Cosecha + Harry Melling | Amistad | Te amo, hombre (2009)

En la verdad y las películas esta semana, las tradiciones de una aldea cambian para siempre en Harvest y su estrella Harry Melling nos habló sobre la película. Un hombre en el borde trata de hacerse amigo de un vecino en la amistad, y en el club de cine revisamos más intentos de forjar conexiones como adulto en I Love You Man.

Se unen a la presentadora Leila Latif son Hannah Strong y Marshall Shaffer.

Truth & Movies es el podcast de los expertos en cine de Little White Lies, donde junto con colegas y amigos seleccionados, discuten los últimos lanzamientos de películas. Truth & Movies tiene todas sus necesidades cinematográficas cubiertas, revisando los últimos lanzamientos grandes y pequeños, hablando con algunos de los cineastas más emocionantes, manteniéndolo en importantes noticias de la industria y reevaluando excelentes películas de Days Pase By With the Truth & Movies Film Club.

Correo electrónico: truthandmovies@tcolondon.com

Bluesky e Instagram: @lwlies

Producido por TCO