realismo mágico, a través de una voz en off atribuido a Nandy, un toro majestuoso. La intimidad del vínculo de los gemelos con sus animales, ya sea la vaca, masticando la barba de Ondra o el perro fiel que siempre está corriendo de un lado a otro entre ellos, se siente como una parte crucial de lo que ilumina y sostiene su existencia excéntrica.

Los gemelos pasan sus días en reclusión mutua, ya sea beber, fumar o participar en la lucha contra los brazos, y comparten un apetito voraz por las reflexiones filosóficas, reflexionando sobre los ciclos de muerte y la vida con la grandilocuencia de un poeta. Ya sea paseando por bosques primitivos o nadando en lagos glaciales, estos crujientes cascarrabias a menudo prefieren deambular desnudos, en su forma más cómoda, expuesta a los elementos.

Un cineasta eslovaco, Remo y su tripulación pasaron 60 días con los gemelos durante un período de cinco años, aunque “Better Go Mad in the Wild” se inspiró antes de que una historia dentro de un libro del mismo nombre por el periodista y autor checo Aleš Palán, que había viajado a la región para relatar las vidas de Hermits viviendo de la sociedad. El libro ofrece más información sobre cómo llegó a ser, aunque REMO incluye imágenes de archivo que eventualmente aclaran que los gemelos jugaron un papel en la revolución del terciopelo, folletos para movilizar el apoyo contra el régimen comunista, e incluso fueron decorados para sus acciones durante este período.

Sin embargo, en su mayor parte, la película de Remo mantiene esta historia fuera de cuadro, prefiriendo en lugar de lujo en las cualidades bucólicas, absurdas y a veces melancólicas del estilo de vida alternativo de los Mellizos, escuchando su simple sabiduría y observando su comportamiento rambonio con clara fascinación. “Mejor volverse loco en la naturaleza”, en consecuencia, se convierte en un tipo popular y conmovedor de cuento popular regional, evocando pequeños momentos de magia al reducir la velocidad durante el tiempo suficiente para notar todos los detalles de dos exteriores nacidos que convirtieron la naturaleza en su propio santuario privado.