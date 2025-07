Fantasia 2025: Terrestial, Hold the Fort, Good Boy | Festivales y premios

Al igual que con muchos festivales, pero especialmente Fantasia, una especie de parálisis de análisis puede intensificarse incluso con el crítico más intrépido. ¿Qué cubres? ¿De qué vale la pena mirar y hablar? ¿Qué se puede combinar para los despachos del festival Snappy? Incluso (o especialmente) en medio del resumen del género del festival con sede en Montreal, hay mucha variedad para explorar: animación, horror, ciencia ficción, comedia, la lista continúa. Pero incluso cuando me acomodo en mi período de una semana en Quebec (no viajo bien), encuentro mi curioso atracción para que me llame en casa en un trío de títulos de terror, dos comedia, uno convincente y triste, por defender su domicilio y la gente en él.

Primero está Steve Pink “Terrestre“, Que se siente a la vez como un poco difícil de películas anteriores, está escrito y/o dirigido (” Máquina de tiempo de jacuzzi “,” Grosse Point Blank “), y, sin embargo, curiosamente en una conversación con ellos.” Tubo de hidromasaje “, por supuesto, se eco en el” Atentable de la televisión de los 90 de una serie ficticia de novelas de Sci-Fi llamadas “The Neptune Files” esa protagenista (jerma) de la serie de aves ficción; Corddry y Craig Robinson aparecen en los clips Chintzy y de bajo presupuesto que vemos. Este no tiene los altibajos de este último o los mínimos de los primeros, pero es un pequeño thriller psicológico interesante que lleva su propia racha oscura cómica.

Allen, ya ves, es un escritor de ciencia ficción con dificultades sobre la cúspide del éxito. Cuando sus viejos amigos de la universidad (James Morosini, Pauline Chalamet, Edy Modica) se encuentran con él en su nueva dirección en Los Ángeles, se sorprenden al ver que no es un apartamento de estudio rinky-dink, sino una mansión palaciega llena de memorabilias “Neptune Files” por cortesía de la serie, el autor de la serie, SJ Purcell (“Ted Lasso” ‘s Brendan Hunt). Está a punto de golpear a Paydirt, les dice, ya que acaba de depositar un avance masivo en la nueva novela de ciencia ficción que está a punto de ser publicada. Pero parece extraño, distraído incluso; Sus historias no parecen sumar, se vuelve extrañamente muy alto y desaparece en momentos extraños. Y las grietas en su larga dinámica del grupo de amigos, desde problemas financieros hasta codiciar socios comprometidos, comienzan cada vez más profundos.

Y luego, unos treinta minutos después, Pink lanza una verdadera bola curva, reduce tres meses antes, y retrocede el telón de la aparente historia de éxito de Hollywood de Allen. Aquí es donde cobra vida “terrestre”, similar a otro gran indie de este año, “Twinless”, que también establece un status quo solo para revelar verdades más desagradables que se encuentran debajo. En este primer tramo, Pink hace un trabajo admirable que establece la tensión entre sus cuatro personajes; Fowler, por su parte, juega ansioso bastante bien, todas las sonrisas evasivas y la cadencia mided mientras se encuentra a través de los dientes apretados y espera que no lo atrapen. Una vez que el gusano se vuelve, y por spoilers no nos meteremos en detalles, las circunstancias de los engaños de Allen se vuelven más claros, y lo seguimos mientras lucha para apagar un fuego tras otro para mantener viva la mentira. Es un poco entretenido de farsa de rayos hop.

Hay momentos en los que la infraestructura amenaza con derribarse, a medida que más jugadores entran en la refriega, o los amigos de Allen luchan por seguir el rastro equivocado de migas de pan para ver lo que realmente está pasando con él. Pero Pink hace malabares con la tensión muy bien, aumentando la presión para Allen y el frágil sueño que está tratando de existir a través de pura determinación. Termina en una miseria sangrienta, pero apropiada, “terrestres” comprendiendo el alto costo de las mentiras, y el precario éxito de la base puede ponerlo.

Ahora por algo no menos sangriento, pero mucho más tonto: el escritor/director William Bagley’s “Sosten el fuerte” Quizás la única película de terror que existe para salir con un positivo Vista sobre las asociaciones de propietarios. Dicho esto, viene en forma de una comedia de terror de 75 minutos enérgica y ocasionalmente encantadora sobre el contexto en el que las leyes de su tierra podrían aplicarse: cuando una horda de demonios literales del infierno desciende en su vecindario.

