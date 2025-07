Sé lo que hiciste el verano pasado - Cancelado ...

Después 30 Años, los fanáticos pueden respirar alivio: ¡Julie James y Ray Bronson están de regreso! Ahora, ​“¿Quiénes son Julie James y Ray Bronson … y qué fanáticos? ” Escuché que preguntas. 1997 Slasher Underdog, Sé lo que hiciste el verano pasado.

Es difícil entender por qué este de la versión de Sé lo que hiciste el verano pasado se hizo: la burbuja para las secuelas heredadas de terror ha explotado efectivamente después de iteraciones interminables, en gran medida malas. Si esto hubiera sido verde seis meses después, probablemente habría sido un reinicio duro; En cambio, obtenemos un híbrido extraño, desgarbado con una crisis de identidad. Como en el original, aquí un nuevo grupo de jóvenes calurosos mata accidentalmente a un hombre en un accidente automovilístico el 4 de julio y juro por el secreto. Un año después, un pescador enmascarado se mueve en la ciudad empuñando un gran gancho para exigir su venganza … pero esta vez el grupo puede recurrir al original 90S Survivors, Julie James (Jennifer Love Hewitt) y Ray Bronson (Freddie Prinze Jr), por su ayuda.

Obtenga más pequeñas mentiras blancas

Es una mezcla extraña y esporádicamente entretenida de muchas más ideas de las que esperarías de, bueno, un Sé lo que hiciste el verano pasado Legacy Sequel. La directora y escritora Jennifer Kaytin Robinson lucha con la cultura del bienestar, la gentrificación, la misoginia institucional y los efectos alterados de la vida del trauma, mientras ejecutan algunos de los fanáticos más leales que he visto en dos películas de los últimos 90S y temprano 00S que no muchas personas recuerdan, y mucho menos se preocupa. Incluso como alguien que adora la película original (hasta el punto de que el apellido compartido de un personaje lateral con el director de la primera película no pasó desapercibido), todavía es alucinante que este extraño reabaco no se reinicie. Esto es Avengers: final del juego para una mayoría de la mayoría 90S Slasher: hay literalmente una escena de créditos medios con Jennifer Love Hewitt en Nick Fury arrastrando una secuela. El público objetivo soy yo, un par de mis amigos, y tal vez 40 a 50 Otras personas en el planeta Tierra.

Dado que tiene tan poco sentido hacer una secuela de servidumbre servil por Sé lo que hiciste el verano pasado De todas las propiedades, le da a Robinson un amplio margen de maniobra para hacer lo que quiera. Gritarsu primo malcriado, es una franquicia redonda y era demasiado importante para arruinar o fundamentalmente entrometerse cuando lo trajeron de vuelta en 2022. Sé lo que hiciste el verano pasado ataca de maneras mucho más convincentes que eso Gritar La secuela, que se abrochó bajo el peso de su meta narrativa de Ourobórica, alguna vez lo hizo.

Si Sé lo que hiciste el verano pasado tiene ambiciones más elevadas que el slasher promedio, estas están fatalmente estrechas por las limitaciones del IP Sandbox en el que está jugando. La película ve violentamente entre rendir homenaje al original y tallar su propio camino, con Robinson tomando grandes columpios y pierde varios de ellos por razones puramente técnicas. El guión de peso pluma (coescrito con Sam Lansky) es demasiado insensible para vender el final absurdo e intenso de la película, y la pareja tiene una fuerte afinidad por el late de late con orejas de estaño. ​‘Girls Rule, Boys Drool ‘Feminism, Spper en desconcertantes, completamente unirónicas sobre cómo se podría haber evitado el baño de sangre de toda la película ​“Si los hombres acaban de ir a terapia “. Esto no cohese con ninguna de las personalidades establecidas de los personajes y crea baches tonales para la película.

Nada de eso realmente tiene sentido, tanto la trama cuando lo piensas (un par de escenas se sienten como agujeros de trama activos a la luz de la identidad del asesino) y el hecho de que esta película se hizo. La película original es recordada por ser un slasher refrescantemente sin complicaciones sobre las estrellas más grandes de la época enganchadas y enganchadas a muerte, por lo que no hay mucho tono o un ambiente para replicar. Sin embargo, Robinson, un fanático acérrimo, hace su maldito y el elenco, en particular Gabbriette y Madelyn Cline, evoca muy bien el carisma original y la buena apariencia preternatural. Todo el esfuerzo es admirable de una manera surrealista, hay una secuencia de sueños que parece que has resoplido de pintura, pero este nivel de lealtad a una IP Probablemente no sea saludable a largo plazo.