Fantasia 2025: La piel de la serpiente, el pozo, dulzura | Festivales y premios

Nuestro próximo despacho del Festival Internacional de Cine de Fantasia de 2025 pone sus ojos en la difícil situación de las mujeres jóvenes de la mayoría de edad, a la mañana de una variedad de agitación de género, desde apocalipsis ecológicas hasta obsesión parasocial hasta las complicaciones espinosas de la transfeminidad anidordante.

Primero, por supuesto, debemos hablar de “La piel de la serpiente” La última “película transgénero” (como los créditos con orgullo) de la transferencia trans australiana Alice Maio Mackay, quien a la tierna edad de veinte años ya ha dirigido seis largometrajes. (Estos incluyen “T Blockers” y “Carnage for Christmas”, los cuales han aparecido en fantasías anteriores). Las obras de Mackay han tenido la encantadora estética de bricolaje de un Ed Wood, un estudiante de cine que solo quiere hacer películas divertidas con sus amigos; Pero a medida que ella sigue iterando, sus obras se aseguran más en su oficio, su enfoque y (lo más importante) de su uso del género para explorar la difícil experiencia de la transercanza.

Aquí, en el trabajo más seguro de Mackay hasta la vez, ella construye una especie de “escáneres” para las muñecas, cuando una joven mujer trans llamada Anna (Alexandre McVicker) se muda con su hermana Dakota (Chimes Chimes) para comenzar en un nuevo lugar solo para encontrarse con nuevas habilidades mentales asombrosas. Estos vienen, por supuesto, después de que ella tiene relaciones sexuales con el sexy en su edificio, Danny (Jordan Dulieu), cuyo Fuckboi Smolder está reforzado por el tatuaje de “joder Trump” en su brazo y la aceptación casual y cálida cuando Anna le advierte que “soy trans”.

Sin embargo, esta no es una conexión amorosa, ya que Anna entra rápidamente en la órbita de Gen (Avalon Lux), un artista de tatuajes genial y desafecto que siente los poderes nacientes que tiene Anna. Ella también tiene poderes mentales, los cuales les permiten meterse con las mentes de las personas y “explotar” sus células cerebrales si intentan algo divertido. Los dos caen en un torbellino de romance, ya que Gen le enseña a Anna cómo dominar sus poderes y la pareja lucha por navegar por la complicada dinámica relacional de su grupo de amigos (como tantos círculos de la Generación Z queer, es una mezcla desordenada de exes, enamoramientos y celos). Pero su amor, y la posesividad allí, desata un demonio que infecta a Danny, dejándolos para descubrir la mejor manera de salvar a su comunidad de amigos.

Al igual que Jane Schoenbrun, Mackay aparentemente usa la influencia de la televisión de género de los 90 en la manga; Tanto “Vi The TV Glow” como “Serpent’s Skin” se sienten en deuda con el campamento jabonoso y brumoso de thrillers adolescentes sobrenaturales como “Buffy the Vampire Slayer” y “The Craft”. Pero ella filtra estos cuentos de externo y resiliencia a través de una lente trans; La metáfora central, un tatuaje de un Ouroboros que activa los poderes de nuestros personajes, se hace eco del desprendimiento de la piel que ocurre, ya sea física o figurativamente, en transición. Debajo de la presentación de LO-Fi de Mackay (los efectos especiales conllevan su propio encanto de baja alquiler), demuestra una notable sensación de ritmo y oficio para alguien de su edad, ya sea en conversaciones de tiendas de registros de pacientes o el cuidado y el calor de los encuentros de Anna con cualquiera de sus amantes en toda la película. En medio de todas las delicias de la niña gótica de Sapphic de “la piel de la serpiente”, hay un llamado de clarón para la comunidad y su importancia para las personas queer, desordenadas e imperfectas por serlo.

Pero a veces, todo lo que una niña debe preocuparse es el fin del mundo, que es donde Hubert Davis ‘ “El pozo” encuentra su conflicto central. Sus títulos iniciales, que contrastan imágenes de chicas jóvenes que nadan sobre la exposición de anotaciones de la crisis del agua de la humanidad, nos alivian en un “último de nosotros”/”Walking Dead” Esque después del apocalipsis, pero uno de desastre ecológico y sequía en lugar de zombis. Aún así, la presunción sigue siendo familiar: una familia muy unida, vista a través de la lente de la joven Sarah (Shailyn Pierre-Dixon) se esconde en su complot familiar en medio del bosque, que atiende a su jardín y sus animales, y (a lo crucial) el pozo que les proporciona agua que da vida en un mundo donde eso es extremadamente escaso. Pero su paz se ve amenazada por la presencia de un joven herido llamado Jamie (Idrissa Sanogo), que se encuentra con su campamento y descubre su secreto. Sin embargo, lo que comienza como una crisis se convierte en una oportunidad, ya que el pozo en sí mismo necesita un filtro de reemplazo, y su campamento podría ayudar. Entonces, contra los deseos de sus padres, Sarah se escapa con Jamie para conocer a su grupo, dirigido por el líder mercurial Gabriel (leyenda de la pantalla canadiense Sheila McCarthy).

