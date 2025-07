“Star Trek: Strange New Worlds” lleva el buque insignia de la franquicia con orgullo en la temporada 3 | TV/transmisión

Es difícil creer que han pasado dos años enteros desde la última temporada de la única pierna restante de la franquicia “Star Trek”, “Strange New Worlds”, adornó nuestras pantallas de transmisión. Mientras tanto, Paramount ha barrido y cancelado en silencio o cortado en las rodillas, todas sus series restantes: “Discovery”, “Picard”, “Beard Mage” y “Prodigy” se han ido (incluso si “Prodigy” regresa de alguna manera para una tercera temporada, estaría en Netflix). Mientras tanto, todos los fanáticos de “Trek” han tenido que mordisquear es una película de “Sección 31” profundamente decepcionada que apenas se sintió como la frontera final. Por lo tanto, es natural anhelar las delicias reconfortantes y episódicas de la tercera temporada de “Strange New Worlds”, un espectáculo que continúa defendiendo los ideales del punto de origen de su franquicia, incluso cuando sus cambios no llegan a ninguna parte tan profunda.

La última vez que salimos de la tripulación del USS Enterprisese enfrentaban a una invasión de Gorn de una colonia de la Federación Remota, con el Gorn capturado a varios miembros de la tripulación, y una flota de barcos enemigos que se llevan al Capitán Pike (Anson Mount) y su intrépida tripulación. El abridor de la temporada, “Hegemony Parte II”, concluye este dos partes de una manera emocionante, una hora dramática y llena de acción que ofrece muchas oportunidades para que el trabajo de los efectos de primer nivel y el diseño de producción del programa brille. (Dicho esto, estaría contento de que el programa se vea un poco menos listo para las funciones si significara apretar algunos episodios más en el orden de la temporada. Diez episodios no son suficientes para una temporada de “Trek”, especialmente uno tan en deuda con los ritmos exploratorios y exploratorios de la televisión vintage).

Sin embargo, más que toda la tecnología apresurada, las explosiones y un sorprendente exceso de horror del cuerpo, el estreno establece algunas preguntas de la temporada que el resto de la primera mitad de la temporada explora en el fondo de su informe independiente. Los eventos del episodio condujeron a un escenario de calilamiento para el amante de Pike y su compañera capitana, Marie Batel (Melanie Scofano, que también hace el trabajo de Yeoman en “Revival”), cuya inminente infección por Gorn ofrece a Pike más que hacer que su capitán habitual. Finalmente, finalmente vemos algunos tonos nuevos del teniente Ortegas (Melissa Navia), ya que su trauma de la Guerra de Klingon y sus experiencias como prisionero Gorn comienzan a afectar su juicio (y su dinámica con la número uno de Rebecca Romijn). Y de manera crucial, comenzamos a llenar más huecos de la tripulación previa a Tos, con Scotty de Martin Quinn ahora uniéndose oficialmente al barco como su nuevo ingeniero nervioso, que puede lograr milagros siempre que tengas un Phaser en la cabeza. (Rota bien del jefe de Carol Kane, Pelia, aunque este último entra y sale de la temporada con más frecuencia de lo que me gustaría).

L a R Martin Quinn como Scotty y Carol Kane como Pelia en la temporada 3, Episodio 1 de Strange New Worlds transmitiendo en Paramount+. Crédito de la foto: Marni GrossmanParamount+

Pero debajo de esos hilos serializados, los “nuevos mundos extraños” permanecen comprometidos a estirar las piernas y explorar los tonos más salvajes de lo que la franquicia a menudo se permite; En el transcurso de estos cinco episodios, vemos batallas espaciales, misterios de asesinatos holográficos, farsas románticas de puertas deslizantes e incluso un pastiche teñido de terror que no recuerdo haber visto en la franquicia hasta la fecha. Lo notable de estos tonos de latigazo cervical es que los showrunners Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers, y su propio equipo de escritores, logran navegar ese campo de asteroides con aplomo particular, dejando que cada episodio tenga su propia sensación sin hacer que se sienta un espectáculo diferente cada vez.

Tome “Wedding Bell Blues”, el episodio del requisito previo de la temporada “Spock Farce”, que ofrece mucho espacio para las mordazas sobre los celos de los ojos de rocío mientras ve a su ex, Christine Chapel (Jess Bush), nutre una nueva relación con el Dr. Korby (Cillian O’Sullivan) (y un ser misterioso como un ser misterioso, jugado con una delight de Rhys Darby, que le da la oportunidad de imaginar la oportunidad). Como cualquier buen episodio centrado en Spock, le da a Ethan Peck la oportunidad de demostrar sus excepcionales habilidades cómicas, así como su comprensión innata de la tempestura de Spock. Y termina con una sorprendente nota de gracia para cualquiera que haya tenido que dejar de lado las esperanzas de reavivar una vieja llama. (Que el programa continúe prodigando que la herida en el futuro EPS sigue siendo un punto débil, aunque supongo que es un indicador de que ese viaje, como dirían los profetas de “Deep Space Nine”, no es lineal).

El resto del elenco también tiene su momento para brillar; El Dr. M’Benga de los Babs Olusanmokun obtiene un episodio para considerar con sus demonios de la Guerra de Klingon (en la forma de una pelea de cuchillos hasta la muerte que recuerda su destino al final de “Dune: Part Uno”), y la La’an Noonien de Christina Chong tiene una rara entrada más rara en “una hora espacial”, que gira una fantasía de un fantasía sobre una historia de misterio de un fantasía sobre una fantasía de un misterio de 60. Los primeros días de “Trek” como un programa de televisión cursi y su importancia cultural. (El frío abierto para ese le da al actor de Kirk Paul Wesley la oportunidad de ser shatner, y es un motín).

L a R Ethan Peck como Spock y Paul Wesley como Kirk en la temporada 3, episodio 6 de Strange New Worlds transmitiendo en Paramount+. Crédito de la foto: Marni GrossmanParamount+

Donde la temporada todavía está tropezando es en su naturaleza innata como una obra de moralidad, algo en la que la serie original se enorgullece y en la que “Strange New Worlds” ha emulado previamente. No encontrarás grandes episodios de voz como “Ad Astra Per Aspera” de la temporada dos en la cosecha de esta temporada (aunque eso podría cambiar a medida que se desarrolla la temporada); En cambio, el programa tiene como objetivo mantenerlo ligero, con sus momentos más oscuros centrados en los torbellinos emocionales de sus personajes en lugar de hacer amplias alegorías políticas. Lo más cercano que tenemos es tarde en el mencionado episodio de retroceso de los años 60, donde un personaje puede opinar en la utilidad de un programa de “Star Trek” para inspirar a su audiencia, para que busque las estrellas y el sueño de lo que está ahí fuera. Ese tipo de optimismo es lo que distingue a esta franquicia en el siglo XX, y que las piernas de la franquicia como “Picard” lucharon para capturar.

Por el cálculo de Paramount, “Strange New Worlds” terminará en su quinta temporada, con el cuarto filmado junto a este. Nadie sabe qué esperar, ya que esta última etapa de la franquicia “Trek” ingresa a su frontera final. Pero tenemos muchos años de luz, y también podríamos disfrutar del viaje genuinamente emocionante mientras estamos en él.

Los primeros cinco episodios proyectados para su revisión. Los primeros dos episodios se transmiten actualmente en Paramount+, con nuevos episodios que se transmiten los jueves.