“The Hunting Wives” no se arriesga | TV/transmisión

Aunque he pasado la mayor parte de mi vida en Estados Unidos como residente de Texas, todavía tengo que ver una serie que realmente aprovecha la locura del lugar. La hipocresía desenfrenada e impenitente es un hecho, pero también lo es la inconsistencia de las inclinaciones sociales y filosóficas de la mayoría de las personas. El mismo hombre que felizmente lo rescatará cortésmente de una zanja de la carretera después de un accidente automovilístico, y rechazará cualquier pago o incluso gracias a cambio, algo que realmente le sucedió a mi familia, también llevará calcomanías en su camioneta que aclaran su lealtad a su AK-47 y su hatred de los derechos de aborto. Algún día, alguien hará un cine o un programa de televisión que capture la profunda extrañeza de Texas, pero ese día, lamentablemente, no lo es hoy.

Basado en la novela de Texas May Cobb del mismo nombre, “The Hunting Wives” se desarrolla en la ciudad ficticia y ficticia de Maple Brook, Texas, a la que Sophie O’Neil (Brittany Snow) acaba de moverse con su esposo arquitecto Graham (Evan Jonigkeit) y su hijo Jack (Emmet Moss) de siete años). Sophie y Graham provienen de Cambridge, Massachusetts (“donde está Harvard”, agregan tímidamente, cuando los nuevos amigos miran fijamente al nombre de la ciudad).

Mientras Graham se mantiene ocupado construyendo la sede de una compañía petrolera dirigida por Jed Banks del gobernador estatal Jed Banks (Dermot Mulroney, haciendo un maldito trabajo capturando la obnoxidad de la testosterona cargada de petróleo), su esposa, su esposa más alienígena, su esposa más alienígena en las relaciones públicas para las campañas políticas cuando dio a luz, lucha contra sus nuevos su esposa e incluso su círculo social más alienígena. Maple Brook está dirigido con el maldito vaquero, el vaquero de las amas de casa ricas, nunca una pestañas fuera de lugar, que dona seis figuras a la megaigalla local tan fácilmente como coquetean con deportistas de la escuela secundaria de 18 años, y realizan lujosas recaudadores de fondos de la NRA en sus mansiones. Con entusiasmo que es confiado e informal, organizan viajes de compras al Emporium de armas local (Chekhov) como si estuvieran poniendo gas en sus SUV. En contraste, Sophie lucha con un trastorno de ansiedad y, según la solicitud de su esposo después de un DUI en su pasado, ya no bebe ni conduce. Pero eso no durará mucho.

Liderando la carga para que Sophie abrazara una vida más hedonista más hedonista es la abeja reina de Maple Brook, Margot Banks (Malin Akerman), la segunda esposa de Jed, que trabaja horas extras para mantener una tapa apretada y pesada en su pasado incompleto y sus dalliaciones actuales. Su magnetismo informal pero innegable engancha a Sophie en su primera reunión. El atuendo de Margot (mucho escote, apretado en todos los lugares correctos), su encanto, su persuasión lenta pero constante atrae a Sophie a todo lo que no ha tocado durante años. Downing Whisky y haciendo donas en estacionamientos vacíos le da a Sophie una nueva oportunidad de vida, aunque sus nerviosistas la hacen ajeno a la dinámica cambiante en el grupo de amigos, incluidos los obvios celos de la mejor amiga de Margot, Callie (Jaime Ray Newman).

Completando el elenco está Jill (Katie Lowes), la esposa del reverendo, cuya chapa perfecta se ve probada regularmente por la frialdad de su esposo en el hogar y el comportamiento de la erupción (es decir, el sexo prematrimonial con su novia del lado incorrecto de las vías Abby) de su hijo de baloncesto baylor, su hijo Brad (George Ferrier), con quien comparte una relación profunda y espeluznante. Y aunque la historia de todos se cuenta en el flashback, en la actualidad, el cuerpo de una mujer asesinada ha sido encontrada en el bosque. ¿Quién podría ser?

Para dar crédito donde se debe el crédito, al menos Mulroney y Akerman están pasando un buen rato, con un trabajo de acento en su mayoría sólido, aprovechando lo mejor de la escritura tambaleante. La diseñadora de vestuario Heidi Higginbotham tiene un ojo decente para diferenciar a las mujeres en el programa: artículos ahorrados para Ashley y su madre Starr (Chrissy Metz), botas de vaquero de varios tonos y texturas para el elenco, dependiendo de la clase y la personalidad. Su arco para el atuendo de Sophie es bastante bueno, aunque un poco predecible: vestidos conservadores, blusas y pantalones en blanco, negro o crema eventualmente se transforma, al igual que Sophie, en vestidos en colores llamativos y escotes inferiores. Sin embargo, casi cualquier otra opción creativa es una duda. El rendimiento de Snow es demasiado frágil, demasiado leve para hacer un chapoteo; Jonigkeit no recibe ninguna caracterización en absoluto (una pena, ya que es capaz de mucho más, como lo demostró en el “Archivo 81”) de Netflix. y la escritura, la fotografía y la dirección son tan obsoletos como el brioche de cuatro días en el mostrador de mi cocina.

A veces siento que estoy golpeando a un caballo muerto en mis reseñas, pero realmente es cierto: “The Hunting Wives” es la última tontería mediocre que se está empujando por la audiencia en nombre del arte. Showrunner Rebecca Cutter, en su correo electrónico a los críticos, llama a la serie “buena diversión jabonosa, y realmente no creo que haya una compensación existente para ello”. Cortésmente suplico diferir. “Grosse Pointe Garden Society” cubrió un terreno similar, como lo hizo, una vez, “amas de casa desesperadas”. La transposición de la acción al este de Texas podría proporcionar un terreno fértil para explorar la psique del suroeste, pero la escritura simplemente no se molesta. Y de los tres episodios que me permitieron ver, ninguno se destacó como bueno o divertido. Soapy, claro, pero “por qué las mujeres matan” fue mejor en este juego y mostró el sublime trabajo de vestuario de Janie Bryant para arrancar.

En el fondo del lamentable dialogado e incluso más débil, es una historia convincente sobre cómo las mujeres blancas liberales pueden ser seducidas por el conservadurismo. No se necesita mucho para que Sophie encuentre la salvación, la libertad de su culpa en el desfile interminable de armas ocultas elegantes, redención de origen de mega, innata Xanax y botellas de whisky de $ 25,000. Aparentemente, el libro no engendra la simpatía por Sophie tan fácilmente como la serie; En la novela, sus manos ociosas, el resultado de ser un padre que se queda en casa por primera vez en su vida adulta, impulsa su obsesión con Margot y sus amigos. Pero el programa de televisión es mucho menos matizado, y Sophie es simplemente un mal camino de cordero. Escuchar a Tanya Tucker es una experiencia mucho más entretenida que esta serie, ahora transmitida en Netflix.

Tres episodios proyectados para su revisión. Ahora en Netflix.