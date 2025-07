Una vez fallido por los éxitos de taquilla de Hollywood, “Superman” permite que Edi Gathegi brille | Características

En “Superman” de James Gunn, el héroe titular (David Corenswet) se une a un sorprendente número de amigos y enemigos. Está Krypto, el perro hiperactivo que lo ayuda a derribar enemigos, y los compañeros de trabajo de Clark Kent en el Planeta Daily, que lo ayudan a exponer los vinculantes de Lex Luthor (Nicholas Hoult) con la invasión ilegal del país ficticio Jarhanpur. En lugar de sentirse hinchado, cada personaje tiene la oportunidad de brillar; Pero nadie sale a la cima como el Sr. Ferrific (Edi Gathegi). El actor no es ajeno a los éxitos de taquilla de Hollywood, o el género de superhéroes. En 2008, Gathegi protagonizó “Twilight” junto a Rachelle Lefevre y Cam Gigandet como el vampiro Laurent, un nómada que se separó de su aquelarre para ayudar a los Cullen a salvar a Bella (Kristen Stewart) del líder del Coven de Laurent. En “X-Men: First Class” de 2011, Gathegi interpretó a Darwin, un mutante divino cuyo cuerpo puede adaptarse para sobrevivir a cualquier cosa que se interponga en su camino.

A pesar de los fuertes comienzos de estos dos personajes, por “Twilight: New Moon” (2009) y el segundo acto de “X-Men: First Class”, tanto Laurant como Darwin habían sido asesinados, las únicas víctimas en dos películas donde casi todos los demás personajes viven y continúan en películas en la franquicia. El papel de Gathegi en ambas franquicias se sintió adaptado al sistema de Hollywood de la década de 2010, donde los actores negros fueron despedidos o asesinados por completo en las propiedades de ciencia ficción y fantasía. A pesar de esto, la presencia de Gathegi en ambas películas es inmensa, encantadora y magnética de una manera que mostró que estaba hecho para dominar nuestras pantallas, a pesar de la disposición de la industria de dejar a un lado a los actores negros.

Ahora, Gathegi interpreta al Sr. Ferrific, un héroe que usa cerebros sobre la fuerza para derribar a los monstruos intergalácticos y finalmente romper de su propio equipo para ayudar a Superman a derribar a Lex Luthor, evitando que Metropolis sea destrozada por una grieta sísmica en el mundo. Al principio estoico e inquebrantable a la forma en que Superman trata con el ahorro de ciudadanos, el caparazón de Featrific es desplazado lentamente, retratado con buques llenos de un aire de afición en lugar de desprecio. “El Sr. Terrific no es tu héroe típico, no usa una capa ni tiene superpoderes; es un hombre roto con una mente hermosa y es sin disculpas”, dice Gathegi sobre su personaje. Su arco refleja los temas centrales de “Superman”, y lo que significa ser “punk” en un mundo tan lleno de conflictos. “Sabes, idealmente, hacemos que los niños sientan que es genial ser diferente. Smart, nerd, incómodo lo que sea. Si tu corazón está en el lugar correcto e intentas hacer el bien en el mundo, eso es lo que te hace genial”.

Durante años, James Gunn ha tomado hábilmente personajes de cómics de nivel inferior y los ha convertido en comprensivos favoritos de los fanáticos que se dan forma aún más fríos que los héroes y villanos conocidos. Gunn toma el arquetipo de personaje genio y lo voltea sobre su cabeza, transformando excelente en un héroe suave y suave que permanece por las reglas de nadie más que las suyas. “El verdadero personaje se revela bajo presión y las elecciones que uno toma”, dice Gathegi, “y el Sr. Featific es parte de tanto en el corazón de los movimientos de la historia”. Se ajusta perfectamente a este mundo de la sacarina, proporcionando una presencia en tierra que a pesar de no estar completamente deformada por sus oscuras realidades, claramente ha sido cambiado irrevocablemente por él. Si bien el Sr. Terrific no tiene una historia de fondo en la película, la capacidad en la que Gathegi lo interpreta sugiere su trágico fondo cómico, uno que involucra la muerte de su esposa y contemplando el suicidio.