A partir de ahí, “el pozo” se embarca en un paciente, tal vez demasiado paciente, por el descubrimiento, como Sarah pasa un tiempo con el grupo de Gabriel, que la hace sentir actualizada de una manera que su vida familiar no lo hizo. ¿Qué tan arriesgado sería traerlos de vuelta para beneficiarse de su pozo? ¿Te beneficia, cuando el mundo ha cerrado, para seguir tratando a tus compañeros humanos como comunidad en lugar de amenazas? Davis intenta tejer estas preguntas a través de cada interacción, pero hay una apatía en el guión y el ritmo que deja que estas preocupaciones se sientan algo poco cocidas. Las actuaciones son universalmente somnolientas, y solo McCarthy puede extraer una especie de profunda tranquila de su asediado líder. Y los conflictos en sí rara vez llegan a un punto crítico; Es un dilema entregado con demasiada subestimación para ser realmente efectivo. Hay esperanza al final del túnel, pero “The Well” desafortunadamente se seca mucho antes de eso.

Los cuentos de obsesión no son nada nuevo, pero al menos Emma Higgins ‘ “Dulzura” Toca los éxitos con un estilo notable y una lengua ácida. If “Serpent’s Skin” is Gen-Z “The Craft,” “Sweetness” is that generation’s “Misery,” following an awkward 16-year-old girl named Rylee (Kate Hallett), who weathers the miseries of school and her dad’s new girlfriend with her undying love for pop/rock idol Payton Adler (Herman Tømmeraas), who shyly discusses his newfound sobriety in puff-piece interviews she gorges on. Ella tiene un santuario de él erigido en su habitación, e incluso practica lo que diría si alguna vez se encontró y seduce.

Pero cuando ella y su mejor amiga, Sidney (Aya Furukawa), van a un concierto para ver a su banda, Plan de piso, Fate Cholles Rylee y Payton cuando descubre que todavía es un adicto, y ha sobredosis. Una cosa lleva a otra, y Payton termina esposado a la cama de Rylee para ponerse sobrio. Pero para Rylee, queda claro que esta mala noche tiene implicaciones más amplias para ella, ya que lleva su complejo salvador a niveles peligrosos e incluso mortales.

Más que “miseria”, “dulzura” también me recordó el tercer acto parpadeado y desastroso de la película de Weeknd igualmente miserable “Dure Up Tomorrow”, en la que un fanático de los fanáticos locos a él A una cama y exige que responda por sus canciones. Pero la “dulzura” maneja este escenario con mucho más cuidado, entre los cuales porque da espacio para los dos personajes complicados y comprensivos en su centro. Rylee hace una buena cantidad de cosas horribles en su búsqueda de la sobriedad, la confianza y el afecto de Payton, pero Hallett acelera estas cosas con el tipo de desesperación que viene de creer realmente que estás haciendo lo correcto para alguien. Tømmeraas, con sus pómulos Robert Pattinson y la desesperación de ojos salvajes, también logra complicar nuestras simpatías con su propia racha mala y alguna angustia relatable sobre las presiones sin parar de la vida de celebridades y la drogadicción. (Sus canciones, cortesía del compositor canadiense trío Blitz // Berlin, venden adecuadamente la banalidad pegadiza de sus baladas, con los tipos de letras que caen en oídos sordos a los adultos pero son gatillo a adolescentes emocionalmente vulnerables como Rylee).

A medida que las malas circunstancias se acumulan, y la lucha de Rylee para controlar su situación en espiral crece cada vez más desesperada, Higgins sigue aumentando el dial de tensión a volúmenes insoportables. Y sus momentos finales ofrecen un pulgar sombrío final a los ojos a cualquiera que espera algún tipo de justicia o responsabilidad. Pero esa es la vida, y esa es “dulzura”. Y es muy, muy efectivo.