Destiny Outreach: Danita E. Patterson está haciendo un Hollywood del Medio Oeste | Características

Hace un mes, Destiny Outreach lanzó su Programa de Fuerza Laboral de Cine/TV Destiny® – Programa de Aprendizaje de la Industria del Entretenimiento. Desde entonces, el programa ha colocado a 21 aprendices de 16 a 24 años en trabajos de entretenimiento sindical y no sindical en Chicago. A partir de junio, han sido seleccionados en Cinecity Studios Chicago, los premios estelares de Central City Productions, CAN TV, Theatre 47 y RGE Entertainment/APC Theatre.

La fundadora del grupo, la productora de Hollywood/TV, Danita E. Patterson, ha acuñado la tubería que ha creado a través de su programa como “Midwest Hollywood”.

“Tuve una visión y un sueño hace décadas de impactar a la próxima generación. En el primer día, ver los rostros de estos 21 aprendices me hizo llorar porque mi sueño ha hecho realidad el círculo completo”, compartió Patterson.

Como parte del plan de estudios de cursos de 14 partes del programa, los aprendices se reunieron con el elenco de “The Chi” de Showtime, acumuló 55 horas de capacitación, invitó a IATSE (Alianza Internacional de Empleados de Teatro Teatral) sindicatos locales y profesionales de liderazgo para paneles de carrera, establecieron actividades de equipo, actividades de construcción de equipos, que produjeron dos cortos en el mismo día.

El programa se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2025.

La lista de espera para la segunda cohorte de Destiny Outreach, que comenzará a noviembre de 2025 y continuará hasta marzo de 2026 también está creciendo.

Un escaparate para el programa ocurrirá cuando el sábado 19 de julio de 2025, ¡Destiny Outreach sea el anfitrión de ITS! Día de los medios de medios de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en Cine City Studios Chicago, 2429 W. 14th St. El evento incluirá una conferencia de prensa a partir de las 11:00 a.m., que incluirá a los otorgantes, las partes interesadas y los testimonios de aprendices para hablar sobre los éxitos que los aprendices han experimentado durante su participación. Se alienta a toda prensa disponible a asistir.

Future Dreamers y aprendices interesados en solicitar esta cohorte de Programa de Aprendizaje de la Industria de la Industria de Destiny y Destiny® también pueden buscar el registro y el reclutamiento abiertos en octubre de 2025.