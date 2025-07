Fantasia 2025: Madre de las moscas, la Virgen de la Lago Quarry, extranjero | Festivales y premios

Si bien el despacho de ayer también incluyó una gran cantidad de mujeres jóvenes que buscaban consuelo en lo sobrenatural, es un viaje que abarca la exploración aquí en Fantasia: brujas, maldiciones, tapices folklóricos tejidos a través de todas las hormonas, dolor e incertidumbre de la adolescencia. Así que aquí estamos, con otro trío de cuentos diseñados para manifestar los dolores unidos de la lujuria, la pérdida y la pertenencia.

Primero, tomamos un desvío a los Catskills con una de las familias favoritas de Fantasia, los Adamses, que han estado haciendo una carrera en su marca particular de películas de bricolaje de banda familiar en los últimos años. Los padres John Adams y Toby Poser, junto con su hija Zelda (y ocasionalmente otra hija Lulu), escriben, dirigen, editan, anotan, producen y protagonizan sus propias obras; Y si has visto “cuanto más profundamente cavas” o “Hellbender”, sabes que se sienten mucho más vívidos, en capas y aterrador que tu típico horror de cosecha propia. Su último, “Madre de moscas” Bien podría ser el más seguro, y también el más personal.

Basándose de las heridas emocionales de la reciente batalla de la vida real de la familia con el cáncer, las “moscas” canales que se producen en una excursión de tres días en el bosque para un padre, Jake (John Adams), y su hija adolescente, Mickey (Zelda Adams), este último de los cuales está muriendo de cáncer desconocido. La quimioterapia y la radiación no han hecho nada, por lo que en la desesperación, la pareja viaja a la casa del bosque de la bruja local Solveig (Toby Poser), que promete curar su enfermedad de forma gratuita. Sin embargo, tomará tres días de ritual, fe y reflexiones profundas en el delgado velo entre la vida y la muerte.

Desde sus primeros minutos, “Mother of Flies” es una pieza sombría y meditativa de la cámara, aunque una empapada en madera y sangre y reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la muerte (entregada capaz por Poser en una voz en off frecuente, como si nos hechice un hechizo). Cuando la vemos por primera vez, está cubierta de sangre, desnuda, retorciéndose en el terreno del bosque; Es una imagen evocadora de un tipo que los Adamses revisan a menudo en su trabajo, pero que encuentra una compra particular aquí. Al igual que muchas brujas folklóricas antes que ella, Solveig es una mujer despreciada, una maldita por la pérdida y buscando reparación y venganza en sus formas particulares. La manera en que esto se cruza con el viaje de Mickey, y la impotencia con la que Jake observa esto se desarrolla, proporciona gran parte del verdadero terror de “Flies”.

Ayuda, por supuesto, que la familia Adams parece verdaderamente realizada y hábil en ambos lados de la cámara. Los tres clientes potenciales comparten crédito de dirección, y su cinematografía malhumorada (la mezcla sangrienta de barro, sangre y ritual) te filtra en un sentido distintivo de temor. John se absorbe lo suficientemente bien como el contraste de hombre recto que observa que tal ocultismo se desarrolla frente a él, pero es la cautelosa desesperación de la actuación de Zelda, y la astuta regalidad del trabajo de Poser, que conlleva gran parte de la sensación de inquietud de la película. Son ayudados capazmente por FX práctico (algunos de los cuales son proporcionados por el maestro de FX Trey Lindsey), mientras pilas de rocas y fetos tumorados y zarzas penetrantes conectan carne con el pacto diabólico. Es realmente uno para la vista, especialmente a medida que se acumula en su clímax maldito.

Sintiéndose un poco como la versión de Lucrecia Martel de “Carrie”, Laura Casabé “La Virgen de la Lago de Quarry” es una historia más lenta, pero no menos picante, de anhelo de adolescentes y rabia hervida. Ambientada en Argentina en el sudoroso verano de 2001 (completo con cibercafés donde la gente juega “Quake II” o chatea en ICQ), la película convierte su ojo sangriento en Nati (Dolores Oliviero, penetrando en los ojos que se asoman desde su ‘años de la edad de los 90), una niña de siete años, cuyos lances adolescentes queman con la conexión con la amiga de la infancia Diego (Agustyn Nn Ssosa). Sus amigos, Josefina (Isabel Bracamonte) y Mariela (Candela Flores), comparten ese enamoramiento, pero nadie lo quiere más que Nati.

