“King of the Hill” se desliza de regreso a ritmos con confianza divertida | TV/transmisión

Aparte de unos pocos cambios importantes, incluida la edad de un querido personaje y el reflejo ocasional de las batallas culturales que enfrentan el país hoy, el reinicio de “King of the Hill” no muy lejos de donde el zorro nos dejó en 2009. La comedia de Mike Juez fue descartada por algunos como una parodia de la superficie de Southern, pero cualquiera que se vio más que unas pocas episodios de la Surpesode de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la Survia de la superficie de la Survia de la Surfiful de este Met, de la Surfal de Stary, más que Met. ojo. La familia Hill es como muchos clanes de comedia de situación queridos en que, como muchas personas que observan, solo tratan de hacer lo mejor en un mundo que a menudo lo convierte en una lucha. Ya sea la terquedad de Hank, el exceso de confianza de Patty o la incomodidad de Bobby, es fácil relacionarse con las colinas, y esa sensación de conexión se ha perdido un poco en una era de televisión de alto concepto cuando el modelo clásico de la comedia familiar ha desaparecido. Después de un estreno ligeramente rocoso, la versión 2025 de “King of the Hill” rápidamente encuentra su equilibrio nuevamente, y un par de episodios en la sección media de esta temporada de 10 episodios se encuentran entre los mejores capítulos de comedia de media hora del año, en cualquier lugar. Larga vivir el rey.

Mientras que “King of the Hill” técnicamente abandonó las ondas hace 16 años, no tanto tiempo como pasó en el mundo del espectáculo. Han pasado algunos años desde que Hank (Juez) y Patty Hill (Kathy Najimy) se mudaron a Arabia Saudita (que Patty pronuncia maravillosamente “Saw-Die” en lugar de “Saw-Dee”) para un proyecto relacionado con el propano, pero Hank ahora ha decidido retirarse, enviándolos de regreso a Arlen, TX, y a USA un poco diferente cuando se fueron. El estreno de la temporada se apoya demasiado en cuánto ha cambiado Estados Unidos para el relativamente conservador Hank Hill, y me preocupaba que demasiada comedia esta temporada depende de Tim Allen, al estilo de Tim Allen, sobre los “niños veganos en estos días” y otros puntos de conversación “despertados”, pero los escritores se asientan en algo menos topical y más orgánico bastante rápido, mientras que nunca perdiendo el sentido que tiene un poco de dinosaurio. Para ser honesto, eso fue cierto hace dos décadas, pero el encanto de Hank está en lo mucho que trata de evolucionar para las personas que le importan, especialmente Patty y Bobby, y ese sigue siendo el corazón latido del espectáculo. Él puede queja y suspira, pero también está dispuesto a crecer.

King of the Hill – “Primer mirada” – Después de años trabajando un trabajo de propano en Arabia Saudita para ganar su huevo de jubilación, Hank y Peggy Hill regresan a un cambio de Arlen, Texas, para volver a conectarse con los viejos amigos Dale, Boomhauer y Bill. Mientras tanto, Bobby está viviendo su sueño como chef en Dallas y disfrutando de sus 20 años con sus antiguos compañeros de clase Connie, Joseph y Chane. (Cortesía de Hulu)

Alguien que definitivamente ha crecido es Bobby Hill (Pamela Adlon), que ahora es un adulto joven, dirige su propio restaurante, un lugar de fusión asiático-alemán llamado Robota Chane, que dirige con Chane Wassonasong (Hong Lee). El adulto joven Bobby se acostumbra, especialmente cuando trata de cortejar a SoubeusinPhone de Connie (Lauren Tom) de una manera más adulta que en la escuela, descubriendo, por ejemplo, que Connie es una relación abierta. Un Bobby sexualmente activo, propietario de un negocio, será un shock para los fanáticos de “King of the Hill”, pero me encantó el cambio, en parte por cuánto del personaje original que aún se puede ver en este caso. Estamos tan acostumbrados a los personajes animados de Bart Simpson a Stewie Griffin nunca envejeciendo, que es refrescante ver un riesgo como este que funcione. Ayuda, por supuesto, tener un gran talento cómico en Adlon que actualiza a Bobby de su propia manera especial.

El resto de la pandilla del callejón también ha vuelto, más o menos. Uno de los bits más divertidos de la temporada gira en torno a lo que la partida de Hank hizo al proyecto de ley emocionalmente frágil y aún histérico (Stephen Root), pero Boomhauer (Judge) es básicamente el mismo personaje, y Dale (Johnny Hardwick durante la mitad de la temporada y luego Toby Huss por el fallecimiento de Hardwick) se siente más paranoico que nunca. Dale podría haberse convertido en una voz para las nueces de conspiración de la década de 2020, y existe la sensación de que la era de Alex Jones solo ha empoderado su locura, pero, nuevamente, los escritores no se inclinan demasiado en el humor generacional o social, usándolo como condimento en lugar de toda la comida.

Las venas del humor más ricas provienen de los giros de Judge en los conceptos básicos de la comedia familiar. El sexto episodio centra el proyecto de ley fenomenal de Root en un episodio sobre algunas mentiras significativas que el Sr. Dauterive dijo en la ausencia de Hank y el octavo episodio es una belleza sobre los padres de Connie que sostienen un gran secreto.

Desde Hank y Bobby entrando en un concurso de elaboración casera hasta Hank tratando de esconderse de sus muchachos de que ahora es un fanático del fútbol, la trama en esta temporada de “King of the Hill” es rico, constantemente divertido. Bienvenido de nuevo, familia Hill. No te vayas pronto.

Toda la temporada proyectada para su revisión. Cae en su totalidad el 4 de agostoth2025 en Hulu.