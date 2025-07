Conoce a los escritores: Cortlyn Kelly | Características

Nota del editor: para darle la oportunidad de conocer mejor a nuestros escritores, les hemos pedido que respondan a algunas preguntas. Aquí está Cortlyn Kelly. Lea su trabajo aquí.

1. ¿Dónde creciste y cómo era?

Rociando entre Chicago y Wisconsin, mi educación siempre fue bastante medio al medio oeste: mucho queso, muchas “opas” y muy centrados en los deportes. Las películas siempre han sido un elemento básico para mi familia; Marcus Cinemas y The Lake Theatre en Oak Park, IL, fueron nuestros pilares. Aunque fui un atleta competitivo durante la mayor parte de mi vida, la educación y las artes fueron fuertemente frecuentes en mi educación, listas de visitas al museo, sin importar dónde estuviéramos. Como hijo único, toda la atención estaba sobre mí; Fue genial ser tan genuinamente apoyado, y la presión también me enseñó cómo trabajar duro para lo que quiero.

2. ¿Alguien más en su familia estaba en películas? Si es así, ¿qué efecto tuvieron en sus gustos de películas?

Absolutamente. Si bien no se referirían a sí mismos como cinéfilos, mis abuelos maternos están muy interesados en las películas. Mi Bompa (abuelo) a menudo me interroga sobre muchas películas de los años 50 que aún no he visto, y mi querida Nana instituyó noches de películas navideñas desde una edad temprana. Al crecer, fui uno de los niños mimados que tenía el privilegio de tener un televisor en mi habitación, y siempre tuvimos una película en la televisión de nuestra familia.

3. ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto y qué impresión le causó?

Mi primer recuerdo vívido en el cine fue con mi padre para “The Incredibles”. Derramé mi buncha Crunch por todo el piso, y él me dijo explícitamente que no obtendría otra caja. La película todavía era fenomenal, y desafortunadamente, hasta el día de hoy, todavía soy un comedor bastante desordenado.

4. ¿Cuál es la primera película que te hizo pensar: “Oye, algunas personas hicieron esto. No solo existió? Hay una personalidad humana detrás de esto”.

“La La Land” fue la primera película que vi sola en los cines. Tenía 18 años y, como se mencionó, ser un hijo único me empujó a hacer mucho, solo, desde una edad temprana. Si bien la película puede ser cursi para algunos debido al fiasco de los Oscar, nunca olvidaré lo deslumbrante y soñador que me hizo sentir. Y al no haber sabido que era un musical, era evidente a partir de la secuencia de apertura que esto era realmente una producción y un gran esfuerzo de todos los involucrados. Era la primera vez que realmente experimentaba una partitura que tenía un impacto significativo en mis emociones, y hasta el día de hoy, la canción temática de Mia y Sebastian me arrulla para dormir todas las noches. Antes de esto, recuerdo que mi padre me mostró “Hotel Ruanda” a una edad temprana, y esa fue la primera vez que entendí que hay realidades que nunca podría vivir pero que aún puedo saber de manera íntima debido a las películas.

5. ¿Cuál es la primera película de la que saliste?

Cuando estaba en la escuela secundaria, mis amigos y yo salimos de “One Day” (2011). En ese momento estábamos tan angustiados, y años después, me di cuenta de que lo veía en su totalidad. No he salido de una película desde entonces.

6. ¿Cuál es la película más divertida que has visto?

Es fácil hacerme reír. No estoy seguro de que estas películas sean las más divertidas, pero son las que puedo citar repetidamente y aún río tan duro como la primera vez: “21 Jump Street”, “Easy A” y “Hitch”.

7. ¿Cuál es la película más triste que has visto?

Creo que “Bridge to Terabithia” o “Seven Pounds” fueron las primeras películas que me hacían llorar como un bebé. Otras películas que han dejado un agujero en mi corazón serían: “Still Alice”, “Dead Poets Society” y la serie de Netflix “When Theye Thates Us”.

8. ¿Cuál es la película más aterradora que has visto?