El problema es que ha comenzado a pasar tiempo con Silvia, de veinte años (Fernanda Echeverría), quien se estiliza como mundialmente cansada y sin esfuerzo, con todas sus cuentos de desenfreno de un año brujar de Londres y un sabor ecléctico en la música. De repente, Dani sabe que no puede competir, y sus celos arde tan caluroso como el calor del verano, para consternación de su Abuela, Luisa Merelas). Impulsadas a la locura hormonal, las llamas de Dani comienzan, en formas misteriosas y sangrientas, para manifestarse de manera que Silvia mejor tenga cuidado, incluso mientras trata de engañar a sí misma con los amigos de Diego al invitarlos a un lago de cantera cercano con hermosas playas y una trágica historia de fondo.

Hay una casualidad y facilidad para “la Virgen de la Lago de Quarry” que hace que sea difícil golpear firmemente la etiqueta de género. Claro, el ánimo apretado de Dani sale de una manera que se siente sobrenatural, incluso tambaleándose con el realismo mágico (el poder se corta cuando se pone demasiado cachonda, o un desafío de un niño para besarla para cruzar un puente lo lleva a morder su labio inferior limpio). Pero se ve afilado por los ritmos tradicionales de la historia de la mayoría de edad, de una niña que intenta dar sentido a sus emociones y manejar el ascenso y la caída de su primer enamoramiento en una ciudad afectada por la sequía que parece estar saliendo rápidamente fuera de servicio. Olivero maneja esto capaz, su mirada ardiente haciendo manifiesto la mirada femenina; Ella es corta con sus palabras, pero su decepción y frustración dicen mucho. Su comunicación más fuerte viene en las cosas locas y sangrientas que suceden a su alrededor, desde hits y carreras hasta perros asesinos convocados de la nada. Estas son cosas que bien puede estar dispuesta a la realidad, ya sea a través del encantamiento, las maldiciones de un trasero local o su propio deseo candente.

Es un debut deslumbrante aunque imperfecto, encontrar algunas notas encantadoras entre el ritmo mareado a medida que te pones los pies debajo de ti sobre los géneros que está jugando Casabé. Pero como “las moscas” antes, llega a un crescendo carmesí que se siente apropiado para sus objetivos.

Por mucho que las chicas adolescentes deseen amar, también desean pertenecer, que es donde la comedia de terror de la flota de Ava Maria Safai “Extranjero” entra, girando una historia de “Mean Girls”/”Heathers” de la política del grupo adolescente y la tirar en una fuerte dosis de horror sobrenatural y dramas de asimilación. Yasi (Rose Deghan) es un inmigrante iraní que recientemente se mudó a Vancouver con su padre (Ashkan Nejati) y la abuela (Maryan Sadeghi); Al igual que muchos inmigrantes de primera generación, está dividida entre las tradiciones de su hogar y el deseo de encajar con las niñas en la escuela. Especialmente desde que los plásticos designados de esta escuela, liderados por la niña mala Rachel (Chloë MacLeod), sigan haciendo comentarios aparentemente bien intencionados pero ignorantes para ella (“Simplemente te ves un poco español”) que la mantienen como una extraña.

Ella quiere tan mal, hasta estudiar episodios de “amigos” para aprender inglés (la película, en particular, nos da escenas extrañas de un “amigos”-como Compera de situación, que probablemente era algo de los derechos, pero en su lugar promover la desconexión que siente entre lo que está observando y absorbiendo). Pero su mayor esfuerzo para pertenecer a la escuela viene con la decisión de teñir su cabello rubio para que pueda ser más como Rachel y su grupo de amigos. Pero con cada nuevo paso para borrar su identidad iraní, un nuevo demonio se despierta dentro de ella, uno que su familia tendrá que detener antes de que se traga a Yasi por completo.

La primera característica de Safai es encantadora en su desguace y relatabilidad, incluso cuando algunas actuaciones de madera y algunos efectos menos que estelares al final amortiguan ligeramente los resultados. A medida que avanzan las comedias, no son grandes batidos; El trabajo de los chistes es ayudado por la actuación maravillosamente frágil y vulnerable de Deghan, y, por supuesto, la amplitud y sabiduría de Sadeghi como la abuela de Yasi. Pero hay una dulzura en sus objetivos que dificulta la disgusto, especialmente en el concepto We-Put-on-a-Show de sus créditos finales (con las notas del director en los márgenes, agradeciendo a cada miembro de la tripulación lo duro que trabajaron). Una película que se siente menos que la suma de sus partes, pero que tiene algunas intenciones y visibilidad profundas en las raíces.