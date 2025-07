El optimismo extraño de mi hermosa lavandería

Mi compañero y yo nos dirigimos de los suburbios a la ciudad para asistir a un 40th proyección de aniversario de Mi hermosa lavanderíauna película que ninguno de nosotros había visto a pesar de tener siempre tener la intención de hacerlo. Dirigida por Stephen Fears y escrita por Hanif Kureishi, muchos de los tituladores de televisión convertidos en sueño es considerado por muchos como un clásico de culto y un modelo temprano de representación extraña, lo que significa que necesariamente tiene la carga de opiniones fijas e interpretaciones críticas. Parecía que no había espacio para pensarlo por nosotros mismos, así que lo pospusimos hasta que apareció en el Cinematheque.

Lo que más me sorprendió de la película, que supuse que se centró en el Johnny Burfoot de Daniel Day-Lewis, a quien un amigo reclama comprensiblemente como su primer enamoramiento cinematográfico, es el protagonista de Taciturn, Omar. Interpretado por Gordon Warnecke, quien el Veces El crítico Vincent Canby llamó ​“Maravillosamente insidioso “, Omar, cuando lo encontramos por primera vez, está lavando conciencia de la mano de mano y colgándolos para que se sequen en el balcón de su padre. ​“agujero negro de un piso “. Durante mucho tiempo, no habla, pero lo observamos con entusiasmo.

Como escuchamos, en cambio, de su padre perpetuamente connebrado, Nasser (Saeed Jaffrey), su tío Hussein (Roshan Seth) inteligente y filosofitante y su primo desagradable Salim (Derrick Branch), como dijo Roger Ebert, ​“la pizarra en blanco “, una esponja, asumiendo su influencia mientras se agita de un estupor, su extraña inmadura, y se transforma en un hombre de consecuencia.

“La forma en que se escribió el guión no tenía muy … en realidad ningún diálogo para Omar al principio “, me dijo Warnecke por correo electrónico. ​“Eso permitió al espectador ver la forma en que reaccioné a lo que estaba sucediendo a mi alrededor. A veces, una mirada o una reacción no verbal puede decir mucho más que las palabras “. La primera vez que habla, en bebidas con Hussein y su amante Rachel (Shirley Ann Field), Omar revela una visión personal: ​“Si recojo a Papá y lo apreté … a menudo imagino que obtenía una botella pura de vodka puro “. La palabra ​“Squeeze ”se repite a lo largo de la película, ya sea de Nasser, quien se queja de la exprimencia de camisas de Omar no lo estira, o Hussein, quien dice que tiene éxito en Gran Bretaña, ​“Tienes que saber cómo exprimir las tetas del sistema “.

El guión de Kureishi piensa en estos términos: estirar y apretar; frotar y tirar; Tornillo duro y suave y desenrosque. El mundo es una cosa tangible, maleable, y Omar, que un tío dice que es ​“El futuro ”, es una encarnación de todas estas sensibilidades. ​“Si tomas [squeeze] literalmente “, me dice Warnecke, ​“Es casi una metáfora de lo que el gobierno le estaba haciendo al pueblo de Gran Bretaña en ese momento. Que lo piensan, fueron ​‘apretando ‘ ​‘enjuagarse ‘ellos. Más bien como la ropa. Se trata de ejercer presión y sacar algo de algo o alguien “.

Con el tiempo, mientras limpia los automóviles en el garaje de Hussein, sin saberlo, trafica drogas para Salim, e inevitablemente hereda la lavandería titular que volverá a ininventar con éxito y, en última instancia, hará su nombre, aplica la presión a sí mismo para agudizar su aspecto y aprender a hablar por sí mismo. ​“No voy a ser golpeado por este país ”, le dice a Johnny a Johnny, y le creemos. Tal vez solo son aquellos quienes rechazan las limitaciones que les imponen, por nacimiento o por circunstancias, hacer algo de sí mismos, luchar por una especie de vida donde la renovación resulta en una regeneración, que los sueños ambiciosos como los de Omar pueden convertirse en posibilidades reales.

De Omar, Gordon, quien interpretó a Nasser en una adaptación teatral de la película en 2024me dijo: ​“En aquel entonces hizo un balance de lo que y quién estaba a su alrededor. Vio a su padre fue golpeado por el sistema y no quería cometer los mismos errores. Era un emprendedor progresivo que quería mejorar. Había visto cómo su padre había luchado contra los racistas y cómo su padre estaba amargado y enojado no solo consigo mismo sino de la sociedad en general … Omar se fue al revés. “

La forma en que Johnny se entrelaza en la narrativa de Omar es que aparece en el prólogo de la película, un recuerdo que se desvanece cuanto más no volvemos a ella. Pero durante un ataque racista, acompañado por una pandilla de fascistas en un paso subterráneo, su presencia hace que Omar salga de su auto, de la misma manera que trabajar para su tío lo consigue ​“de la casa “. Mientras Omar, sonriendo, avanza hacia Johnny, siguió en el elegante seguimiento del director de fotografía Olivier Stapleton y se bañó en una partitura soñadora producida por Stanley Myers y Hans Zimmer, es como si él fuera el antídoto para el mundo que intenta hacerte, un bastón de esperanza de la aburrida oscuridad de la existencia moderna.

Esa yuxtaposición, entre las tensiones de sus vidas y los placeres que la presencia de cada uno trae respectivamente, se repite a lo largo de la película a medida que las apuestas, y las subtramas, continúan convergiendo: si Omar ha sido atacado por Salim, mientras que recibe una conferencia de su padre, y la llamada telefónica de Johnny anula el temor; o su beso silencioso y brillante en las sombras, interrumpido por un ataque contra la lavandería; O incluso el día de apertura en la lavandería, cuando su creación de amor climatizada y con champán se contrasta con una pareja heterosexual clásica, un vínculo que pronto se romperá, al otro lado de la copa de unidireccional (“Daniel improvisó el champán en mi boca”, dijo Gordon. ​“Un invento brillante “).

La intimidad de su vínculo se expresa en una acumulación de gestos privados: la forma en que Omar quiere eliminar una pestaña de la cara de Johnny, o la escena cuando los hombres abrazan y Johnny saca la lengua para lamer detrás de la oreja de Omar. Se ha prestado mucha atención a la lengua, pero ¿qué tal la nuca del cuello, ya que el rastro húmedo se seca? En estos breves casos y sonrojos, Omar logra salir de su mente y devolverlo a su cuerpo.

“Abramos “, dice Johnny después de abotonar sus camisas: ​“El mundo entero está esperando “.

La escena más conmovedora, y una a la que he vuelto desde entonces, es cuando, después de que la lavandería se abre y Omar se para al otro lado del vidrio viendo el vecindario. Johnny se acerca al vidrio y a los compañeros para que, por un momento, sus reflejos se transpongan y formen un nuevo tipo de cara: uno que no sea blanco ni marrón, rico o pobre, sucio o limpio. Es optimista.