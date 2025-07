Sé lo que hiciste las primeras críticas del verano pasado: ven por la nostalgia, quédate por los asesinatos de Gory

Casi 30 años después del lanzamiento del original, Sé lo que hiciste el verano pasado Obtiene una secuela heredada con el mismo nombre, y las primeras críticas han llegado en línea. La nueva película, que técnicamente es la cuarta entrega de la franquicia de terror después de una secuela independiente de 2006, trae estrellas Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. junto con un elenco de personajes de próxima generación aterrorizados por el pescador. El 2025 Sé lo que hiciste el verano pasado algunos están siendo elogiados por algunos como un retroceso meta-humedad, mientras que otros son críticos por su falta de originalidad y sus valiosos sustos.

Esto es lo que dicen los críticos sobre Sé lo que hiciste el verano pasado:

(Foto de © Sony Pictures Entertainment)

No hay nuevos temas interesantes agregados a la ecuación, lo cual es particularmente decepcionante, ya que a menudo es donde las secuelas heredadas como esta prosperan. – Sean Boelman, Fandomwire

Me sorprende en mi mente como uno de los peores intentos de revitalizar una franquicia muerta en la memoria reciente porque la marca en general existe en la lista C canónica. – Tyler Taing, discutiendo películas

No es tan inteligente como cree que es; Ikwydls Solo está tratando de presentar los típicos temas de secuelas heredados con suficiente estupidez e ironía para que pueda engañar a alguien para que piense que hay algo más profundo. – Tyler Taing, discutiendo películas

Robinson encuentra una manera de hacer que su intento no sea exactamente necesario pero sin pretensiones lo suficientemente placentero como para que eso no importe realmente. – Benjamin Lee, guardián

Robinson parece que servirá un plato familiar, pero no está interesada en que tenga la misma manera, por lo que cuando gira en la receta, independientemente de cómo reaccione su paladar, no puede negar que el regusto se demorará mucho contigo.

– Peter Gray, The AU Review