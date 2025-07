Donde quiera que vaya tiene valet: “despistado” a los 30 (o lo que sea) | Características

La comedia de 1995 de la escritora directora Amy Heckerling “Clueless” es casi el doble que su heroína, Beverly Hills, la princesa Cher Horowitz (Alicia Silverstone). Ahora es una pieza de época, lo cual está bien, porque también es cierto para su inspiración, la novela de Jane Austen en 1816 Emma. Todos los personajes adolescentes tienen teléfonos celulares, que eran raros en ese momento en comparación con hoy. Los deslumbrantes disfraces de Mona May, que deberían haber sido un bloqueo para el Oscar de ese año, son la moda de mediados de los 90 que se extienden a través de un filtro de glamour MTV y se bombean con esteroides, desde la chaqueta, el chaleco y los falsificados de color brillante, los bancos de los esteroides de colores brillantes y los jeans y los jeans y los jeans de la bola de bola de ballatina (skebd de skebdsis) Meyer) y sus amigos, al aspecto del grunge de Seattle preferido por el hermanastro de Cher Josh (Paul Rudd).

Todavía no hay un uso diario de Internet, por lo tanto, no hay teléfonos inteligentes, lo que significa que los personajes se pierden mientras conducen, toman polaroides entre sí mientras compran ropa y tienen que llamar a un operador y pedir el número de un servicio de taxi cuando están varados. Mark Wahlberg, a dos años de “Boogie Nights”, era conocido como rapero y modelo de ropa interior, y se verifica como Marky Mark.

Pero en su representación de las veridades eternas de la adolescencia, “despistado” no ha envejecido por día. En ese sentido, se encuentra orgullosamente junto a la novela de Austen, que ha sido adaptada muchas otras veces para el cine y la televisión porque es tan atractivo que es casi imposible equivocarse. (Justo un año después de “Clueless”, habría dos adaptaciones cinematográficas más: una característica teatral protagonizada por Gwyneth Paltrow, y una película de televisión protagonizada por Kate Beckinsale). Cher es una reinvención de la heroína de Austen, la posible emplazadora y la hija de Rich Man, Emma Woodhouse. La mayoría de los personajes de Beverly Hills de Heckerling tienen contrapartes en el libro.

Pero el producto final se distingue del trabajo que lo inspiró y es igualmente citable, desde la defensa de Cher de su virginidad (“Ves lo quisquilloso que soy sobre mis zapatos, y solo me ponen de pie”) hasta la conclusión de su “defensa pro” durante un debate en el aula sobre las políticas de inmigración (“no hay RSVP en la tensión de la liberación”). Volviéndolo nuevamente recientemente, me sorprendió lo apretado y acelerado que era. La narración de voz en off, que tiene un toque de El receptor en el centenoofrece “despistado” la libertad de insertar observaciones breves y cuasi antropológicas que se ilustran con imágenes encantadoras, como la descripción de Cher de la subcultura de Travis que aparecen sobre las tomas de ellas, paseando por el campus con terrible postura: “Tan bien, no quiero ser un traidor a mi generación y todo, pero no tengo cómo me visten. Y tome su cabello grasiento, y cubrirlo con una gorra hacia atrás, y como, ¿esperamos que no lo creo “.

Ese tipo de momentos son hilarantes y son verdaderos, y por lo tanto no requieren otra justificación para su inclusión. Pero también son furiosamente funcionales, ya que agregan aún más definición al mundo vívido que la película ha creado, y desarrollan características de los subgrupos de la escuela, ya sea la banda de Cher de las mujeres jóvenes nacidas en el hombre (se llamarían saludos o malas niñas si no fueran esencialmente decentes) o niños negros ricos como los que se sienten atrayendo en diferentes direcciones.