Para mantenerlo real, salto un poco cuando el sonido se vuelve demasiado fuerte, por lo que mi barómetro para asustarse es bastante bajo. Mi equipo de softball de la escuela secundaria y yo veríamos películas como “The Collector” y “Sinister”, y cualquier cosa que involucre posesión de diablo me vaya a atrapar. “The Lovely Bones” también se quedó en mi psique durante mucho tiempo; Comencé a caminar a casa desde la escuela un poco más rápido.

9. ¿Cuál es la película más romántica que has visto?

El romance es quizás mi género favorito; Encuentro muchas películas románticas incluso si no se clasifican formalmente como tales. “Moneyball”, “In The Mood for Love”, “Lover’s Rock”, “The Age of Innocence” y “Love Jones”. Una subtrama romántica a veces no tiene sentido en algunas películas, pero la exploración del amor nunca es un desperdicio para mí.

10. ¿Cuál es el primer programa de televisión que viste que te hizo pensar que la televisión podría ser más que entretenimiento?

Siempre he segmentado series de televisión como una visualización más causal o tener un propósito informativo: crecí con las noticias, SportsCenter y, a veces, David Letterman cuando me quedaba en mi Nana. Supongo que siempre fue más que entretenimiento, pero no fue hasta el modelo de atracones de Netflix que comencé a ver programas más en serio, para el entretenimiento, como “The Blacklist”, “Cómo alejarse con el asesinato” y “Gilmore Girls”. Mi serie más recompensada incluye “The Last Dance”, “Broad City”, “The L Word” y “Sex and the City”.

11. ¿En qué libro piensas o revisas más?

Los libros que me han impresionado en los últimos seis meses incluyen Yo que nunca he conocido a los hombresy Madonna en un abrigo de piel. Todavía no tengo mi nicho en crítica cinematográfica, pero me intereso especial en las adaptaciones cinematográficas. Algunos de mis libros favoritos para ser adaptados son “¿Los androides sueñan con ovejas eléctricas?” Dune: Mesías, El cuadernoy Diablo con un vestido azul.

12. ¿Qué álbum o artista de grabación ha escuchado más y por qué?

Según mis estadísticas de Spotify, Beyoncé y Future dominan mis horas de escucha. Un álbum (o algunos) que me pueden atrapar a menudo: RENACIMIENTO, Cuando llego a casa, Corazones de plástico, buen niño maad city, CINE, Descubrimientoy Arma de mamá.

Creo firmemente en los álbumes como una forma de arte, especialmente ahora más que nunca en la era de los fragmentos y las picaduras de sonido. Lo que me hace volver a cada uno de estos es su sentido de una historia completa, transiciones suaves, y puede hacer que cantar o bailar, junto con toda mi alma.

13. ¿Hay una película que creas que es genial, poderosa o perfecta, pero que nunca quieres volver especialmente a ver y por qué?

Una pregunta tan buena pero difícil. Mi visualización más reciente del relevado “interestelar” en 70 mm IMAX fue tan especial que no estoy seguro de si puedo volver a ver la película de alguna otra manera. Chicago, donde estoy basado, no tiene la tecnología (todavía) para mostrar películas de esta manera, por lo que viajar por el espacio y el tiempo para experimentar la película como Nolan pretendía era casi demasiado perfecta para replicar.

14. ¿Qué película has visto más veces que cualquier otra?

Cuando era niña, solía ver la misma película en repetición durante semanas, films como “Hércules”, “A Bug’s Life” y “Sleeping Beauty”. Como adulto, “Love Jones”, “Howl’s Moving Castle” y “When Harry conocieron a Sally”, se ven al menos una vez al año.

15. ¿Cuál fue tu primera película con clasificación R, y te gustó?

A decir verdad, no puedo recordar. ¡Probablemente alguna comedia o drama de 2010!

16. ¿Cuál es la película más hermosa visualmente que has visto?

Casi cualquier cosa que haya visto proyectado en el celuloide: “no” y “los buscadores” en 70 mm son destacados. Amo el salvaje oeste.