En este caso, el HOA hace mucho más que una buena gente por tener el césped incorrecto o de control sutilmente a aquellos que no asimilan adecuadamente el estilo de vida de la cerca de White-Picket: cuando los nuevos vecinos, Aw-Shucks Marathon Runner Lucas (Chris Mayers) y su escéptica esposa Jenny (Haley Leary), se muestran para la “fiesta de la vecina”, lo encuentran mucho más allá de lo que hayan presentado. sándwiches. Como explica Wacky Hoa Prez Jerry (Julian Smith), su suburbio se encuentra justo al lado de un portal al inframundo, y una noche cada año los demonios salen a jugar. Esta noche es esa noche, y Lucas y Jenny tienen que adaptarse rápidamente a A) darse cuenta de que el mundo sobrenatural es real, yb) tendrán que llevarse bien con sus nuevos vecinos locos lo suficiente como para sobrevivir contra las brujas, los hombres lobo y (suspiro largo y prolongado) Kung Fu zombies. (Sin embargo, el pequeño precio no pagar por el impuesto a la propiedad).

Para bien y enfermo, “Hold the Fort” tiene una gran energía de video agrietada de larga duración, inclinándose duro en grandes, amplias risas y gore exagerado con el tipo de alegría que necesitas para producciones de bajo presupuesto como esta. Cada pocos minutos, se arroja una nueva arruga o monstruo a nuestros personajes (y a nosotros), y el elenco se revuelve para encontrar la solución correcta en el baúl de armas de caza de monstruos de Jerry (¿el mantra de la HOA? “La magia no puede detener balas”.

Hay una especie de alegría infecciosa en la diversión que se está divirtiendo el elenco mientras hace un juego feliz con el género, pero el humor es un gusto un poco adquirido. Las bromas y los chistes están bastante basados en juegos de palabras y satisfechos, del tipo que guiña un poco demasiado difícil de compensar cuán chircle era la broma. Los efectos especiales tienen un sabor de efectos claros para ellos, lo que te hace sentir que estás viendo a los niños crear su primer video de YouTube. Las actuaciones tampoco son grandes batidos, lo que tiene sentido dado que el guión no le da a nuestros personajes mucho que hacer más allá de las mordazas de boquilla y se retuerce el dolor mientras mueren. (Leary mantiene una buena cabeza sobre sus hombros, y el compromiso con estilo de Smith es la longitud de onda cómica más exitosa de cualquiera del elenco).

Con toda esa diversión fuera del camino, es hora de una de las mejores (y más devastadoras) películas de terror de la festival hasta ahora: el inventivo y sincero de Ben Leonberg “Buen chico”. La premisa es engañosamente simple y se entrega elegantemente: ¿Qué pasa si, cuando su perro miró ese rincón al azar de su casa, él realmente era viendo un fantasma? Ese instinto, escrito grande, establece el tono para una inquebrantable historia de dolor de la casa embrujada, todo centrado en la perspectiva del mejor amigo de un hombre mal.

“Good Boy” se cuenta completamente de los ojos de Indy (el propio perro de Leonberg), un hermoso receptor de pato de Nueva Escocia que se produce ferozmente leal a su humano, Todd (Shane Jensen). Leonberg mantiene la cara de Todd en gran medida oscurecida, y nuestro nivel de ojos justo en el de Indy; Escuchamos su voz, su tos ronca que nos hizo saber que algo está mal, el teléfono preocupado llama a su hermana mientras se desarraza a la remota casa del estado de su abuelo (Larry Fessenden). Indy no sabe lo que está pasando. Él solo sabe que algo está mal con su chico, y de vez en cuando, ve una sombra inminente en la esquina de la casa.

Durante los siguientes setenta minutos, “Good Boy” juega su alto concepto de manera vívida y triste, ya que Indy interpreta a algo similar a una maldición familiar que ha interrumpido la vida de tantos miembros masculinos de la familia de Todd (y parece estar afectando a su humano también). Ya sea para el dominio de Leonberg de la cámara, o su conocimiento innato de su amigo peludo, o ambos, él obtiene una actuación sobresaliente de Indy, es abstracta y sin palabras (no hay narración aquí), contada completamente a través de cabezas de oreja, olfates, olfates y sus grandes y expresivos ojos. Es una actuación de mascotas asombrosa, tan matizada que es difícil creer que no supiera que estaba en una película.

“Good Boy” se basa en gran medida en la novedad de ese truco, pero lo minera para el máximo patetismo; A medida que pasamos más tiempo en el mundo de Indy, persiguiendo los fantasmas y los espíritus de la casa que intentan advertirle sobre el problema que le sucede a Todd (incluido el de su fiel compañero de su abuelo, Bandit), Leonberg toca amargamente en el amor profundo y permanente que puede tener una mascota para su dueño. Parte del terror de la película, especialmente cuando llega a su desgarradora conclusión, es ver a este inocente peludo ver que su mundo entero se derrumba lentamente a su alrededor y no puede comprender por qué. De esa manera, captura tan perfectamente los ritmos del dolor (la impotencia, la negociación, la confusión, de maneras que te dejarán alcanzando los tejidos. Ciertamente me llamó por un bucle cuando lo vi. Un comienzo devastador pero profundamente gratificante de la festival.