Es un guión matizado que ve cosas que la mayoría de las películas de secundaria no y tienen el descaro de llamarlas. Observe que Dionne se siente cómoda vistiéndose y hablando como Cher, pero su novio Murray, interpretado por Donald Faison, anhela “autenticidad” a nivel de calle, que lo lleva a afeitarse la cabeza y decir cosas como “¿Estás jeepin a mis espaldas?”, Destructando reprendiendo de Dionne, que lo acusa de jugar. “La jerga de la calle es una forma de expresión cada vez más válida”, insiste Murray. (Un niño negro en Beverly Hills llamado “Murray” parece un poco adicional de construcción de personajes; incluso las capas en la película tienen capas).

Nada de eso funcionaría si Heckerling no tuviera una caída de cine de Silverstone, que apenas se conocía un año antes, pero se convirtió en un nombre de taquilla gracias a “desplegable” y ha trabajado constantemente desde entonces. (Justo este año protagonizó el thriller psicosexual “Pretty Thing”). Podrías poner su actuación como Cher en el diccionario junto a “irresistible”. Eso es importante porque, como el guión es plenamente consciente, esta chica es privilegiada como el infierno, y no es tan consciente de sí mismo como cree que es. Ella piensa que “mexicano” es un idioma, y su defensa de una política de inmigración progresiva se expresa en una extraña analogía sobre la planificación de una fiesta en el jardín. Es una conductora terrible que raspa un automóvil estacionado durante una prueba y no se detiene hasta que el instructor lo ordena. “¿Quieres practicar el estacionamiento?” Josh le pregunta. “¿Cuál es el punto?” Cher dice. “Donde quiera que vayas tiene valet”.

Pero ella realmente tiene un buen corazón, por lo que constantemente está tratando de maniobrar a los demás en relaciones que podrían traer más felicidad a sus vidas, y ser voluntaria para dar a las cohortes con desafío de la moda un cambio de imagen, no es una nueva chica llamada Tai (la gran, gran britaña Murphy), que está dura alrededor de los bordes. Tai Fancies Travis, pero sigue siendo dirigido hacia el chico rico satisfecho, Elton (Jeremy Sisto), un CAD que quiere Cher y trata repetidamente de besarla en el estacionamiento de una estación de servicio hasta que ella huye del vehículo (y es robada a punta de armas poco después).

Mientras tanto, Cher tiene un radar mucho más pobre para sus propias perspectivas que para las de otras personas. Josh es perfecto para ella, y es una perspectiva romántica viable porque a pesar de que crecieron juntos, no están relacionados (este es probablemente el toque más importante del siglo XIX en la película, además del uso de la frase “ducados menores”). Aún así, ambos son ajenos a su atracción descaradamente mutua. En cambio, Cher persigue al guapo estudiante de transferencia Christian (Justin Walker) a pesar de que obviamente es, como dice Murray, “un amigo de Dorothy de Dorothy”. Además de la incapacidad de Cher para ver lo que está justo en frente de ella, Heckerling obtiene un kilometraje cómico adicional, pero suponiendo que ya hemos descubierto la orientación de Christian, si no por la forma en que entra en el aula de Cher por primera vez, como si está modelando para un catálogo, a partir de la forma en que lee la novela de William S. Burrough. Chatarra en clase y preferiría ver “Spartacus” que nadar con ella.

Otro factor que contribuye a la atemporalidad de la película es la relación entre Cher y su padre, Mel (Dan Hedaya), un abogado viudo y luego divorciado de Beverly Hills cuya brusca fachada de Nueva York esconde un corazón tan grande como California. La suya es una de las relaciones padre-hija más atractiva en el cine. Me pongo un poco brumoso cada vez que veo la escena en la que Cher lamenta su incapacidad para aterrizar a Christian, diciéndole a Mel: “¡Me gusta este chico, pero no le gusto!” y Mel gruñe: “¿Cómo puede esto ser? ”

Se aman profundamente y se conocen bien. Cuando Cher revela que ella negoció de un promedio de C a una B al molestar implacablemente a sus maestros, Mel Crows, “Cariño, ¡no podría estar más feliz que si estuvieran basado en calificaciones reales!” Ambos son Kooks que piensan que son la base para determinar la normalidad, como todos los demás en la película, de verdad. Todas las grandes comedias tienen esto en común, y “despistado” es una de ellas.