17. ¿Quiénes son tus protagonistas favoritos, pasados y presentes?

Gene Kelly, Denzel Washington, Keanu Reeves, Samuel L. Jackson, Robert Pattinson – Charisma y el compromiso siempre lo harán por mí. Menos frecuentemente un protagonista en la mayoría de las películas, pero Jeffrey Wright siempre trae una sonrisa a la cara también.

18. ¿Quiénes son sus principales damas favoritas, pasado y presente?

Bette Davis, Nicole Kidman, Regina King, Emma Stone y Rachel McAdams. Sería negligente no mencionar a Viola Davis y Angela Bassett, y en general espero ver más roles de la tierra de la mujer.

19. ¿Quién es tu cineasta moderno favorito?

Denis Villeneuve, Damien Chazelle y Jordan Peele nunca me han hecho mal. También me encantan las hermanas Wachowski y Gina Prince-Bythewood. Descansa en paz, David Lynch!

20. ¿Quién es tu cineasta moderno menos favorito?

Noah Baumbach. No hay más comentarios.

21. ¿Qué película amas que la mayoría de la gente parece odiar?

Esto puede sonar un poco fuera de contacto para un crítico cultural y un fanático del cine, pero no doy mucho en cuenta a lo que la gente odia: hay demasiado arte bueno para centrarse en lo malo o lo que la gente percibe como malo. Incluso cuando adoro absolutamente una película, o cualquier cosa, agradezco contradicciones: la mejor parte de las películas es que puede llegar a todos de una manera tan diferente.

22. ¿Qué película odias que la mayoría de la gente ama?

“Odio” no es exactamente la palabra que usaría, pero “Django: Unqueado” no es mi té de cuppa.

23. Cuéntame sobre una experiencia cinematográfica que nunca olvidarás, no solo por la película, sino por las circunstancias en las que la viste.

En los últimos años, vi “Crepúsculo” con una multitud agotada en Music Box Theatre como parte de su programación Q calificada. Si bien me encantó la franquicia independientemente, verla en este entorno recontextualizó la película como campamento, como un elemento básico cultural para lo que era ser una interpolación en 2008.

También debo admitir que obtuve mis músculos de películas en la universidad frecuentando las imágenes de movimiento de Marvel. Después de ver el estreno de “Avengers: Infinity War”, conduje solo a casa y devastado; Montando en silencio del choque. Reconozco y acepto que el MCU no es lo que alguna vez fue, pero siempre agradezco cómo es parte de mi efecto de mariposa hacia la verdadera cinefilia.

24. ¿Qué aspecto de la película teatral moderna te gusta menos?

Desprecio tener mi boleto en mi teléfono; Es comparable escanear un código QR para mirar un menú. Detesto lo frío que puede ser. Claro, el aire acondicionado es una gran invención moderna, pero ¿necesita sentirse como “edad de hielo” en el cine?

25. ¿Qué aspecto de la película durante su infancia extraña más?

Este puede ser un hecho, pero realmente extraño a mis padres que pagan por mis boletos y bocadillos. Como trabajo de este enigma de la edad adulta, pido tarjetas de regalo a mis cines favoritas. Los teléfonos celulares tampoco eran tan comunes; Extraño a todos los que respetan la pantalla gigante frente a nosotros.

26. ¿Alguna vez has dañado una amistad, o has pensado dos veces en una relación, porque no estés de acuerdo sobre si una película era buena o mala?

No hay amigos perdidos, pero he dejado de salir con alguien porque “no les gustan las películas” o “esperan a que llegue a la transmisión”. Afortunadamente, mi amante y yo nos reunimos en el cine a menudo; Espero por siempre.

27. ¿Con qué películas has soñado?

Sueño principalmente de películas sin hacer películas surrealistas con agujeros de trama. Las películas que llegan a mi subconsciente son películas como “La Chimera”, o cualquier cosa en la ciencia ficción, a veces thriller, reino.

28. ¿Qué artículo de soporte de concesión no puedes vivir?

Popcorn y Buncha Crunch, con un té caliente si estoy en un cine moderno e independiente.