Este frente endurecido se derrite lentamente a medida que el personaje se entrelazan más con Superman y Lois Lane (Rachel Brosnahan). A medida que pasa más tiempo con estos dos, Gathegi agrega algunos de los mejores alivios cómicos que la película tiene para ofrecer, entregando cada línea con precisión y un aire de agotamiento bien ganado. No muchos actores pueden encarnar todas las cualidades que Mister EXUDA EXUDA, especialmente como un personaje secundario, pero Gathegi lo hace sin esfuerzo, destacando entre un elenco que podría sentirse hinchado, manteniéndolo junto a Corenswet y Brosnahan como uno de los héroes esenciales de la historia.

Mientras mira “Superman”, es fácil pensar en los roles anteriores de Gathegi, que se sintió demasiado leve para el talento que pudo exudar en tan poco tiempo. Aquí, cada vez que está en la pantalla, parece que estamos viendo que la magia sucede, y es un tipo particular de magia que el público negro no suele ver. “Ver a mi gente abrazar a este personaje y mi actuación es algo hermoso y hermoso”, dice Gathegi. “[…]Como alguien que se ha sentido en el exterior, estoy conversando con todas las personas en los márgenes a través de mi trabajo. Te veo y espero que también me veas “.

El turno de la estrella de Gathegi se jacta de una de las secuencias de lucha de la película, establecida en una caída de agujas de Noé y los “5 años” de la ballena. Si bien sabemos que excelente es un genio, se nos muestra rápidamente que también ejerce una cierta capacidad física. Todo se siente sin esfuerzo cuando Mister Ferrific lo hace; Vuelve rápidamente al universo de bolsillo de Luthor, incapacita a un monstruo intergaláctico, y aquí, sin ayuda, elimina a todos los empleados de Luthor en Fort Kramer. Como el único en dar un paso adelante para ayudar a Lois, Mister Featrific flexiona tanto su cerebro como su fuerza, deslizándose a lo largo de la pantalla con una precisión elegante que ni siquiera Superman maneja, y lo hace todo sin sudar.

Ver a Gathegi en la pantalla es como ver a un bailarín barrer un escenario. Utiliza su cuerpo para contar con precisión la historia que su director imaginó, lo que Gathegi dice que es un testimonio de un conjunto que le permitió interactuar con el material de una manera nueva. “El entorno laboral fue divertido y positivo de una manera que nos sentimos apoyados para poder hacer nuestro mejor trabajo. Y tengo que decir que nunca entro en una escena como cleptomaniac. Entro en la escena para hacer lo mejor que pueda y ayudar a mis socios de la escena a hacer lo mejor”. Esta dinámica en el set se traduce en la presencia de Mister Ferrific en la pantalla, que en una época donde los medios de superhéroes aún tiende a dejar de lado a los personajes negros, se siente nada menos que un milagro.

Si bien puede haber tenido una breve aparición en su película de superhéroes anterior, Superhombre Lo compensa por finalmente dándole a Gathegi la oportunidad de brillar 13 años después. La semana pasada, un informe Desde el Wall Street Journal afirmó que James Gunn está pensando en un spin -off fabuloso, y aunque es desconocida qué forma (televisión o película) que tomará es desconocida, el futuro de Gathegi en la DCU es increíblemente brillante. Como alguien que ha estado viendo el trabajo de Gathegi durante más de una década, y ha anhelado que él obtenga los roles principales que merece, solo puedo esperar que pasemos más años con Mister Ferrific y la presencia dinámica del actor.

Edi Gathegi ejerce un tipo de calidad de estrella dentro de esta película que a menudo no obtenemos en la era moderna, usándola para impulsar a “Superman” a una película más grandiosa y consolidando su representación de Mister Terrific como una de las actuaciones más magnéticas de este año. En un mundo que a menudo disminuye los roles negros, Mister Ferrific se destaca como un personaje que los guionistas, el director y el actor lo han retratado. Gathegi siente lo mismo. “Él tiene una verdadera agencia. Ha sido un regalo, la sensación de que realmente les importa y valoran al personaje, y por extensarme al artista”.